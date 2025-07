Karina García contó la verdad detrás de su primer encuentro con la mamá de Altafulla: “Sentí una barrera de su parte”

Karina García sorprendió con sus declaraciones acerca de la relación que tiene con la mamá de Altafulla justo después de que el cantante mostrara intenciones de boda - crédito @buendiacolombia/Instagram

Contra todo pronóstico, la relación sentimental entre Karina García y Altafulla va ‘viento en popa’, tanto así que el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 expresó sus intenciones de pedir la mano de la modelo paisa.

No obstante, la también exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia sacó a la luz detalles que el público quería saber acerca de cómo fue su primer encuentro con la madre del cantante cuando visitó Barranquilla. “No ocurrió como yo lo esperaba”, aseguró.

Según relató la modelo paisa durante entrevista que concedió junto a Andrés Altafulla en el matutino Buen Día Colombia, entre ella y Rosmery Blanco, mamá del artista urbano, existe una barrea producto de los comentarios negativos que salieron al aire en la competencia de convivencia en la que se conoció e inició su amorío con el cantante.

Karina García se destapó y afirmó que su suegra todavía no la acepta - crédito @buendiacolombia/Instagram

“Yo la saludé y sentí una cierta barrera por todo lo que ella vio en el reality y escuchó de mí. Esperemos con el tiempo doña Ross me quiera un poquito”, desveló la modelo paisa que guarda la esperanza de conquistar a su suegra con el paso del tiempo a la que aclaró admira por su educación y elegancia.

Sin embargo, Karina García acudió a su buen sentido del humor y lanzó chiste acerca de su relación con la mamá de Altafulla. “Donde no lo quiere la suegra a uno, ahí es”, afirmó entre risas. Adicional, dijo estar dispuesta a conquistarla, pero que le dará su tiempo y espacio para que la conozca mejor.

Por otro lado, Karina García también compartió cómo se portó su familia cuando Altafulla los visitó en Medellín mencionando que lo han acogido bastante bien y que sus hijos son cariñosos con él, bromeando que ya lo llamaban papá.

“Lo recibieron de una manera súper linda, mis hijos lo quieren demasiado, en mi hogar hay demasiado amor”, afirmó.

Karina García reaccionó a las declaraciones que hizo Altafulla sobre posible propuesta de matrimonio

La reacción de Karina García, sorprendida al escuchar la posibilidad de una propuesta matrimonial, desató una ola de comentarios en redes sociales entre los seguidores de Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2025. Durante una transmisión en vivo —según lo observado por los usuarios— la situación tomó un giro inesperado cuando Altafulla sugirió que planea algo más que un simple noviazgo.

Karina García y Altafulla cumplieron dos años de relación sentimental a la distancia - crédito @altafulla/Instagram

El episodio comenzó cuando Karina, visiblemente incómoda, confesó que, a pesar de su vínculo cercano y las constantes muestras de afecto públicas, aún no recibía una invitación formal para ser la pareja de Altafulla. Esta omisión no pasó desapercibida: García expresó su molestia e incluso afirmó que, llegado ese punto, ya no deseaba esa propuesta porque había perdido sentido.

“Yo no quiero eso”, dijo ella, mientras que Andrés al notar el inconformismo, se aventuró y preguntó: “Entonces, ¿si le pido matrimonio?“. Ante la revelación la modelo paisa con cara de sorprendida exclamó: ¿Qué? Anda, ¿qué te pasa?.

El intercambio, transmitido directamente a sus seguidores en redes sociales, sirvió para que Altafulla aclarara que su demora no respondía a falta de interés, sino a la intención de sorprender a Karina con un gesto de mayor significado. Al considerarse la posibilidad de un compromiso matrimonial, la incredulidad de Karina se hizo evidente, generando uno de los momentos más comentados por la audiencia digital.

Ambos continúan compartiendo detalles y reflexiones sobre su vida en pareja, manteniendo despierta la atención de quienes siguen cada uno de sus pasos en el entorno digital.

El cantante barranquillero expresó incertidumbre sobre la continuidad de su relación con la modelo paisa fuera del ‘reality’ - crédito cortesía del Canal RCN

Los proyectos personales y profesionales de Altafulla y Karina García comienzan a ampliarse más allá de sus habituales colaboraciones y viajes, según manifestaron en recientes declaraciones públicas. La pareja, conocida por su actividad en redes y su paso por La casa de los famosos Colombia, compartió que su vínculo va más allá de la producción de contenido.

Durante una transmisión en vivo, Altafulla manifestó su deseo de convertirse en padre junto a Karina García, una confesión que sorprendió a la modelo antioqueña. Según comunicaron durante ese espacio, ambos buscan construir una relación con bases más sólidas.

A pesar de las intenciones expresadas por el cantante sobre formalizar el noviazgo después del reality, aún no existe una confirmación oficial sobre los siguientes pasos de la pareja.