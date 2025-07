Sebastián Yatra se sinceró sobre el complejo estético que lo llevó a operarse: “No tengo forma de despegármela”

El artista colombiano hizo varias confesiones en el programa - crédito @LaRevuelta_TVE/X

El cantante y compositor paisa Sebastián Yatra fue uno de los últimos invitado del programa español La Revuelta, conducido por David Broncano, que hace poco también tuvo como invitada a Karol G.

El artista, conocido por éxitos como Traicionera y No hay nadie más, presentó en mayo su cuarto álbum de estudio, Milagro.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Durante su visita al programa, además de hablar de su música y promocionar la gira Entre tanta gente Summer Tour por España, Yatra compartió detalles personales sobre una cirugía estética a la que se sometió recientemente.

El artista no tuvo reparo en hablar de su operación de orejas - crédito STARLITE OCCIDENT/Europa Press

En la conversación, Yatra abordó el tema de algunos de sus videoclips antiguos y cómo percibía su imagen antes de la operación. Al referirse al video de la canción No me llames, comentó que “no me encantaba, y tenía las orejas grandotas”.

El cantante explicó que decidió someterse a una otoplastia, intervención quirúrgica destinada a corregir la separación de los pabellones auditivos.

De hecho, explicó que en la cirugía “te cortan los cartílagos”, al tiempo que mostró la cicatriz que demostraría lo reciente del procedimiento.

Agregó que su oreja izquierda quedó con un resultado satisfactorio, mientras que la derecha, según él, quedó “demasiado pegada” y mostró las cicatrices al presentador.

Esta confesión se dio justo antes de interpretar en vivo Mi puerto, una de las canciones incluidas en su nuevo álbum.

La otoplastia es una cirugía cada vez más frecuente en niños y adultos - crédito visualesIA

Cabe recordar que una otoplastia es una cirugía estética frecuente para corregir la forma, posición o tamaño de las orejas.

Se considera una opción cuando el pabellón auditivo sobresale más de dos centímetros de un lado de la cabeza, una condición que suele generar complejos tanto en niños como en adultos. La intervención consiste en modificar la estructura del cartílago auricular para lograr un aspecto más armonioso y pegado a la cabeza.

Sebastián Yatra explicó la razón por la que estuvo 33 días sin masturbarse y otras confesiones

Sebastián Yatra protagonizó uno de los momentos más comentados de su reciente paso por el programa La Revuelta.

Durante el segmento de “las preguntas clásicas”, el artista colombiano abordó temas íntimos y financieros con una franqueza poco habitual en el mundo del espectáculo.

Ante una de las preguntas de Broncano, Yatra relató que decidió dejar la masturbación durante un periodo para “explorar nuevos horizontes”.

Inicialmente presentado como una broma, el cantante profundizó en el tema y explicó que tras superar los primeros 21 días de abstinencia se produce un cambio significativo, alcanzando un máximo de 33 días sin la práctica, aunque confesó que reincidió.

Señaló que esta experiencia le permitió sentirse “más productivo” y con “más energía”, además de ayudarlo a estar “más presente” y concentrado en distintas actividades.

El cantante también habló de su vida sexual y su relación con la masturbación - crédito Javier Cebollada/EFE

En otro momento de la entrevista, Yatra compartió detalles sobre su vida sexual. Casi un año después de su ruptura con la cantante española Aitana Ocaña, admitió que atraviesa un momento “triste” en dicho plano, especialmente en aspectos íntimos y sexuales.

El programa también fue escenario de una revelación sobre el patrimonio del artista. Sin esquivar la pregunta sobre su fortuna, Yatra señaló que su patrimonio se encuentra entre los 10 y 30 millones de dólares, respuesta que impactó tanto al público como a los presentadores.

En efecto, la participación del colombiano en el programa español desató todo tipo de comentarios, en su mayoría resaltando su espontaneidad.

“Me disfruté viendo a Sebas 😍“; ”Qué simpático, divertido y qué bonito ha cantado 😍“; ”Fantástico Sebastián ‚gran programa felicidades a todosQue bien me lo pasé ,mañana más ! ❤️“; ”El mejor invitado y ha hecho un programa especial .., muy especial y al cantar , ya nos ha dejado sin palabras …, esa preciosa canción ‘Mi puerto’ Oleeee (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.