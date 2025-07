Maru Yamayusa reveló la curiosa historia de cómo conoció a su esposo: “Era un man chévere, pero no tenía carro”

Entre risas, la actriz contó la anécdota del inicio de la relación con el que años después sería su esposo - crédito @maruyamyusa/instagram

La actriz Maru Yamayusa pasó por los micrófonos del pódcast Menopáusicas ¡y qué! conducido por las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper. En la conversación tocó temas de su trayectoria profesional, así como su vida al lado de Luis Eduardo Molina, exmiembro de la Sinfónica de Bogotá y la Sinfónica de Colombia.

“Yo tenía un novio con el que me iba a casar”, narró Yamyusa sobre lo que estaba sucediendo en su vida en el momento en el que conoció a Molina. A raíz de que, luego de un año, la relación no llegó a feliz término, Maru decidió radicarse a Barranquilla y trabajar como jefe de cirugía en una clínica de esa ciudad.

En la charla con las periodistas, la actriz narró la curiosa historia de los primeros acercamientos con el músico. “Él era una persona chévere, pero no tenía carro”, aseguró la actriz entre carcajadas.

En su narración, Yamayusa sostuvo que luego de su paso por la costa Caribe, se encontraba trabajando en un concierto en el que Molina participaba. “Iban saliendo los músicos para el show. Pasó el que me gustaba, lo agarré y pim, un beso”.

Sobre el momento, la actriz aclaró que previamente solo habían tenido una conversación en la que ella le manifestó con expresiones jocosas que se iba para Barranquilla porque con él no iba a pasar nada. Maru definió a su esposo como un hombre que le llamaba la atención, de buen humor, pero al mismo tiempo muy serio.

En sus primeros acercamientos, la intérprete de ‘Josefa’ en la serie Dejémonos de Vainas notaba que miraba más a otra mujer que a ella, razón por la cual decidió dar un paso al costado y empezar a construir su vida al norte del país.

Con su regreso a Bogotá, Yamayusa se dio cuenta de que su interés en Molina tenía tintes románticos. El curioso momento vivido en el concierto sinfónico llamó la atención de Molina que, al principio, no sabía quién lo había besado con tanta efusividad tras bambalinas.

“Me dijo: yo no me di cuenta de que eras tú”, contó la actriz sobre lo que su esposo pensó en el jocoso momento. Pensamiento que él le compartió al terminar el evento luego de que la actriz se le acercó para preguntarle con curiosidad si le había gustado el episodio.

Al conocer el pensamiento del músico, Maru le reprochó, dado que no era la primera vez se veían. “Usted le da besos a cualquier infeliz que le llega ahí. Usted es un prostituto infeliz”, aseguró entre risas con las periodistas.

En su narración, Yamayusa reveló que días después se volvió a acercar a Molina para hacerle una pregunta que definiría la historia de la pareja. “¿Cierto maestro que yo le gusto?, me dice: sí, berracamente. Bueno, desde ahorita somos novios”, contó la actriz sobre la forma en la que inició su relación con el hombre que años después se convertiría en su esposo.

La actriz reveló que cuando la relación llegó a los cinco años le preguntó a Molina de forma jocosa sus intenciones con ella. “Bueno maestro, me va a caramelear o qué. Hablemos porque si no, yo me voy del país”, confesó.

Según su testimonio, Molina le recriminó su afán para dar un paso tan importante como el matrimonio, a lo que Yamyusa le respondió “¿usted cree que yo voy a ser mamá o abuela?”.

La actriz sostuvo que días después de haber tenido esta conversación, Molina llegó a su casa con la joya con la que le pidió su mano ante sus padres. Según su testimonio, la reacción de su familia fue de sorpresa, porque no creía que realmente se fueran a casar.

Meses después contrajeron nupcias de las que nació una niña que desde temprana edad comenzó a presentar problemas de epilepsia. Molina murió 10 años, según la actriz, porque “hubo un mal procedimiento médico y absurdo”. Su muerte le causó un gran dolor, que canalizó con la actuación.