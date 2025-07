Esta es la fruta que le ayuda a quemar grasa y reducir medidas, según experto

Los doctores recomiendan incluir este alimento en su dieta diaria - crédito Freepik

El doctor William Li, especialista con tres décadas de experiencia en investigación nutricional y docente en la Escuela de Medicina de Harvard, sorprendió con una revelación realizada durante una conversación con la periodista Mel Robbins para su canal de YouTube, donde indicó que el tomate es uno de los métodos naturales para reducir la grasa corporal y mejorar la salud metabólica.

El médico, creador de la Fundación de Angiogénesis en Boston, ha dedicado su carrera a investigar la relación entre alimentación y metabolismo. Según sus hallazgos, el tomate contiene un bioactivo natural llamado licopeno, clasificado como carotenoide, que estimula la grasa parda, un tipo de tejido adiposo convierte la energía almacenada en calor y puede ser útil para eliminar la grasa visceral, que rodea los órganos internos y representa un riesgo para la salud.

A diferencia de la grasa subcutánea, la visceral no es tan notoria, pero su aumento incrementa el perímetro abdominal. El médico explicó que este tejido se localiza en zonas profundas del cuerpo: “alrededor de nuestros cuellos, debajo de nuestro esternón, un poco entre nuestros omóplatos y dispersa en nuestro vientre”.

Para demostrar el impacto del tomate en la composición corporal, el doctor Li citó un experimento realizado en Portugal. En ese estudio, un grupo de mujeres jóvenes mantuvo su dieta y actividad física habituales, pero añadió un tomate maduro una hora antes del almuerzo cada día y tras cuatro semanas, las participantes experimentaron una reducción promedio de medio kilo sin modificar otros hábitos, lo que demostró la influencia directa del licopeno.

“No tienes que hacer ejercicio extra, no tienes que limitar tus calorías. Simplemente come como quieras. Eso solo te muestra lo poderoso que es un alimento”, enfatizó el experto.

Cómo consumir el tomate para bajar de peso

Cabe mencionar que el consumo de tomate crudo aporta beneficios para el organismo, pero el especialista reiteró que el licopeno se vuelve más eficaz cuando el tomate se cocina. Por esta razón, recomienda saltearlo a 88 ℃ durante 20 minutos para maximizar su efecto.

“Si quieres que realmente se active, lo que tienes que hacer es calentarlo, saltearlo a 88 grados Celsius durante 20 minutos”, explicó el médico, asegurando que este sencillo proceso amplía el poder del licopeno en un 250%, teniendo en cuenta que el calor transforma su química y facilita su absorción en el organismo.

Además, el experto reiteró que el tomate ha sido vinculado con la disminución de ciertos indicadores inflamatorios. Una revisión de estudios clínicos encontró que el consumo regular puede reducir los niveles de interleucina, una molécula asociada con procesos inflamatorios crónicos.

Más allá de la quema de grasa y la reducción de la cintura, el tomate ofrece otros beneficios para la salud, por lo que se recomienda incluir este producto en la dieta diaria para observar los cambios a nivel físico y del organismo en general.

Otros beneficios del tomate

Más de treinta estudios han demostrado su efecto protector frente al cáncer de próstata. El Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud de Harvard, que analizó a 46.719 hombres, reveló que consumir de 2 a 3 tazas de salsa de tomate a la semana se asocia con una reducción del 30% en el riesgo de cáncer de próstata. Entre los pacientes que desarrollaron la enfermedad, aquellos que consumieron más salsa de tomate presentaron cánceres menos angiogénicos y menos agresivos.

Del mismo modo, el doctor Li considera que el aporte inmunitario del tomate se debe a su alto contenido de vitamina C. Aunque las frutas cítricas suelen ser reconocidas por este nutriente, los tomates cherry también resultan muy beneficiosos, debido a que el licopeno está presente en la mayor cantidad de variedades como San Marzano, mandarina y de piel roja-negra.