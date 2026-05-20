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Cortes de agua en Bogotá, hoy miércoles

Que la suspensión del servicio de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

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Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este miércoles 20 de mayo.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Bosa.Barrios: San Martín, San Antonio, La Libertad, La Cabaña, Holanda, Escocia, El Remanso I.Lugar: De la Carrera 87C a la Carrera 89B, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur De la Carrera 87K Bis a la Carrera 89B, entre la Calle 57A a la Calle 59C Sur De la Calle 59C Sur a la Calle 73A Sur, entre la Carrera 88C a la Carrera 89B De la Calle 61A Sur a la Calle 74B Bis Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 92.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

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Localidad: Suba.Barrios: Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 145.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de hidrante

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú.Lugar: De la Carrera 33 a la Avenida Calle 45A Sur, entre la Avenida Carrera 53 a la Transversal 60.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Bárbara Oriental.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Suba, Usaquén.Barrios: Nueva Zelanda, Villa del Prado, Mirandela, San José de Bavaria.Lugar: De la Calle 170 A la Calle 187, entre la Carrera 45 a la Carrera 80.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Suba, Usaquén.Barrios: Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca.Lugar: De la Carrera 45 A la Carrera 58, entre la Calle 174B a la Calle 194.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba, Usaquén.Barrios: Villa del Prado, Granada Norte, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Victoria Norte, El Porvenir Norte, Carimagua I, II, El Pinar, Riviera Norte, Vista Bella, Britalia Norte I.Lugar: De la Calle 144 a la Calle 174B, entre la Carrera 45 a la Carrera 58.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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