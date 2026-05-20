Colombia

Petro se retracta por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas y pide disculpas públicas

El presidente explicó el contexto jurídico de su intervención y el cumplimiento de una decisión judicial, además de resaltar la importancia de acatar los fallos de las altas cortes y el rol del periodismo en la democracia

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En pleno Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro, acata una orden de la Corte Constitucional y se retracta públicamente de haber llamado 'muñecas de la mafia' a un grupo de mujeres periodistas. - crédito Presidencia

En medio del Consejo de Ministros realizado este martes 19 de mayo, el presidente Gustavo Petro, pidió disculpas públicas y se retractó formalmente por haber utilizado la expresión “muñecas de la mafia” para referirse a un grupo de periodistas.

Durante su intervención, el jefe de Estado explicó que el acto de retractación debía realizarse en un escenario institucional y en cumplimiento de decisiones judiciales. En su pronunciamiento, Petro afirmó: “Debo explicar ante el país por qué este acto se cumple acá. La Corte dispuso que la retractación y las excusas se hicieran por la locución presidencial específica”.

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El mandatario también hizo referencia a restricciones legales relacionadas con las alocuciones presidenciales y al control previo de contenidos oficiales: “La sentencia C-1172 de 2001 de la propia Corte Constitucional reservó las alocuciones para asuntos urgentes, requisito que un acto de excusa no cumple”.

En ese mismo sentido, señaló: “La sentencia de tutela de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 16 de septiembre de 2025 (…) sometió toda locución presidencial a verificación previa de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones. Esto se llama censura previa prohibida por la Constitución”.

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Petro reaccionó ante el video viral del “enfrentamiento” entre Juan Diego Alvira y una ciudadana, defendiendo el enfoque de paz del Gobierno - crédito Jesús Aviles/Infobae
El presidente concretó la retractación y las disculpas en el Consejo de Ministros, en cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional que protegió los derechos de las periodistas. - crédito Jesús Aviles/Infobae

El presidente añadió que, pese a su desacuerdo con algunas interpretaciones jurídicas, acata las decisiones judiciales: “Pero nosotros acatamos, que no significa no criticar. Una cosa es acatar, otra cosa es no pronunciarse. No nos obliga al silencio. La libre expresión es la libre expresión”.

Petro también mencionó que no consideró necesario esperar una decisión adicional sobre la forma de su intervención: “No he querido esperar esa decisión para hacer lo que ya puedo hacer hoy. Las periodistas afectadas no tienen por qué esperar más”.

La frase de Petro generó indignación - crédito @MiguelUribeT/X

Posteriormente, el mandatario procedió a referirse directamente a las expresiones emitidas en 2024: “El 30 de agosto de 2024, en la posesión de la defensora del Pueblo (…) pronuncié las expresiones ‘las periodistas del poder, las muñecas de la mafia’, entre comillas”.

En su retractación, el presidente agregó: “La Corte Constitucional ha encontrado que esas expresiones (…) ameritan retractación pública. Hoy las retiro formalmente de mi voz pública”.

Finalmente, Petro ofreció una disculpa pública directa a las comunicadoras: “Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia. Son ciudadanas autónomas, profesionales, libres y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana. A las periodistas aludidas y a todas las mujeres que ejercen este oficio en el país”.

La sentencia SU-432 de 2025 de la Corte Constitucional concluyó que las expresiones usadas afectaron derechos fundamentales de las mujeres periodistas. - crédito Longvisual Via Zuma Press Wire/Dpa y Colprensa
La sentencia SU-432 de 2025 de la Corte Constitucional concluyó que las expresiones usadas afectaron derechos fundamentales de las mujeres periodistas. - crédito Longvisual Via Zuma Press Wire/Dpa y Colprensa

Contexto de la decisión de la Corte Constitucional

La retractación del presidente se da en cumplimiento de la sentencia SU-432 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia, en la cual el alto tribunal ordenó la corrección pública de las declaraciones emitidas por el jefe de Estado.

De acuerdo con la decisión, las expresiones utilizadas por el mandatario no solo excedieron los límites del debate público, sino que además afectaron derechos fundamentales de las comunicadoras.

El fallo señaló que se vulneraron derechos como:

  • El derecho a vivir una vida libre de violencias
  • El derecho a la no discriminación
  • El derecho a la libertad de expresión de las mujeres periodistas

La Corte también advirtió que el uso de la expresión “muñecas de la mafia” puede generar interpretaciones que deslegitiman la autonomía profesional de las periodistas, al sugerir que estarían “al servicio de un tercero, sin capacidad de decisión”.

En el documento judicial, de 88 páginas, se resaltó además el impacto que pueden tener las declaraciones de un jefe de Estado sobre el ejercicio del periodismo, al considerar que se trata de una figura con alta capacidad de influencia pública y política.

Según la Corte, las opiniones del presidente pueden incidir en la creación de entornos favorables o adversos para el ejercicio de la labor periodística, particularmente en el caso de las mujeres.

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