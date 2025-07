“Pichingo” reveló en ‘MasterChef Celebrity’ cómo la guerra marcó su infancia en Antioquia

"Pichingo" conmovió en ‘MasterChef Celebrity’ al compartir su historia de resiliencia y humor tras la violencia en Granada, Antioquia - crédito cortesía del Canal RCN

Diego Alexánder Gómez Aristizábal, conocido como “Pichingo”, conmovió a sus compañeros y a la audiencia de Masterchef Celebrity durante una de las dinámicas más emotivas del programa.

El ejercicio, que consistía en mirarse al espejo y reflexionar sobre la propia historia, permitió que el comediante y trovador antioqueño compartiera el impacto de la violencia en su infancia en Granada, Antioquia, y cómo, pese a las adversidades, nunca perdió la esperanza ni el deseo de convertirse en artista.

La dinámica, guiada por la presentadora Claudia Bahamón y los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, propició un momento de introspección y permitió que varios concursantes compartieran historias personales.

“Pichingo” relató cómo la violencia de los grupos armados en Colombia marcó su niñez. “Yo viví en Granada de niño. La guerrilla nos quitó todo, las oportunidades de estudiar, las ganas de vivir, porque ver que la guerrilla arrasa con todo es muy duro. Cuando yo veo el espejo, veo a ese niño que a pesar de que la guerra le quitó todo, no le quitó la alegría, no pudo con la alegría, y no le quitó las ganas de soñar. Yo siempre quise ser artista, y mi mamá todavía dice que yo ponía un palo y le ponía una tusa, y en ese palo amarraba esa tusa como un micrófono”, expresó.

A pesar de ello, destacó que la guerra no logró arrebatarle la alegría ni sus sueños. Su testimonio generó lágrimas entre los presentes y una ola de apoyo en redes sociales, donde muchos internautas reconocieron la resiliencia de millones de colombianos que, como él, han debido abandonar sus hogares en busca de nuevas oportunidades.

“Que buen episodio❤️“; ”an lindo pichingo que nadie te quite la alegría gracias por hacernos reír tanto lo mejor gracias 🫂😍“; ”Un capítulo lleno de muchas emociones y se abrieron todos los corazones fue bastante emotivo ❤️❤️❤️“; ”Ay @pichingohumor❤️‍🩹 !qué orgullo haber nacido en la misma tierrita tuya! 💙💛💚“, son algunas reacciones.

El comediante y trovador Diego Gómez Aristizábal revela su faceta más personal en la décima temporada del ‘reality’ culinario - crédito cortesía del Canal RCN

“Pichingo” heredó su apodo de su padre y abuelo. Desde pequeño mostró inclinación por el arte y la trova, un género que combina música, improvisación y humor.

A los 14 años, descubrió su vocación humorística en una anécdota que recuerda con gracia: se quitó la ropa frente a una chica, que terminó riéndose, lo que marcó el inicio de su camino en la comedia.

En 2018, obtuvo el título de Rey Nacional de la Trova en la Feria de Manizales, consolidándose como referente de la improvisación en Colombia. Su carrera se ha desarrollado en la radio y la televisión local.

Pichingo destaca la importancia del humor y la alegría como herramientas para superar la adversidad y unir a las personas - crédito cortesía del Canal RCN

En Olímpica Stereo Medellín, participa en los programas Temprano es más bacano y El pico y placa del humor, donde su carisma y picardía lo han convertido en una figura querida. También ha formado parte de Humor inédito en Teleantioquia. Su estilo fusiona la tradición paisa con un humor fresco, y es conocido por sus imitaciones y la creación de libretos ingeniosos.

Admira a humoristas como Franco Escamilla y Lokillo, y considera el humor una herramienta para unir a las personas y alejarlas de la negatividad. Su lema es claro: “Más risa, menos guerra”.

Además, disfruta inventar historias y personajes, y valora los momentos simples en familia, especialmente con su hija, que lo llama por su apodo profesional.

El artista paisa, Rey Nacional de la Trova, enfrenta nuevos retos culinarios y personales en MasterChef Celebrity - crédito cortesía del Canal RCN

La invitación a MasterChef Celebrity representó un desafío fuera de su zona de confort. “Pichingo” confesó que sintió miedo al aceptar, pues cocinar en casa dista mucho de hacerlo bajo presión y con ingredientes desconocidos.

Los retos en equipo, especialmente fuera del estudio, exigen coordinación y diplomacia bajo presión, pero también le han brindado la oportunidad de aprender y convivir con celebridades a las que antes solo veía en televisión.

Para “Pichingo”, el programa es más que una competencia culinaria; es una oportunidad para mostrar su faceta sensible y alegre. Asegura que no ha dejado de lado su humor y que sigue despertando risas entre los fogones. El público ha respondido con cariño a su autenticidad, y él promete seguir mezclando humor y cocina: “Es un viaje de autodescubrimiento, pero sin dejar de ser yo”.