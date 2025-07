La actriz Aida Morales contó la mala experiencia que tuvo en ‘Muy buenos días’ con Jota Mario y Laura Acuña

Aida Morales relató su experiencia incómoda en el programa 'Muy buenos días' de Canal RCN - crédito @aidamoralesactriz/Instagram

La actriz Aida Morales relató la incomodidad que vivió durante su primera visita al programa matutino Muy buenos días del Canal RCN.

La artista, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana, expuso públicamente los motivos que la llevaron a evitar futuras apariciones en ese espacio.

La intérprete tolimense, con más de dos décadas de presencia en la pantalla chica y participaciones en producciones como Padres e hijos, La hija del Mariachi, A corazón abierto y Darío Gómez, el rey del despecho, compartió en el programa Los Impresentables de la emisora Los 40 detalles de su vida profesional y personal.

La actriz relató que su primera visita al programa matutino fue incómoda, señalando falta de cordialidad de los presentadores fuera de cámaras y un ambiente poco acogedor en el set- crédito @esto_no_puede_ser/TiikTok

Durante la conversación, Morales confesó que su primera experiencia en Muy buenos días ocurrió cuando fue invitada para hablar sobre su papel en la telenovela Marido a sueldo (2007). Según relató, al llegar al set, ninguno de los presentadores la saludó ni le dirigió la palabra, situación que se mantuvo hasta que las cámaras comenzaron a grabar.

“Mi primera experiencia en Muy buenos días fue traumática, fue vergonzosa. Yo decía: ‘No puede ser que los que vemos el programa desde la sala, no sepamos la clase de personas que están ahí frente a las cámaras’. Yo fui al programa porque estaba grabándola novela Marido a sueldo. A mí me invitaron al programa, me invitaron a seguir al set y yo me senté y ninguno de los presentadores me saludó, te lo juro. Yo saludé y ni siquiera me respondieron“, reveló.

En ese momento, el comportamiento cambió radicalmente: “Una vez dijeron ‘al aire’, me presentaron y se pararon todos a saludarme con una sonrisa y un beso. Me entrevistaron, iban a corte de comerciales y yo no existía en ese set. Yo solo decía: ‘Quiero irme ya’. Es más, yo terminé mi entrevista, dije: ‘Gracias y hasta luego’, y tampoco recibí respuesta”.

Aida Morales evitó futuras apariciones en el programa tras sentirse ignorada por los presentadores - crédito RCN Televisión

La actriz explicó que esta actitud distante y poco cordial fuera de cámaras la marcó profundamente, al punto de solicitar a su equipo de prensa que evitara programar futuras entrevistas en ese espacio.

Morales aseguró que, tras esa experiencia, solo regresó una vez más a Muy buenos días por compromisos promocionales relacionados con A corazón abierto.

El programa Muy buenos días, emitido entre 2002 y 2018, fue uno de los espacios matutinos más emblemáticos de la televisión colombiana. A lo largo de sus años al aire, contó con una amplia nómina de presentadores, entre los que destacaron Jota Mario Valencia —presente desde el primer hasta el último día—, Laura Acuña (2005-2018), Yaneth Waldman (2002-2005), Carolina Cruz (2002-2006), María Mercedes Ruiz (2002-2003), Jeringa (2004-2005), Mabel Cartagena (2006-2007), Jessica Cediel (2007-2011), Juan Manuel Correal (2010-2015), Milena López (2011-2017) y Adriana Betancur (2015-2018).

El cantante reveló que esto sucedió después de su paso por 'Protagonistas de Nuestra Tele' - crédito @clips_streaming7 / TikTok

Las declaraciones de Aida Morales sobre el programa no son las primeras que salen a la luz. Otras figuras del entretenimiento nacional también han expresado su inconformidad con el ambiente tras bambalinas. Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aseguró que Jota Mario no era una persona empática y que le hizo pasar un mal momento durante su visita.

“Cuando estaba en protagonistas Jota Mario se metía duro conmigo, me decía enano y chichón de piso, por eso cuando salí de Protagonistas la gente me decían que no fuera porque me iban a humillar (...) o siempre quise estar allá porque como yo soy cantante… Era por presentar mis canciones y cuando llegué a la entrevista el gordito (un hombre de su equipo) me dijo que me iban a volver ‘un gancho’, y la primera pregunta fue que si había estado en la cárcel… O sea, era una entrevista malparida”, contó el cantante barranquillero durante su participación en el reality del Canal RCN.

Además, el artista reveló que la presentadora Laura Acuña lo empujó: “Mi hermana le dijo: ‘Yo creo que tú deberías sembrar cosas más bonitas a los colombianos y no ponerte a la par con un pelao de 20 años que apenas está cumpliendo los sueños’, y en ese momento cortó la entrevista, una cosa loca y me sacaron, y yo temblaba…Laura Acuña me empujó y me dijo: ‘quítate hijueputa“.