Jorge Cao relató cómo ha sobrellevado la muerte de su hija, a quien no pudo acompañar en su funeral: “No podía parar”

El actor ha mantenido al margen su vida personal; sin embargo, decidió hacer el lamentable anuncio - crédito @cao.jorge/ Instagram

Jorge Cao, actor cubano radicado en Colombia desde hace más de una década, compartió uno de los episodios personales más difíciles que ha atravesado lejos de su país natal.

Reconocido por su trabajo en novelas como La ley del corazón, Pasión de gavilanes y El último matrimonio feliz, entre otras producciones, el intérprete relató su experiencia durante una reciente entrevista en el programa Lo sé todo, del Canal 1.

Cao reveló que hace mes y medio murió su hija Maricel Luz, luego de que luchara contra un agresivo cáncer que finalmente produjo su fallecimiento en Cuba.

Su hija falleció a raíz de un agresivo cáncer en Cuba - crédito Alexandre Meneghini/Reuters

De acuerdo con sus declaraciones al medio de comunicación, la enfermedad avanzó de manera rápida y en cuestión de semanas tuvo que afrontar la noticia sin la posibilidad de despedirse en persona.

“Fue muy difícil porque todo sucedió en un mes, desde que se descubrió su estado de salud hasta su despedida. Fue muy duro para mí”, relató.

El actor afirmó que no pudo viajar a Cuba, en parte por compromisos laborales y también por las dificultades que enfrenta para entrar a la isla, la cual no visita desde hace más de 15 años.

“No podía moverme de acá, estaba ocupado, no podía parar, no pude acompañarla en su final, a su entierro; por lo tanto, hice el duelo desde aquí y lo sigo haciendo. Es algo de lo que todavía no puedo hablar”, indicó durante la entrevista.

Cao calificó esta pérdida como una de las más dolorosas de su vida e hizo referencia a otros familiares a quienes tampoco pudo despedir debido, principalmente, a la situación política y social de la isla.

Sumado a factores personales, la muerte de su hija marcó un punto definitivo para que sea muy lejana la posibilidad de regresar al país caribeño.

“Hace quince años no voy a Cuba y ahora ya creo que no regresaré nunca más. Casi toda mi familia ya no está en este plano, mi última pérdida fue mi hija hace mes y medio y ahora no me es urgente. Durante muchos años necesitaba caminar por las calles de La Habana o sentarme en el muro del malecón. Ya estoy muy acostumbrado a escalar la montaña y ver Bogotá desde arriba”, anotó.

Jorge Cao afirmó que, a un mes y medio de la muerte de su hija, es un dolor que persiste - crédito @cao.jorge/Instagram

El actor expresó que ha optado por mantener su vida en privado, pero en esta oportunidad consideró importante dar a conocer cómo ha vivido este proceso a la distancia.

Cao añadió que actualmente ve a Colombia como su hogar y plantea continuar con su carrera en este país. “Soy parte de este país, de esta historia. Y he continuado desarrollando mi carrera otros 30 años más - en Colombia son 32-. Entonces, aquí estamos. Soy parte de este pueblo. De sus angustias, de sus tristezas y de sus alegrías. Yo no soy un actor que está metido en ningún lado. Escondido, no, yo soy un actor que anda en la calle”, complementó.

Por último, dijo que “Colombia ha sido mi segunda patria. Amo a Colombia y amo su gente y su gente me ama a mí”.

En efecto, sus declaraciones desataron comentarios de usuarios en redes sociales, en su mayoría, expresando su apoyo y fortaleza en este difícil momento.

El actor cubano descarto de momento la posibilidad de regresar a su país de origen - crédito @cao.jorge/Instagram

“No fue por temas legales de su país... no porque no la quisiera... Jorge es un ser increíble y su humildad es única”; “Si no fue, fue porque no la amaba. Uno por los hijos va hasta el mismísimo infierno, abre la puerta, la cierra, regresa las veces que sea y así hasta el fin del mundo”; “Jorge, te queremos y admiramos tu fortaleza. Dios te bendiga y te dé mucha resignación”; “Que Dios le dé toda la fuerza para seguir adelante con su duelo. Solo se sabe lo que se siente cuando se vive la pérdida de un hijo”, fueron algunas de las reacciones.