Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia hoy

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. La Plena

W Sound

«La Plena», interpretado por W Sound, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 388.917 reproducciones.

2. quédate

Beéle

«quédate» de Beéle se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 322.660 reproducciones, motivo por el cual continúa en la segunda posición.

3. top diesel

Beéle

Tras acumular 307.244 reproducciones, «top diesel» de Beéle se mantiene en tercer lugar.

4. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 305.991 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Verano Rosa (w Feid)

KAROL G

«Verano Rosa (w Feid)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el quinto puesto, con 279.641 reproducciones.

6. Papasito

KAROL G

«Papasito» de KAROL G pierde fuerza. Hoy solo cosecha 267.878 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. AMISTA (w Ovy On The Drums)

Blessd

Tras haberse reproducido 264.152 veces, «AMISTA (w Ovy On The Drums)» de Blessd se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 7.

8. si te pillara

Beéle

«si te pillara» de Beéle se vende como pan caliente. Ya lleva 249.691 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 8.

9. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«Mi Refe (w Ovy On The Drums)» de Beéle va en descenso: ya llega al noveno lugar. Sus 245.670 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. Coleccionando Heridas (w Marco Antonio Solís)

KAROL G

«Coleccionando Heridas (w Marco Antonio Solís)» de KAROL G sigue abriéndose camino en las listas. Con 224.507 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición décima.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más oidas en Colombia durante el 2024

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.