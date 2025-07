Centro Democrático defendió a congresistas de Estados Unidos señalados de ser “golpistas”: “Obstaculizan la colaboración”

El Centro Democrático aseguró que los congresistas de Estados Unidos “son amigos del pueblo colombiano” - crédito Colprensa

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos siguen acaparando el debate político y público, teniendo en cuenta que están forjadas desde 1822 y que su fractura tendría serias implicaciones para ambas naciones. A la discusión se unió el partido político de la oposición Centro Democrático, que emitió un comunicado en el que señaló la urgencia de reconstruir el vínculo bilateral con el país norteamericano, que es el principal aliado estratégico de Colombia.

La colectividad advirtió que la relación diplomática entre las naciones atraviesa un punto crítico, situación que representa un reto para la cooperación tradicional entre ambos países. Además, recordó la importancia histórica de su alianza en materia de seguridad y del desarrollo nacional.

“La situación actual exige una urgente reconstrucción de la relación entre ambos países”, indicó en el comunicado.

De igual manera, rechazó las declaraciones que surgieron en contra de los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, que fueron calificados como “golpistas”, tras ser mencionados en un escándalo relacionado con un presunto golpe de Estado contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El movimiento político insistió en que ambos legisladores han sido aliados del pueblo colombiano y de la comunidad colombiana residente en Estados Unidos. “Estas declaraciones obstaculizan la colaboración y el respeto mutuo que deben caracterizar nuestras relaciones”, añadió.

En consecuencia, el partido opositor hizo un llamado a la ciudadanía a optar por un gobierno que restablezca plenamente las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, sobre la base del respeto y la cooperación, en las elecciones presidenciales de 2026.

El escándalo que vincularía a congresistas de Estados Unidos

El País reveló las intenciones que presuntamente habría tenido el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva de sacar del poder al presidente Gustavo Petro antes de que termine su mandato en 2026. Al parecer, el excanciller colombiano habría buscado ayuda de algunos políticos de Estados Unidos, para lograr cumplir con su cometido.

En las grabaciones difundidas por el medio de escucha a Leyva mencionar a algunos congresistas con los que se habría reunido o a los que tenía planeado buscar para conversar sobre el presunto golpe de Estado contra Petro.

“Estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son los que están detrás del secretario de Estado”, indicó Leyva en el audio, mencionando también al representante republicado Carlos Antonio Giménez, con quien quería encontrarse.

Piden investigar a congresistas presuntamente relacionados con golpe de Estado

En consecuencia, 30 congresistas colombianos solicitaron al Comité de Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos investigar a Díaz-Balart y a Giménez por los señalamientos en su contra. En su petición también incluyeron a la congresista María Elvira Salazar, por publicaciones en sus redes sociales y medios de comunicación, que “podrían interpretarse como deslegitimadoras contra el presidente”.

“Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación y solicitar una investigación respecto a ciertas conductas atribuidas a los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez, que, de ser ciertas, podrían afectar las relaciones bilaterales entre nuestras naciones”, se lee en el documento enviado por los legisladores.

María Elvira Salazar respondió a los señalamientos en su contra a través de su cuenta de X, negando cualquier intención de participar en un golpe de Estado contre el primer mandatario de Colombia, pese a que no está de acuerdo con su gestión. Aseguró que el hecho de denunciar aquello que considera erróneo o problemático no debe interpretarse como una inherencia.

“Levantar la voz no es injerencia, es deber moral. Como representante de miles de colombianos-americanos, no me quedaré callada ante un gobierno que destruye la economía, alimenta la violencia política y deja que el narcotráfico se dispare”, escribió.

