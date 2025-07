Imprenta Nacional no está lista para producir pasaportes, advierte la Cancillería: “Necesitan 35 semanas de capacitación y empalme”

El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce que la entidad carece de personal capacitado e infraestructura adecuada, lo que complica el inicio de la fabricación estatal de pasaportes en los plazos previstos por el Gobierno - crédito Cancillería de Colombia

El proceso de transición para que la Imprenta Nacional de Colombia asuma la producción de pasaportes enfrenta un escenario complejo, en el que se alerta que el proceso que pretende realizar el Gobierno nacional con los pasaportes se demoraría al menos 8.05 meses.

Según el contenido de un documento interno divulgado por Caracol Radio, mismo que fue presentado a la Procuraduría General de la Nación por el Ministerio de Relaciones Exteriores, destaca que el proceso "requiere al menos 35 semanas para la capacitación del personal y el empalme tecnológico, lo que complica sustancialmente los tiempos previstos para el inicio de la nueva operación".

De acuerdo con la publicación del medio mencionado, la Cancillería ha advertido de manera formal a la Procuraduría que la Imprenta Nacional no dispone actualmente de la capacidad técnica ni humana para producir pasaportes.

La advertencia surge en el contexto de dudas planteadas por el Ministerio Público sobre la conveniencia y viabilidad de que pronto una entidad pública inicie la fabricación de estos documentos, que tradicionalmente han estado en manos de contratistas privados.

En la respuesta enviada a la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce que “necesitan 35 semanas de capacitación y empalme” a partir de la firma del respectivo contrato con la entidad portuguesa Casa da Moeda.

El acuerdo técnico con Portugal enfrenta retrasos y ajustes, mientras la Imprenta Nacional y la Cancillería evalúan alternativas para garantizar la continuidad en la expedición de documentos de viaje en Colombia - crédito Cancillería de Colombia

En palabras del documento oficial, se señala: “El proceso está conformado por varias fases en donde en un plazo de diez años el Estado colombiano asumirá los procesos asociados a la atención, formalización y captura de data, personalización y control de calidad, ya con las capacidades instaladas producto de la fase de empalme, el acompañamiento y la transferencia de capacidades y tecnología”.

Por su parte, los trabajadores de la Imprenta Nacional, consultados por Caracol Radio, expresaron su sorpresa ante los anuncios oficiales recientes y afirmaron desconocer los términos del acuerdo con Portugal.

Aseguraron además que “no hay nada firmado, que no conocen los términos del acuerdo con Portugal y que no hay capacidad humana ni técnica para imprimir un solo pasaporte”.

El plan oficial, según lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el documento, contempla iniciar el proceso de cooperación técnica con Portugal a través de la suscripción de un convenio, cuyo objetivo es “el acompañamiento, fortalecimiento y transferencia de conocimiento, buenas prácticas, asistencia técnica, tecnología e infraestructura” necesarias para que las entidades estatales puedan asumir progresivamente la expedición de pasaportes y otros documentos de viaje.

En este sentido, el texto afirma el propósito de fortalecer el rol público, “reduciendo la dependencia de un único contratista privado y aumentando el control, la seguridad y la soberanía sobre el sistema”.

No obstante, la propia Cancillería admitió en un comunicado respondido al congresista Andrés Forero, un retraso oficial de dos meses en la implementación del nuevo modelo institucional y confirmó que aún se encuentran revisando la propuesta técnica remitida por Portugal.

Comunicado oficial de la Cancillería sobre pasaportes colombianso - crédito Cancillería

“El cronograma presenta varios ajustes de cara a la implementación del nuevo modelo de libretas de pasaporte por los siguientes motivos”, se lee en la respuesta.

Entre las razones del retraso listadas por el Ministerio figuran la revisión de los términos del convenio de cooperación propuesto por Portugal, avalado apenas en febrero de 2025 por el Consejo de Ministros luso, así como la necesidad de afinar aspectos legales, presupuestales y técnicos para el aseguramiento del servicio.

A ello se suma la advertencia de que ni el personal ni la Imprenta Nacional de Colombia cuentan por ahora con la experiencia o infraestructura adecuada: “se pretende brindar las capacidades y fortalecimientos necesarios para que la entidad se encuentre preparada para la implementación y puesta en marcha del modelo”, consignó el documento oficial sobre el compromiso portugués de realizar la capacitación.

De cara a los eventuales retrasos o a la posibilidad de que el acuerdo técnico y comercial con Portugal no prospere bajo las condiciones esperadas, la respuesta ministerial aseguró que “la entidad se encuentra trabajando en la evaluación y estructuración de alternativas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio esencial de producción de libretas de pasaporte y documentos de viaje en el caso de un desacuerdo o retraso en la implementación”.

El Ministerio añadió que, ante cualquier contingencia en el cronograma, está evaluando “las mejores condiciones técnicas, jurídicas y presupuestales para el Estado colombiano” y que explora alternativas para la continuidad sin discontinuidades del servicio de expedición y personalización de pasaportes.