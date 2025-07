Terminó ‘Yo me llamo’ y con el ‘reality’, el lobo Aurelio Cheveroni se despide nuevamente de la televisión: “Te voy a extrañar”

El lobo Aurelio volvió a despedirse de la televisión colombiana tras su paso por el reality 'Yo me llamo'- crédito Yo me llamo / Caracol Televisión

El final de la décima temporada de Yo me llamo no solo significó la clausura de una nueva edición del concurso musical más visto en la televisión colombiana, también marcó el adiós a un personaje que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de varias generaciones.

Aurelio Cheveroni, el lobo de pelaje rojo que acompañó durante años a los niños y niñas en las tardes del extinto Club 10, se despidió de la pantalla, esta vez, desde un formato completamente distinto, pero con la misma calidez con la que se había ganado el cariño de los hogares colombianos.

Tras su aparición como jurado especial en esta temporada, junto a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, Aurelio conquistó nuevamente a la audiencia, no por su capacidad para evaluar el talento musical, sino por lo que evocó en quienes lo vieron regresar.

A través de redes sociales, cientos de colombianos despidieron al lobo Aurelio - crédito redes sociales

“Fue como abrir una caja de recuerdos en plena gala musical”, señalaron varios usuarios en redes sociales, donde se viralizaron mensajes cargados de nostalgia, imágenes antiguas del personaje y hasta comparaciones con figuras icónicas del cine animado.

Uno de los comentarios más frecuentes fue el que lo equiparó con Wheezy, el pingüino olvidado de Toy Story: “Ese muñeco que ya no suena porque se le dañó el pito y queda arrumado. Así era Cheveroni, y ver que volvió fue como recuperar un pedazo de infancia”.

Durante la gala de clausura, los cuatro finalistas ofrecieron interpretaciones que resumieron su recorrido por el programa. Vicente Fernández apostó por El chofer y Pica que pica, mientras que Paquita la del Barrio sorprendió con El cornudo y Rabo verde. Por su parte, Luis Alfonso presentó Manipuladora y Destino final, y Gloria Estefan cerró su participación con Sí señor y Oye mi canto.

La puesta en escena no solo fue un despliegue de talento, también estuvo acompañada por un desfile de figuras que marcaron temporadas anteriores, como Rafael Orozco con Solo para ti, Sandro con La vida sigue igual y Julio Jaramillo con No me toquen ese vals. Esta presencia de antiguos imitadores reforzó el componente emocional de la noche, en la que el pasado y el presente del programa se fusionaron para dejar una impresión duradera en los espectadores.

Pero, más allá del talento vocal, lo que capturó la conversación pública fue la figura del lobo animado, que retornó en una versión más refinada y con un rol inesperado.

Aurelio fue el guía de los pequeños participantes en la versión mini del programa, ayudándoles a potenciar no solo su capacidad interpretativa, sino su presencia escénica, pues la manera en que se dirigía a los niños, con frases suaves y gestos pausados, generó una conexión inmediata con el público. No fueron pocos los comentarios que recordaron sus intervenciones en el pasado, cuando desde el set de El Club 10 enseñaba valores, juegos y canciones junto a Dinodoro y Mery Moon.

El cierre del programa, ocurrido el martes 1 de julio, dejó entrever una despedida que muchos no esperaban. Si bien era sabido que el concurso tendría un punto final, el millonario premio se lo llevó el doble de Vicente Fernández, no estaba claro si el regreso de Aurelio Cheveroni se prolongaría más allá de esta temporada.

La respuesta fue un silencioso adiós que, a diferencia del bullicio típico de una final televisiva, se impregnó de una melancolía particular. A través de plataformas como X, Instagram y Facebook, cientos de personas compartieron sus recuerdos ligados al personaje, haciendo de su salida un fenómeno viral.

Muchos usuarios señalaron en redes: “Nunca dejen morir a Aurelio fue lo mejor de la temporada Yo me llamo“; ”Hoy veremos por ultima vez a Aurelio“; ”Hoy se nos va Aurelio y quién sabe hasta cuando lo volvemos a ver o si ya no regresa Yo me llamo“.

