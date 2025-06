“No necesito que me convenzan”: congresista republicano arremetió contra Petro en medio del escándalo por audios de Álvaro Leyva

Las grabaciones, divulgadas por el diario El País de España, sugieren que Leyva habría buscado apoyo de congresistas estadounidenses cercanos a Donald Trump - crédito Nathan Howard y Luisa Gonzalez/ REUTERS

El representante republicano por Florida, Carlos Antonio Giménez, se pronunció con dureza el lunes 30 de junio, a raíz de la controversia generada por la publicación del diario El País de España, que reveló una serie de audios en los que se sugiere que el excanciller colombiano Álvaro Leyva habría adelantado gestiones en Estados Unidos para promover la salida anticipada del presidente Gustavo Petro del poder.

Más allá del contenido de los audios, lo que ha generado mayor preocupación en sectores diplomáticos y políticos es el posible alcance internacional del supuesto complot. Según el reporte de El País, Leyva habría buscado el respaldo de asesores cercanos al expresidente Donald Trump, y se habría referido a contactos o intentos de comunicación con el secretario de Estado Marco Rubio, con el objetivo de ejercer una presión que acelerara la salida del mandatario colombiano.

“Con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza que Gustavo Petro es un drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro. Petro ha convertido a #Colombia en el hazme reír del mundo y todos los días lo comprueba más”, escribió Giménez en su cuenta de X, sumándose a la ola de reacciones generadas por los explosivos contenidos de las grabaciones.

La afirmación fue interpretada como una ratificación del rechazo de sectores conservadores estadounidenses hacia el actual Gobierno colombiano, y al mismo tiempo como una validación política, por parte del congresista, de su desconfianza hacia Petro, más allá de las acusaciones en contra del exministro de Relaciones Exteriores.

Audios comprometedores: Leyva, Díaz-Balart y el presunto ‘gran acuerdo nacional’

Según la información publicada por El País el 29 de junio, los audios atribuidos a Leyva lo mostrarían involucrado en supuestas maniobras diplomáticas y políticas para promover un “gran acuerdo nacional” que propiciara la salida anticipada del jefe de Estado colombiano, antes de las elecciones presidenciales de 2026. En las grabaciones se mencionan nombres de congresistas estadounidenses, contactos con sectores empresariales, e incluso la posible participación de actores armados como el ELN y el Clan del Golfo.

Una de las piezas clave que se menciona en los audios es Mario Díaz-Balart, representante también por Florida. De acuerdo con lo que supuestamente relató Leyva, se habría reunido con él y habría afirmado que este tenía influencia sobre el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin embargo, el propio Díaz-Balart se pronunció al respecto y desmintió cualquier implicación en actividades irregulares: “Siempre me he reunido con personas y grupos de distintos partidos y con diferentes opiniones, incluyendo múltiples encuentros con funcionarios del actual Gobierno de Colombia, como el presidente Petro, embajadores de Colombia, entre otros. Me tengo que reír por tantos inventos, tonterías e hipocresía. Me recuerda al dicho ‘cada loco con su tema’”, respondió el congresista estadounidense.

Respuesta de Petro: “No he ordenado gestionar la salida de la Presidencia”

El presidente Gustavo Petro también se refirió al escándalo que estalló tras la divulgación de los audios y criticó el enfoque con el que algunos medios, entre ellos El Espectador, presentaron la información. A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: “Yo no he ordenado ni el pueblo, gestionar, la salida de la presidencia. Eso lo haré, personalmente, el 7 de agosto del 2026”.

Desde Sevilla, España, donde se encuentra cumpliendo compromisos internacionales, Petro fue enfático en que quienes aparecen mencionados en los audios deberán rendir cuentas: “Ella tiene… todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones, y no solamente políticas, públicas, sino ante la justicia”, afirmó, haciendo referencia directa a la vicepresidenta Francia Márquez.

Según la versión filtrada, Leyva habría planteado que Márquez podría ser una posible sucesora de Petro en caso de concretarse su salida del cargo, lo que generó nuevas tensiones al interior del Gobierno.