My Chemical Romance en Bogotá: recomendaciones para la compra de las boletas, precios y horarios

My Chemical Romance anuncia su primer concierto en Colombia para enero de 2026 - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Billboard/X

La llegada de My Chemical Romance a Colombia representará un hito especial para los seguidores del rock alternativo y el emo de inicios del siglo XXI. La banda estadounidense, reconocida por su influencia en la música de los 2000, actuará por primera vez en el país el 22 de enero de 2026 en el recinto Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá.

El evento, titulado “Long Live The Black Parade”, conmemorará el vigésimo aniversario de su álbum más emblemático, The Black Parade, lanzado en 2006 y recordado por temas como Welcome to the Black Parade y Famous Last Words. La Producción que logró varios premios como cuatro discos platinos en Estados Unidos, tres en el Reino Unido y oro en Argentina y Chile; así como su gran debut en el número dos en la lista Billboard 200, será el epicentro para que los colombianos puedan disfrutar de la gran obra de Gerard Way, Ray Toro, Mikey Way y Frank Iero.

La banda celebrará el 20 aniversario de 'The Black Parade' en Bogotá - crédito @musictrendscol/X

El anuncio de este concierto pone fin a años de especulaciones, rumores y falsas alarmas que mantuvieron en vilo a los fanáticos colombianos. Tras múltiples intentos fallidos y expectativas frustradas, la confirmación de la fecha y el lugar ha generado una respuesta entusiasta. La banda sueca The Hives será la encargada de abrir la noche, sumando atractivo a una cita que promete reunir a miles de asistentes.

Boletería y cómo adquirirlas

La organización del evento dispuso una estructura de localidades y precios que busca atender a distintos públicos. El aforo total se distribuye en sectores diferenciados por edad y ubicación, con opciones para menores de edad, adultos y personas con movilidad reducida. Las localidades VIP y Preferencial ofrecen admisión general de pie, asignando el acceso según el orden de llegada, mientras que las graderías cuentan con asientos numerados.

El sector VIP tiene capacidad para 12.300 personas, con un precio de $660.000 (incluyendo el cargo por servicio), y la zona Preferencial admite hasta 12.646 asistentes por $275.000. Los sectores para menores de edad, como los 101, 103, 105 y 107, permiten el ingreso a partir de los 7 años y tienen un costo de $841.000 en los sectores más cercanos al escenario, y $360.000 en los más alejados.

La boletería se venderá en tres fases y solo a través de Ticketmaster - crédito @musictrendscol/X

Las localidades para adultos, como los sectores 102, 104, 106 y 108, mantienen precios equivalentes a los de los menores en la misma ubicación. El proceso de venta de entradas se divide en tres fases principales, cada una con condiciones específicas:

La preventa Aval inicia el 2 de julio de 2025 a las 10:00 a. m. y finaliza el 4 de julio de 2025 a las 9:59 a. m. , reservando el 70% del aforo por localidad para tarjetahabientes de los Bancos Aval y dale! Esta etapa permite la compra de hasta 4 boletos por transacción y está limitada a pagos con tarjetas de los bancos AV Villas, Bogotá, Occidente, Popular y la tarjeta débito dale! Una vez agotada esta fase, el público general podrá acceder a las entradas restantes.

La preventa Claro se habilita el 2 de julio de 2025 a las 4:00 p. m., y concluye el 4 de julio de 2025 a las 9:59 a. m. , ofreciendo el 20% del aforo por localidad. Para participar, los clientes de Claro deben obtener un código a través de Claro Club. Esta etapa acepta todos los medios de pago y también limita la compra a 4 boletos por transacción.

La venta general comienza el 4 de julio de 2025 a las 10:00 a. m., y se extiende hasta agotar existencias o hasta el día del evento. En esta fase, el aforo restante de cada localidad estará disponible para el público en general, con el mismo límite de 4 boletos por transacción.

La agrupación celebrará el vigésimo aniversario de The Black Parade en un evento único, acompañado por The Hives - crédito My Chemical Romance/X

Ticketmaster es el único operador autorizado para la venta de entradas, y la reventa está estrictamente prohibida. El organizador se reserva el derecho de admisión y establece que los asistentes deben cumplir con las normas de seguridad y convivencia. El ingreso de cámaras, videograbadoras y mascotas no está permitido.

El evento está clasificado como concierto y permite el acceso únicamente a mayores de 7 años en las zonas designadas para menores. Los menores deben asistir acompañados por un adulto con entrada individual, y solo podrán acceder a las localidades asignadas para ellos, donde no se venderán bebidas alcohólicas.

Las personas con movilidad reducida disponen de áreas específicas en las zonas VIP y Preferencial, pudiendo ingresar con un acompañante que también debe contar con boleto. Las mujeres embarazadas solo podrán ubicarse en las graderías, excluyéndose de las áreas de pie por razones de seguridad.

El esperado debut de la banda estadounidense en Bogotá marca un momento clave para fanáticos del rock alternativo - crédito Corona Capital/X

El horario de apertura de puertas está programado para las 3:00 p. m., mientras que el inicio del show se prevé a las 7:00 p. m. Ambos horarios pueden estar sujetos a modificaciones. El precio de la entrada incluye el cargo por servicio, pero no contempla el costo de envío ni el procesamiento de la compra, que dependerán del método de pago seleccionado y se informarán antes de finalizar la transacción.

La disponibilidad de boletos en cada fase depende de las reservas realizadas a través de los canales de Ticketmaster. Si una etapa se agota, se habilitará la siguiente, y las reservas no efectivas se sumarán al aforo disponible en la fase vigente. El acceso a la compra se realiza exclusivamente a través de la página web oficial, utilizando los medios de pago habilitados.