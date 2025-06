General (r) Óscar Naranjo aseguró que dar tarima a jefes criminales es “el sueño dorado”

General (R) Óscar Naranjo, expresidente de Colombia y ex director de la Policía Nacional - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El general retirado Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia y exdirector de la Policía Nacional, cuestionó duramente la exposición pública de jefes de bandas criminales en un evento liderado por el presidente Gustavo Petro en Medellín.

En entrevista con El Tiempo, Naranjo afirmó que este tipo de actos representan un riesgo para la legitimidad institucional y dan un mensaje equívoco a la ciudadanía sobre el tratamiento que deben recibir quienes han cometido delitos graves.

“La idea de que presentarlos en una tribuna pública responde a un ejercicio de transparencia es confundir la transparencia con ofrecerles una oportunidad para hacer política. Eso corresponde a lo que yo llamo el sueño dorado de los narcotraficantes en Colombia”, dijo.

El exfuncionario aseguró que el crimen organizado actual en Colombia ha mutado en sus formas y objetivos.

Según explicó, ya no se trata de estructuras jerárquicas como los antiguos carteles, sino de redes que buscan ejercer control social y territorial.

“Ya no estamos frente a las viejas estructuras llamadas carteles, sino a organizaciones que […] pretenden ejercer gobernanza criminal, generar control territorial, imponer reglas y cooptar autoridades locales”, afirmó en la entrevista concedida a El Tiempo.

Críticas al rumbo de la ‘paz total’

Naranjo fue enfático al señalar que el enfoque del actual gobierno hacia la denominada ‘paz total’ ha estado marcado por una desconexión entre sus objetivos y su implementación.

“Hay una asimetría entre la aspiración y la ejecución. De esas once mesas [de diálogo], hay solo dos o tres que se mantienen, con avances todavía muy precarios”, advirtió.

Sobre los intentos de negociación con organizaciones armadas que no han dejado las armas, apuntó que “para las comunidades resulta tremendamente difícil entender que se llegue a acuerdos parciales con alzados en armas”.

En su opinión, el actual proceso carece de continuidad con la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016.

Según el general (r), “2016 y también 2017 fueron los más pacíficos de Colombia”, en parte porque se logró una reducción de la violencia durante las elecciones de esos años. Lamentó que ese esfuerzo no haya sido sostenido en el tiempo y que “se perdió el entusiasmo” de impulsar la paz como una prioridad coherente desde el Estado.

Déficits acumulados y transformación del crimen

Durante la conversación con El Tiempo, Naranjo identificó una serie de fallas estructurales que, en su criterio, explican el deterioro de la seguridad. Una de ellas es el incumplimiento de los compromisos relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos:

“La no implementación del programa de sustitución de cultivos nos está llevando a una situación como la que estamos viendo hoy, donde crecen los cultivos, crece la producción y no crecen las tareas de sustitución”.

También expresó preocupación por la reducción en el número de efectivos de Policía en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, pese al aumento de la población y la sofisticación de los delitos.

A esto se suman deficiencias logísticas: “El propio Ministerio de Defensa ha dicho que no hay un porcentaje alto de esa flota aérea, de aviones, helicópteros en tierra por razones de presupuesto”.

Atentado contra Miguel Uribe y confianza institucional

Respecto al atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio, Naranjo resaltó que si bien la amenaza actual es distinta a la de los años noventa, no se debe caer en la complacencia. Celebró la rápida respuesta de las autoridades, pero insistió en que es fundamental identificar a los determinadores intelectuales.

“El gran favor que nosotros podemos hacer como colombianos hoy es no caer en la trampa de las especulaciones […] y tener una mínima paciencia para que sea la Fiscalía […] quien nos revele la verdad”.

Polarización y redes sociales

En cuanto al ambiente político, el general (r) calificó como “el gran fracaso de la política” la actual incapacidad de generar consensos. Alertó sobre los efectos de la fragmentación social y el uso de redes sociales como herramientas de desinformación.

“No hemos dado globalmente el debate de qué vamos a hacer con las llamadas bodegas de las redes sociales que están instrumentalizando la voz ciudadana”, sostuvo.

Posible aspiración presidencial

Sobre los rumores que lo ubican como posible candidato a la presidencia, Naranjo dijo a El Tiempo que no ha tomado una decisión. “Lo que me está sonando y retumbando es la voz de tantos colombianos invitándome […] pero digo, este no es tiempo para que yo tome esa decisión”.

Por ahora, afirmó que su intención es seguir contribuyendo con su experiencia y conocimiento, descartando una definición inmediata sobre una eventual participación electoral en 2026.