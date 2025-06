Roberto Cano denunció a Claro por mal servicio y obstaculizar su desvinculación: “Es más fácil terminar un contrato con el diablo”

Roberto Cano hizo denuncia en redes sociales contra la empresa Claro por mal servicio y colocar trabas a su intento de terminar la vinculación con la marca - crédito @robertocano/Instagram

Durante 2024, el actor Roberto Cano estuvo en boca de los colombianos producto de su participación en MasterChef Celebrity. El bogotano, reconocido por sus papeles en telenovelas como Pobre Pablo, La dama de Troya, Operación Jaque, Comando Elite, La ley del Corazón, Primate o La Sustituta, se mantuvo durante ocho semanas en la competencia antes de ser eliminado, cosa que no le impidió destacar por su carisma junto a sus compañeros.

Sin embargo, en 2025 el actor se hizo notar por otro motivo, luego de que utilizara sus redes sociales para elevar una denuncia por el mal servicio que venía recibiendo de Claro, particularmente en lo relacionado con la conexión a internet.

Según contó, Cano intentó resolver la situación por vía telefónica, pero al agotar todas sus posibilidades se dirigió a las oficinas de la compañía para dar por finalizado su contrato, para encontrarse con una serie de trabas para conseguirlo.

El actor contó que se dirigió a las oficinas de Claro para suspender el servicio, pero le manifestaron que no podían - crédito @ROBERTO_CANO/X

“Me tocó venir finalmente hasta Claro, porque fue imposible comunicarme con ellos vía telefónica con un humano. Entonces ahora llego a cancelar y todo lo que dijeron las personas aquí en internet es verdad: es más fácil terminar un contrato con el diablo que con Claro”, relató inicialmente.

Según contó el actor, le pusieron trabas para cancelar el servicio pese a que cumplía con las condiciones estipuladas en el contrato. “Ahora resulta que solo se puede cancelar tres días hábiles antes del corte. Hoy es 27. Hoy podría cancelarlo porque mi corte es el primero. Pero el primero es festivo, entonces, pues no vale. ¡Qué maravilla! Y después preguntan por qué se sale de Claro y se pasa para Tigo", expresó decepcionado.

Cano explicó que esta situación se agravaba debido a que, según su versión, la empresa no estaba cumpliendo con los servicios que estaba pagando mensualmente, al punto que llevaba varios días sin conexión a internet.

El actor señaló que la banda ancha que recibe es menor de la que está pagando mensualmente, lo que habría detonado su decisión de cancelar el servicio con Claro - crédito @ROBERTO_CANO/X

“Llevo dos días sin servicio. Estoy pagando internet de 500 megas hace mucho tiempo, y me he dado cuenta de que solo estoy teniendo 100 megas. ¡Imagínese! Entonces es una estafa, básicamente. Y así son", denunció. “Y ahora me quieren cobrar otro mes más. Me toca quedarme otro mes más pagándoles para poderme ir”.

Aunque el actor admitió que fue asesorado por alguien dentro de la empresa para resolver el problema, no tuvo éxito “y tampoco entiende por qué tengo menos señal de la que debería tener, con menos velocidad de la que debería tener, y no tengo, y estoy pagando por eso hace mucho tiempo”, señaló.

El actor anunció que llevaría su caso ante la SIC, con la esperanza de que le dieran una solución - crédito @ROBERTO_CANO/X

Ante esta situación, Cano confirmó que tomará medidas drásticas. “Me tocará hablar con la SIC. No sé si uno pueda revisar cqué velocidad ha tenido. Me imagino que sí, ellos deben tener unos registros de latencia y pues bueno... Me toca quedarme hasta agosto”, apuntó.

¿Qué dice la SIC en estos casos?

En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) establece que un proveedor debe suspender el servicio dentro de los 15 días hábiles tras la solicitud, siempre y cuando se haya presentado con una anticipación de al menos 10 días calendario, antes del corte.

Aunque en teoría las prestadoras del servicio de banda ancha no pueden solicitar cobros adicionales por cancelación anticipada, en la práctica son habituales los reclamos de usuarios que enfrentan barreras arbitrarias por parte de la empresa prestadora del servicio, tal y como lo narró Roberto Cano.

Cabe recordar que, en diciembre de 2024, la SIC ya ha sancionado a Claro por $2.645 millones de pesos por cobros indebidos, no prestar el servicio con calidad adecuada y facturación irregular. Además, en 2018 la empresa fue multada por ofrecer velocidades inferiores a las prometidas.