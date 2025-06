Secretario de Movilidad de Medellín denuncia amenazas tras operativo contra influenciador Mr. Stiven: “Nadie, por más plata que tenga, está por encima de la ley”

El operativo que detuvo a Stiven Tangarife Caicedo generó mensajes hostiles contra el secretario de Movilidad, quien responsabilizó al creador de contenido por la ola de intimidaciones recibidas en redes sociales - crédito @mateogonzalezb/ X - @stiven.tc/ Instagram

El secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González, ha denunciado públicamente que ha recibido amenazas de muerte tras un operativo realizado en el sector de Las Palmas, donde se inmovilizó el vehículo de un conocido “influenciador” local.

La situación ha generado una fuerte controversia en la ciudad, polarizando a la opinión pública y poniendo en el centro del debate el comportamiento de los creadores de contenido digital en las vías urbanas.

La tensión comenzó cuando la Secretaría de Movilidad de Medellín anunció medidas estrictas para controlar a los autodenominados “influenciadores” que, al volante de vehículos de alta gama, protagonizan desórdenes y situaciones de riesgo en las calles.

El detonante fue la inmovilización del automóvil de uno de estos personajes, identificado en redes sociales como MrStivenTc, cuyo nombre real sería Stiven Tangarife Caicedo, un joven originario de Cali. La intervención de las autoridades ocurrió durante un retén en la transitada vía de Las Palmas, donde agentes de tránsito detuvieron a Tangarife Caicedo mientras conducía un auto deportivo.

El operativo que detuvo a Stiven Tangarife Caicedo generó mensajes hostiles contra el secretario de Movilidad, quien responsabilizó al creador de contenido por la ola de intimidaciones recibidas en redes sociales - crédito @DenunciasAntio2 / X

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Desde su cuenta en la red social X, Mateo González responsabilizó directamente a MrStivenTc por los mensajes intimidatorios que ha recibido. “Los seguidores de MrStivenTc mostrándole su apoyo. Lo responsabilizo a usted en caso de que algo me suceda. Medellín se respeta. Ustedes no van a hacer lo que se les da la gana. No están por encima de la ley”, escribió el funcionario en una publicación que rápidamente se viralizó.

En las imágenes difundidas por González, se pueden leer amenazas explícitas como “Rata hpta, se te va a ir hondo oís malparido. Te vamos a llenar esa cabeza de plomo. Sapo hpta (sic)” y “Mlp, te veo y te doy piso hdp, por eso es que las lacras como voz no deben estar viviendo. Ya te llegará tu día (sic)”. Estas expresiones han encendido las alarmas sobre el nivel de hostilidad que enfrentan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

“He interpuesto la denuncia penal contra los múltiples perfiles, ya que en las últimas horas me han amenazado de muerte debido a los controles realizados al influenciador Steven Tangarife, conocido como MrStiven”, explicó el secretario de movilidad de Medellín.

La publicación de González generó opiniones divididas. Por un lado, muchos ciudadanos respaldaron la actuación de las autoridades, considerando necesario poner límites a quienes utilizan su popularidad en redes sociales para desafiar las normas de tránsito. Por otro, los seguidores del “influenciador” defendieron su postura, señalando presuntas irregularidades en el procedimiento de inmovilización del vehículo.

La intervención de tránsito que inmovilizó el vehículo de un popular influenciador desató una ola de amenazas y reacciones divididas, evidenciando la tensión entre autoridades y figuras digitales en la ciudad - crédito @mateogonzalezb / X

El incidente ocurrido el jueves en Las Palmas, ampliamente difundido en videos, muestra el momento en que los agentes de tránsito retiran el automóvil de Tangarife Caicedo. Uno de los aspectos más controvertidos fue la justificación de la inmovilización: según los agentes, el escape del vehículo emitía un ruido superior al permitido. Sin embargo, los seguidores del conductor alegan que los funcionarios no utilizaron ningún aparato medidor, como exige la normativa, y se basaron únicamente en su percepción auditiva.

Otro punto de conflicto surgió por la supuesta omisión del inventario del estado del vehículo, un documento obligatorio que detalla las condiciones y partes del automóvil antes de ser trasladado a los patios. La ausencia de este inventario, según denuncias, habría facilitado que el auto sufriera daños, especialmente en los parachoques, debido a su baja altura al momento de ser subido a la grúa. Este detalle ha sido motivo de reclamo por parte del “influenciador” y sus seguidores, quienes exigen transparencia y legalidad en los procedimientos de la Secretaría de Movilidad.

La situación escaló cuando la Secretaría de Movilidad confirmó que ya interpuso una denuncia formal por amenazas contra la vida del secretario González y de los agentes que participaron en el operativo.

La entidad explicó que la intervención en Las Palmas se realizó tras recibir alertas sobre la convocatoria a una de las llamadas “rodadas”, eventos organizados sin permisos en las calles de la ciudad y promovidos por Tangarife Caicedo. El operativo concluyó con la inmovilización de dos automóviles (incluido el del “influenciador”) y ocho motocicletas, así como la imposición de 26 comparendos por diversas infracciones. “Al revisar los vehículos, encontramos que tenían modificaciones en los exostos para generar un ruido excesivo”, declaró el secretario de Movilidad.

La entidad formalizó acciones legales luego de recibir mensajes intimidatorios dirigidos al secretario y agentes, tras la inmovilización de autos y motos en un evento promovido por creadores de contenido - crédito @DenunciasAntio2 / X

La alteración del escape mediante resonador constituye una infracción tipificada en el numeral C35 del Código Nacional de Tránsito y Transporte, y desde la promulgación de la Ley 2450 o Ley Anti ruido, también se sanciona de manera específica. Ante los reclamos de Tangarife Caicedo y sus seguidores sobre un supuesto mal proceder de los agentes, la Secretaría de Movilidad anunció que revisará el proceso “por temas de legalidad y transparencia en la actuación oficial”.