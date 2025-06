Juicio Álvaro Uribe: Iván Cepeda reaccionó a petición de la Procuraduría de declarar inocente al expresidente: “Vergonzosa intervención”

El senador Iván Cepeda calificó como vergonzosa la participación de la Procuraduría en el caso - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

El 27 de junio de 2025 se desarrolló una nueva audiencia judicial en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Durante la diligencia, el representante de la Procuraduría General de la Nación, Bladimir Cuadro, destacó que, basándose en los alegatos de la Fiscalía General de la Nación, no encuentra una coherencia en el caso.

“Actualmente, el Ministerio Público quiere resaltar la manera en cómo la falta de coherencia entre la comunicación fáctica y la jurídica de los hechos planteados en la acusación de este caso, si bien no tienen incidencia en las garantías procesales como se concluye”.

Por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación solicitó que el expresidente Álvaro Uribe sea absuelto de presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

“El Ministerio Público considera que nos encontramos ante una probabilidad que supera lo que la doctrina de la jurisprudencia ha llamado probabilidad lógica prevaleciente, por lo que existiría una imposibilidad frente a este aspecto de emitirse sentencia de condena”.

Frente a la solicitud del procurador encargado, Iván Cepeda, senador de la República por el Pacto Histórico, sostuvo que Cuadro realizó grandes esfuerzos para proteger al líder político del Centro Democrático.

“En su intervención, el procurador Bladimir Cuadro Crespo, actuando en representación del Ministerio Público, hizo ingentes esfuerzos por intentar demostrar la ausencia de responsabilidad del acusado Uribe Vélez. Sin embargo, en su alegación no contrastó ni cotejó, en su conjunto, las pruebas incorporadas en el juicio, ni tampoco se refirió a todos los hechos jurídicamente relevantes”.

Y agregó: “Simplemente se limitó a recitar los argumentos de la defensa: no contrastó su versión de los hechos con los argumentos de la Fiscalía, no analizó la prueba documental, pasó por alto las extensas conversaciones en las que el acusado Uribe se entera al detalle de las actuaciones de su determinado Cadena, no se molestó en contrastar los testimonios, no analizó los más relevantes, desconoció la línea del tiempo de los hechos, su nula comprensión de la lógica de los eventos, y el desconocimiento de situaciones innegables y palmarias como los sobornos a Carlos Enrique Vélez. Eso tan solo para mencionar los vacíos más evidentes”.

De igual manera, el senador Cepeda señaló que el funcionario solo pudo asegurar la presunta culpabilidad del abogado Diego Cadena. Según sus consideraciones, no tuvo en cuenta las pruebas presenyadas por la Corte Suprema de Justicia.

“Eso sí, ante el voluminoso acervo probatorio, no pudo negar que hubo soborno o intento de soborno por parte de Cadena. Para ello, como lo hiciera Uribe Vélez en su declaración, trasladó la responsabilidad de estos hechos, en el abogado Diego Cadena, de quien dijo obró con autonomía en la recolección de los testimonios espurios aportados a la Corte Suprema de Justicia, cuando, por el contrario, se encuentra demostrado que Cadena Ramírez no actúo de manera aislada, sino que hizo parte, en calidad de determinado, de un patrón sistemático y reiterado de manipulación de testigos y fraude procesal, dirigido por el acusado Uribe Vélez”.

En efecto, enumeró las pruebas que Cuadro no tuvo en cuenta antes de determinar que Uribe debería ser absuelto. Entre ellas destacó acciones ilegales de Cadena que favorecieron al expresidente, por ejemplo los sobornos entregados por el litigante.

“Aunque, el procurador Cuadro, intentó mostrar ajeno a Uribe Vélez de la operación criminal emprendida por Cadena Ramírez, lo cierto es que, contrario a su dicho, y conforme fue probado en el juicio oral: i) las actuaciones ilegales desplegadas por Cadena Ramírez, tuvieron a Uribe Vélez como único beneficiario; ii) Uribe Vélez actúo como instigador en cadena, y tuvo dominio de la operación criminal, desde su génesis, durante su desarrollo mediante instrucciones, autorización de sobornos, verificaciones y seguimiento continuo, y en su resultado final que consistió en presentar evidencia espuria ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de hacerla incurrir en error; y, iii) Uribe Vélez tuvo conocimiento del carácter ilícito de las maniobras fraudulentas y los sobornos entregados por Cadena Ramírez, incluso, autorizó las prebendas jurídicas ofrecidas a los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda y Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias ‘Víctor’, y no hizo nada para evitar el riesgo antijurídico creado, y permitió que siguiera operando”.

En definitiva, a su juicio, la intervención del procurador encargado fue una vergüenza. “En realidad, la vergonzosa intervención del procurador. Cuadro en vez de aportar a la defensa del acusado, como ha sido su manifiesta intención desde los albores de este largo proceso judicial, lo que demuestra, sin lugar a dudas, es que la única forma de alegar su supuesta inocencia es el camino del voluntarismo y de las conclusiones arbitrarias”, concluyó.