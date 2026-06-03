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En video: Richard Ríos se quedaría sin técnico, José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid

El técnico, también conocido como “The Special One”, tiene todo listo para regresar al club merengue trece años después de su primera etapa

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El entrenador portugés tendrá su segunda etapa en el máximo ganador de Champions League en la historia - crédito Real Madrid

El futuro de José Mourinho ya parece estar definido. El experimentado entrenador portugués, actualmente al frente del Benfica de Portugal, será el nuevo director técnico del Real Madrid si Florentino Pérez resulta reelegido como presidente del club blanco en las elecciones programadas para el próximo 7 de junio. La noticia no solo genera expectativa en España, sino también en Colombia, donde el nombre de Richard Ríos ha quedado inevitablemente ligado a las noticias que rodean al estratega portugués.

La confirmación llegó por parte del propio Florentino Pérez, quien sorprendió al entorno madridista al anunciar públicamente que Mourinho será su apuesta para liderar el proyecto deportivo del club en caso de imponerse en las urnas. El dirigente incluso compartió un video en la cuenta oficial de la candidatura “Florentino 2026”, en el que aparece el técnico portugués vistiendo la camiseta del Real Madrid y respondiendo con un contundente “sí” a su posible regreso al Santiago Bernabéu.

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José Mourinho dejó de ser entrenador del Real Madrid en el año 2013 - crédito AP Foto/Pedro Rocha
José Mourinho dejó de ser entrenador del Real Madrid en el año 2013 - crédito AP Foto/Pedro Rocha

El regreso de José Mourinho al Real Madrid

La vuelta de Mourinho tendría un fuerte componente simbólico. El portugués dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, muchos analistas consideran que sentó las bases del equipo que posteriormente dominaría Europa durante la década siguiente.

Ahora, trece años después de su salida, el entrenador regresaría con la misión de devolver al club a la élite luego de dos temporadas consecutivas sin títulos importantes, una situación que ha generado preocupación entre los aficionados y la dirigencia madridista.

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Las negociaciones para concretar su llegada no han sido sencillas. Según medios españoles y portugueses, existía inicialmente una cláusula que permitía al Real Madrid liberar a Mourinho del Benfica por siete millones de euros. Sin embargo, el plazo para ejecutar esa opción expiró y el costo de salida aumentó hasta los 15 millones de euros, obligando a las partes a renegociar los términos económicos de la operación.

El volante de la selección Colombia podría llegar al equipo madrileño si se concreta la llegada de José Mourinho - crédito Benfica/Real Madrid
El volante de la selección Colombia podría llegar al equipo madrileño si se concreta la llegada de José Mourinho - crédito Benfica/Real Madrid

¿Richard Ríos llegará al Real Madrid?

La respuesta corta es no. Aunque la salida de Mourinho hacia el Real Madrid ha disparado toda clase de especulaciones sobre una posible llegada de Richard Ríos al club español, actualmente no existe ningún acuerdo oficial ni negociación confirmada que vincule al colombiano con la institución merengue.

Los rumores han cobrado fuerza porque algunos medios europeos señalaron que Mourinho valora las características del volante colombiano y que podría verlo como una alternativa interesante para reforzar el mediocampo madridista. Sin embargo, hasta el momento se trata únicamente de versiones periodísticas.

Además, el propio Richard Ríos fue consultado recientemente sobre la posibilidad de acompañar al técnico portugués al Real Madrid. “No lo veo todavía así porque estoy en un club que me lo ha dado todo. Tengo mucho respeto y mucho amor por ellos, y espero poder defender esa camiseta por mucho tiempo y ayudarlos a ganar muchos títulos, que es lo que me ayudará a retribuir todo el cariño que me han dado”.

Uno de los siete goles que anotó Richard Ríos esta temporada con el Benfica - crédito @vsports_pt/X

Además, cuando le preguntaron por la posible salida de Mourinho hacia el Real Madrid, el colombiano también se mostró prudente:

“Bueno, yo no sé si Mourinho se va o no se va; rumores hay de todas las cosas, entonces la verdad, hasta que yo no vea que el club subió que se va o que se queda, no creo mucho, porque en las redes sociales se dice mucha cosa”.

Estas declaraciones permiten concluir que Ríos no cerró la puerta de manera definitiva a un futuro en el Real Madrid, pero sí dejó claro que su prioridad actual es el Benfica y que no está pensando en abandonar el club portugués.

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