Yina Calderón le envió contundente mensaje a Yeri Mua sobre su relación con Sai: “Abre los ojos”

La relación de los jóvenes artistas está en el foco de las redes sociales - crédito jorge.lui.s / TikTok

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón sigue dando de qué hablar, pues salió determinada a continuar con su carrera para los chismosos que están interesados en la farándula nacional e internacional. Efectivamente, ha cumplido a cabalidad con su promesa y no dudó en referirse a una de las relaciones que sacudió las redes sociales. Se trata de la cercanía entre Yeri Mua y Sai, hijo del actor colombiano Diego Trujillo, que pese a no haber confirmado su relación han compartido varios momentos juntos.

Inicialmente, se les vio muy cerquita en México, cuando ella lo invitó a uno de sus shows, lo que fue bastante comentado en redes sociales. Desde ese momento sus seguidores los empezaron a relacionar sentimentalmente, más aún cuando él se quedó en su casa y luego ella viajó a Palomino, en La Guajira, para pasar unas vacaciones junto a él y la versión se reforzó después de que la cantante volviera tan solo unos días después para quedarse con el joven en Bogotá, compartiendo imágenes comprometedoras con la frase: “En Colombia con mi chakal”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante este panorama, la famosa Yina Calderón, que también fue nombrada en la versión de La casa de los famosos All Stars, al ser reconocida como una de las colombianas más conflictivas, no dudó reaccionar y dar su “nunca humilde” opinión sobre la relación que están llevando los cantantes, pues asegura que a la exitosa mexicana no le conviene estar cerca de Sai.

“No entiendo, Yeri, amiga. Estás a tiempo, abre los ojos. Amor ese man es un pato. Qué es un pato: un pato es un man que no le suena ninguna canción, no le pega nada. Entonces ve una mujer como tú, exitosa, brillante en México, para figurar al lado tuyo y hacerse conocido al lado tuyo. Porque crees que muestra todo, porque él gana ahí. Ese es un don nadie Yeri Mua”, dijo la exparticipante del famoso reality.

La relación de los artistas parece haber prosperado - crédito Yeri Mua / Redes sociales

Su forma cruda de decir las cosas continúa llamando la atención, pues los comentarios de los seguidores de la mexicana no se hicieron esperar. Además, ella no dudó en darle un consejo a la artista: “Yeri Mua, no rehabilite gamines, tú necesitas un man que esté a tu altura, que suene, que tenga muchos seguidores, que sea igual de conocido en tu país. Eso es un pato, eso no, eso no le pega nada. La música de la conoce la mamá y papá nomás te lo pido por favor”.

Entre los comentarios más destacados se encuentran “Por culpa de Yeri le tengo que dar la razón a Yina”, “Es la pura verdad, ese man ni siquiera espero un mes para al menos disimular. Se le ve que es puro interés” y “A ella le gustan sólo así ni modo”, recordando sus anteriores relaciones con otros personajes de la escena musical, como es el caso de Jey F, también artista mexicano, con el que la joven tiene varios temas musicales.

Pese a que Yeri Mua no ha respondido a las fuertes palabras de Yina Calderón, está acostumbrada a las críticas sobre sus relaciones, así que la artista le ha pedido en repetidas ocasiones a sus seguidores y haters no atacarse, pues tiene 23 años y considera que está aprendiendo a llevar su vida sentimental y en general.

La parejita sorprendió a sus seguidores con su cercanía - crédito Sai / Instagram

Cabe mencionar que la cantante de reguetón mexicano tenía planeado un concierto en Bogotá el viernes 27 de junio de 2025 en el Royal Center, evento que fue cancelado “por razones logísticas de fuerza mayor, completamente ajenas tanto al promotor como a la artista”, según el comunicado oficial de Taquilla live. Aunque la joven no se ha pronunciado sobre esta situación sí visitó a Sai, lo que demuestra que su unión podría ser bastante fuerte.