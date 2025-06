Nicolás de Zubiría fue grabado en secreto cuando rechazó trabajar con reconocida marca de hamburguesas: esta fue su razón

El chef Nicolás de Zubiría fue captado infraganti en medio de reunión comercial en la que no llegó a un acuerdo - crédito Cortesía Canal RCN

Un video que se hizo viral en redes sociales mostró al reconocido chef cartagenero Nicolás de Zubiría rechazando sin rodeos, en plena prueba de producto, la idea de colaborar con Burger King y Alpina.

La sorprendente decisión, captada y difundida ampliamente, prendió el debate entre seguidores de la gastronomía y fanáticos del reality del que hace parte “Nico”, quienes no tardaron en comentar la actitud directa del reconocido cocinero y analizar el trasfondo de la inesperada negativa a la alianza entre las emblemáticas marcas.

“Esta buena, pero no me gusta asociarme con productos tan masivos”, mencionó el chef mientras examinaba a detalle muestra que le presentaron.

En la grabación, se puede observar al juez de Masterchef Celebrity 2025 cómo expresa su asombro por el tamaño y cantidad de ingredientes de la hamburguesa que le dan a probar y que haría parte de la campaña en la que esperaban colaborar con él, pero si bien, el restaurantero reconoció que le agradaba el sabor, aun así quiso mantener sus reservas.

“Con tu manager, somos bastante insistentes, eh, porque desarrollamos junto con Alpina una hamburguesa con nuestra Megastacker. Bueno, cuéntale. Sí, tú. Es una colaboración muy especial entre Alpina y Burger King, donde básicamente desde que empezamos a arrancar todo este proceso dijimos, “Queremos a Nico como el influencer principal para esta campaña”, así inició la reunión en la que los representantes de las marcas asociadas intentaron convencer a Nicolás de Zubiría de trabajar con ellos.

Por su parte, el chef cartagenero con su estilo sin filtro, tal y como le habla a los participantes de la competencia culinaria del Canal RCN que llegó a su décima temporada contestó sin dejar espacio a grandes esperanzas.

“No suelo trabajar con marcas tan grandes, con productos tan masivos, pero sí, pero bueno, miremos a ver, la verdad viene más por compromiso que me dijeron de mi oficina, ‘Ve, atiéndelos, siéntate con ellos, a ver y pues la idea es que conversemos.’ Pero probémosla”, advirtió el chef que accedió a comerse la hamburguesa que le llevaron a la mesa.

Nicolás de Zubiría se habría negado a colaborar con cadena de hamburguesas por ser una marca masiva

Algo desanimados, los representantes de las marcas expusieron sus razones por las que acudieron a la imagen de Nicolás, exaltando su trayectoria televisiva, pero as u vez se mostraron empáticos con su decisión.

“Es una colaboración que surge de algo puntual. Y como es un queso que no está en cualquier lado, por eso dijimos: ‘Bueno, queremos traer a alguien que realmente valide y aprecie lo especial que es’. Yo digo que pensarlo, pero bueno, no sé, entendemos que, obviamente, tu comunicación está orientada a otras cosas.”

Al final de la charla, De Zuburía insiste en la calidad del producto, pero se mantiene firme en su política de no colaborar con grandes marcas.

“Está bastante interesante, está muy rica, pero no sé... no sé si podamos, porque un producto tan masivo, marcas tan masivas, me cuesta trabajo”, concluyó el chef.

Si bien no se conoció la conversación completa de la reunión ni si al final el jurado de MasterChef accedió a alguna contrapropuesta, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde se filtró la grabación en la que aparentemente el chef no notó la presencia de las cámaras. Muchos destacaron la contradicción entre sus palabras y su evidente gusto por la hamburguesa.

“El man dice que no, pero no puede dejar de comerla,” comentó un usuario.

Otros bromearon con la situación y se ofrecieron como reemplazo. “Que alguien le diga a las marcas que yo lo hago y gratis”, “tiene un audio tan perfecto, que se escucha hasta el resonar del envoltorio, es obvio que eso es la pauta”, “ahora pasará lo mismo que con Frisby, cuatro semanas todos hablando de eso y apoyando multinacionales, qué genios”, “que mala imagen para ´le cae en puto marketing".