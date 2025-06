Isabella Santodomingo relató duro proceso para recuperar su audición; han sido cinco cirugías: “La brutalidad más grande”

Santodomingo aseguró que debió indagar más sobre el otorrino que la operaría - crédito Canal RCN

La reconocida actriz, escritora y presentadora Isabella Santodomigno, reconocida por su trabajo en distintas producciones como Los caballeros las prefieren brutas, Decisiones, Pasiones secretas y Perro amor, ha afrontado serios problemas de salud derivados del golpe de una ola del mar, que afectó su capacidad auditiva.

La también activista ha pasado por varias intervenciones quirúrgicas y, según reveló en el programa La Red, de Caracol Televisión, tuvo que someterse a una adicional, que sería la quinta, para recuperar su audición en el oído izquierdo.

Sin embargo, el proceso ha implicado tropiezos y errores que empeoraron la situación. De acuerdo con su relato, un otorrino hizo un mal procedimiento y afectó todavía más su audición, condenándola a buscar a otro especialista que corrigiera el procedimiento que realizó.

“Por una aparente pendejada que era una timpanoplastia, doy con el peor otorrino de toda Colombia y toma la mala decisión de operarme, de ampliarme el conducto y me dañó la audición para el resto de la vida”, detalló.

La actriz relató que el profesional de la salud en cuestión insertó un algodón muy largo en su conducto auditivo, con el argumento de que debía mantenerlo abierto, pero el procedimiento fue mal hecho, tanto así, que quedaron residuos de cartílago dentro del oído.

Reconoció que su afán por recuperarse la llevó a poner su salud en manos de personas aparentemente inexpertas. Pues, se abstuvo de indagar un poco más sobre el médico que la atendería y la intervención por la que pasaría. “Esta fue la brutalidad más grande”, dijo.

Así las cosas, pasó por una nueva operación para solucionar sus problemas auditivos y los errores del profesional que la atendió previamente. “Mi otólogo, con el que estoy ahora, le tocó limpiar. Había quedado partículas como de huesito, como de cartílago, como de todo. O sea, un trabajo absolutamente ridículo”, detalló.

Ahora, la escritora tiene un implante en el cerebro, que permite el paso del sonido. Posteriormente, tendrá una especie de imán en su cabeza, que mejorará su capacidad auditiva.

En medio de todo, ha logrado superar las dificultades y temores, así como mejorar su conexión espiritual. “Me he vuelto más devota, por ejemplo, de Los Ángeles. Me he vuelto más introspectiva. No hablo mucho, lo cual es fantástico porque me permite analizar, reflexionar Y cuando estás con mucha gente yo opto por check out”, contó en la entrevista.

En sus redes sociales compartió fotografías de la intervención quirúrgica, con un sentido mensaje en el que celebró la oportunidad de contar con apoyo profesional y con la esperanza de que su calidad de vida mejore.

“Una cirugía, cualquier cirugía genera ansiedad y angustia, por eso no hay como revisar muy bien en manos de quien ponemos nuestra salud y la vida misma. ¡Yo por fin di con alguien en quien pude confiar plenamente: gracias a Dios! ¡Ahora sí, creo que: esta quinta (cirugía) es la vencida! (sic)”, escribió en la publicación.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron al relato de la actriz, que instó a la ciudadanía a cuidar de sus oídos, cuestionando las acciones del profesional que tuvo una mala praxis, lamentando el arduo que camino que tuvo que recorrer para recuperarse y relatando historias similares.

“¡Tenaz esos “profesionales” que obviamente para nada lo son y ponen en riesgo la salud”; “Dios mío”; “Padre santo, pobrecita”; “A mí por una otitis me dio parálisis facial! ¡Mucho ojo con los oídos!!”, escribieron los internautas en Instagram.

Cabe resaltar que Santodomingo no recurrió a acciones legales por el procedimiento que empeoró su estado de salud. Contó, además, que el otorrino que falló en su intervención le pidió otra “oportunidad” para corregir su error.