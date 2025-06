Margarita Rosa de Francisco confesó lo que no le gusta de Petro: “Nadie me manda”

La actriz y escritora defendió que sus publicaciones en redes sociales responden exclusivamente a sus opiniones personales y no a directrices de terceros - crédito @margaritarosadefrancisco/Colprensa

La actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco, una de las voces más visibles en el debate público colombiano, volvió a ocupar un lugar central en la conversación política tras responder con contundencia a quienes la acusan de ser parte de un supuesto aparato de propaganda del Gobierno de Gustavo Petro.

Desde su residencia en Miami, y fiel a su estilo frontal, la caleña no solo rechazó los señalamientos, también se sinceró sobre los aspectos del mandatario con los que no está de acuerdo.

“Yo replico lo que me parece”: Margarita Rosa de Fransico

El episodio que encendió la polémica surgió en X, donde Margarita Rosa fue señalada de replicar mensajes de cuentas asociadas a bodegas digitales del Gobierno. La artista no tardó en responder a esos comentarios que, a su juicio, intentan deslegitimar su voz y tergiversar su participación en el debate. Con un mensaje claro y directo, escribió: “Qué ligero es decir esto. ¿Acaso es inconcebible que una mujer pueda pertenecerse a ella misma? Yo no sé quiénes son las bodegas ni replico algo sabiéndolo. Me alarma más el aparato hegemónico de comunicación e información que ha moldeado a su antojo el criterio de la gente por décadas”.

Seguido, insistió en que sus opiniones y publicaciones obedecen únicamente a sus convicciones y no a intereses ajenos: “Yo replico lo que me parece a mí y nadie me manda. Es tan arbitrario lo que dicen que por eso cada vez nos queda más difícil creerle a periódicos como el que diriges. Así, con esa mala leche y de la nada, concluyen cosas más graves”.

“Yo soy una persona conocida pero no soy periodista ni empleada de nadie. El periodismo irresponsable que se saca de la manga cualquier cosa, así como has hecho tú, es absolutamente despreciable”, dijo en respuesta a una publicación de la directora del medio El Colombiano.

La actriz no se quedó allí y, para reforzar su defensa, invitó a un análisis más riguroso de sus publicaciones: “Recomiendo un curso básico de lógica inductiva”.

Margarita Rosa se sinceró sobre Gustavo Petro

En medio de este cruce, Margarita Rosa aprovechó para aclarar su postura sobre el presidente Gustavo Petro. En una publicación previa, expuso sin ambigüedades los puntos que desaprueba de la gestión actual y las razones por las que, a pesar de ello, sigue apoyando las reformas sociales del Gobierno.

“Señores, señoras, gentes y gentas de X: no defiendo muchas actitudes del presidente; no defiendo algunos de sus nefastos nombramientos; no defiendo a su hijo; no defiendo que llegue tarde. Lo que sí reitero es que seguiré apoyando TODO lo que tenga que ver con reformar socialmente este país. Ni por todos los errores del presidente se me ocurre que en cualquiera de las opciones de una oposición tan mediocre hay un plan para acabar con la terrible desigualdad que nos tiene sin paz", dijo la actriz.

Margarita Rosa reafirmó que su respaldo no es hacia una figura o un partido, sino hacia un proyecto de país que, en su opinión, busca transformar las condiciones de desigualdad que aquejan a Colombia: “En un próximo gobierno progresista, ojalá no cometamos los errores de este; anhelo que continúen intentándose los cambios de fondo. Ha habido ya uno muy, muy importante y este presidente, les guste o no, tiene todo que ver: la gente (el famoso pueblo) está mejor informada”.

Su reacción, como en ocasiones anteriores, ha generado tanto aplausos como críticas. Mientras algunos destacan su valentía para expresar lo que piensa, otros cuestionan el impacto de sus mensajes en un contexto polarizado.