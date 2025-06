De la selección a la cocina; Mario Alberto Yepes reveló los retos de estar en ‘MasterChef Celebrity’: “Aprendí a tomar decisiones rápidas”

Mario Alberto Yepes participó en 'MasterChef Celebrity' tras haber sido capitán de la selección Colombia y relacionó estos dos gustos - crédito Infobae Colombia

El exfutbolista colombiano Mario Alberto Yepes compartió detalles sobre su participación en el programa de televisión MasterChef Celebrity –un formato de competencia culinaria– que representa una faceta nueva en su trayectoria.

En una conversación con Infobae Colombia, el exdefensor de la selección Colombia explicó las razones que lo llevaron a aceptar el reto, así como las experiencias vividas durante el programa y las conexiones que encontró entre la cocina y su carrera deportiva.

“Ya había tenido, pues, de parte de la producción de MasterChef la invitación en algunas temporadas anteriores, pero la verdad, primero, no había tenido la posibilidad de tiempo para hacerlo”, afirmó. Además, señaló que no estaba familiarizado con el formato y no comprendía cómo funcionaba. “No era algo que (…) como yo no sé nada de eso, entonces no entendía muy bien, entonces no sabía cómo era la dinámica”, agregó.

La cocina se convirtió en un nuevo escenario de liderazgo para el exjugador colombiano - crédito Cortesía Canal RCN

Motivos detrás de su ingreso al famoso ‘reality’ de cocina

La decisión de ingresar al programa fue tomada de manera repentina, a pocos días del inicio. Según relató, “tomé la decisión de ir faltando dos o tres días para la iniciación del programa”. Entre los motivos que influyeron en su participación mencionó el respaldo de su familia: “El impulso de mis hijos y de saber que tenía la posibilidad de tiempo de hacerlo”. En ese momento, el exjugador no tenía compromisos laborales que le impidieran asumir el desafío.

Al referirse a su conocimiento previo en la cocina, Yepes fue claro al decir que no contaba con experiencia relevante: “Los asados esos (…) eso lo hace todo el mundo, yo creo, pero indicios como tal no. Yo realmente sí llegué sin saber mucho de cocina”. La falta de habilidades culinarias no fue un impedimento para su participación, y se enfrentó a un entorno completamente nuevo con disposición para aprender.

Similitudes entre el fútbol y la cocina, que Yepes encontró

Durante el desarrollo del programa, Yepes identificó paralelismos entre su vida como futbolista profesional y los retos de la cocina.

“A veces uno juega fútbol como se siente y los platos realmente también van mucho de cómo se sienta uno emocionalmente y personalmente”, explicó para Infobae Colombia. En su opinión, tanto en el deporte como en la cocina, el estado emocional influye en el rendimiento y los resultados.

La dinámica de los retos grupales le recordó a Mario Alberto Yepes sus experiencias en la selección Colombia - crédito Jorge Adorno/Reuters - Cortesía Canal RCN

También hizo énfasis en la importancia de la preparación: “Uno tiene que buscar la manera de prepararse para hacer ese plato. Lo mismo pasa en el fútbol. Si uno va a jugar un partido, pues tiene que tener cierta preparación para poder jugarlo”.

Las dinámicas grupales dentro de la cocina también le recordaron momentos vividos en la cancha. En este sentido, comentó que “cuando eran los retos grupales o de campo, como sucede en un partido de fútbol, pues hay momentos donde uno tiene que calmarse, hay momentos donde alguien tiene que tomar la vocería y hablar, hay momentos donde se distribuye el trabajo de tal manera de que todos tengan un valor y una importancia dentro de lo que se está haciendo”.

Respecto al liderazgo que desempeñó en el programa, especialmente en las pruebas por equipos, Yepes reconoció haber sentido sensaciones similares a las que vivió durante su época como capitán de la selección Colombia.

Mario Alberto Yepes asumió el reto de 'MasterChef Celebrity' sin experiencia previa en cocina - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Lo sentía y sentía que (…) lo que me sucedía, algo que pasaba cuando yo jugaba fútbol, y era que yo le daba mucha tranquilidad a los compañeros. Eso sí lo sentí mucho en el programa, que cuando cocinaban conmigo se sentían más tranquilos. No sé por qué, porque pues yo no era el experto, pero se sentían con mucha tranquilidad”, relató.

De igual manera habló sobre los aprendizajes adquiridos fuera del terreno de juego. En medio de los tiempos limitados y las exigencias propias del formato televisivo, uno de los principales retos fue adaptarse a la toma de decisiones bajo presión.

“Aprendí a tomar decisiones rápidas porque ahí uno está contra un tiempo y un reloj”, aceveró el participante del reality para Infobae Colombia.

En 'MasterChef', Yepes enfrentó desafíos con tiempos limitados y decisiones bajo presión - crédito @marioayepes/Instagram

La experiencia de Mario Alberto Yepes en MasterChef Celebrity representó un cambio significativo respecto a su carrera como futbolista; sin embargo, su participación evidenció cómo los valores del deporte, como el trabajo en equipo, la preparación y el liderazgo, pueden trasladarse a otros escenarios, incluso a uno tan diferente como una cocina profesional dentro de un reality.