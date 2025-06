Un incendio causado por veladoras mal ubicadas consumieron un apartamento en Ibagué

Un incendio en el barrio La Pola de Ibagué desató alarmas por veladoras sin supervisión, destruyendo dos habitaciones de una vivienda - crédito redes sociales

En la madrugada del viernes 20 de junio, un nuevo incendio en Ibagué volvió a poner sobre la mesa una advertencia que las autoridades repiten durante todo el año, no dejar veladoras encendidas sin supervisión. Esta vez, la emergencia se registró en el tradicional barrio La Pola, ubicado en pleno centro de la capital tolimense.

El fuego se desató dentro de una vivienda habitada, generando daños considerables en dos habitaciones. Según el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos, en el lugar se hallaron varios elementos inflamables, incluidos cirios y veladoras, que habrían sido el origen del incendio. El comandante del organismo, Jean Pineda, confirmó que, “el fuego causó afectaciones significativas al interior del inmueble, especialmente en dos habitaciones, generando daños locativos y en varios elementos de la vivienda”.

Aunque la emergencia fue contenida a tiempo por las unidades que se movilizaron desde la estación centro, la situación no dejó de causar alarma entre los vecinos. Muchos fueron despertados por el humo y las sirenas, mientras otros intentaban colaborar retirando objetos o alertando a familiares cercanos.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. Pero, el episodio encendió de nuevo las alertas entre los organismos de emergencia, que tuvieron que responder a múltiples llamados por este mismo motivo. Solo en lo que va de 2025, las autoridades locales documentaron varios incendios provocados por veladoras mal ubicadas o dejadas encendidas en altares domésticos sin vigilancia.

“Seguimos insistiendo en que, si se hace uso de veladoras por motivos religiosos o personales, estas deben apagarse antes de salir de la vivienda para evitar emergencias mayores”, reiteró Pineda, que también pidió a los ciudadanos adoptar hábitos más seguros en casa. Recalcó que aunque se trata de una tradición profundamente arraigada en muchas familias, no se deben subestimar los riesgos que implican dejar fuentes de fuego sin supervisión.

Este tipo de incidentes suele repetirse con mayor frecuencia en temporadas especiales, como la Semana Santa, el Día de las Velitas o durante fechas conmemorativas en las que muchas personas encienden velas por costumbre, devoción o recuerdo. Sin embargo, según los datos recogidos por el cuerpo de bomberos, los incendios por veladoras no están restringidos a fechas específicas, pueden ocurrir cualquier día del año si no se toman las precauciones necesarias.

Recomendaciones en caso de incendio

Prevenir incendios en el hogar es una responsabilidad que comienza con usted. Aunque muchas veces se considera un riesgo lejano, lo cierto es que una chispa, un descuido o una conexión defectuosa pueden desatar una emergencia en segundos. Por eso, es esencial adoptar hábitos de seguridad que reduzcan al máximo cualquier posibilidad.

En primer lugar, revise periódicamente las instalaciones eléctricas de su vivienda. Si detecta enchufes calientes, cables pelados o luces que parpadean sin motivo, consulte a un profesional. Evite sobrecargar tomas eléctricas o utilizar extensiones improvisadas.

Durante la cocina, mantenga siempre la vigilancia. No deje sartenes u ollas al fuego sin supervisión y asegúrese de apagar la estufa cuando no esté en uso. El aceite caliente, por ejemplo, es una de las principales causas de incendios domésticos. Asimismo, si fuma, no lo haga en la cama ni cerca de materiales inflamables.

También es importante mantener encendedores, fósforos y velas fuera del alcance de los niños. Si utiliza velas, colóquelas en bases estables y lejos de cortinas o papeles. Instale detectores de humo en pasillos, cocina y habitaciones, y compruebe regularmente que funcionen correctamente. Por último, tenga a la mano un extintor y asegúrese de que todos en su hogar conozcan su ubicación y cómo usarlo. Elabore un plan de evacuación y practíquelo.