Carolina Arbeláez se salvó de la ‘muerte política’: el Consejo de Estado negó demanda por conflicto de intereses

La acción judicial se basó en la presunta omisión de declarar impedimentos en debates relacionados con los impuestos saludables y la ley de presupuesto 2024.

El Consejo de Estado cerró el capítulo de una de las demandas más significativas que enfrentaba la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, al decidir que no existían méritos para decretar la pérdida de su investidura.

La acción judicial había sido interpuesta bajo el argumento de una presunta “violación del régimen de conflicto de intereses, por infracción del deber de declaración de impedimento previsto en el artículo 182 de la Constitución”, según consta en el fallo emitido por el alto tribunal.

La decisión implica que Arbeláez, miembro de la bancada de Cambio Radical, mantiene su escaño en la Cámara de Representantes, logrando superar una disputa judicial que amenazaba con su salida de la vida política. El caso giró en torno a su participación en debates relacionados con los denominados impuestos saludables, así como en la discusión de la ley de presupuesto para el año 2024.

Presunto conflicto de intereses en debates clave

La representante había presentado un impedimento durante el debate de los impuestos saludables, el cual fue rechazado por la Cámara al considerar que no había un conflicto directo - crédito Carlos Ortega/EFE

La demandante argumentó que Carolina Arbeláez había incurrido en falta al no declararse impedida en circunstancias específicas. Según lo expuesto, durante el trámite legislativo de los impuestos saludables, la congresista radicó un impedimento en razón de que sus campañas políticas habrían recibido financiación de productores de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

No obstante, tal impedimento no fue aceptado por la plenaria de la Cámara de Representantes. De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, “dicho impedimento fue negado al considerar que la congresista no se encontraba en un conflicto de intereses, ya que los aportes de Postobón y Bavaria fueron destinados al partido Cambio Radical y no a ella”.

La demandante reforzó su acusación haciendo referencia a un segundo episodio: la presentación por parte del Ministerio de Hacienda de un proyecto de ley “por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital, y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024”.

En esta ocasión, alegó que Arbeláez no había reportado un supuesto interés relacionado, nuevamente, con el apoyo económico recibido en campañas y el impacto del proyecto en las empresas productoras de bebidas azucaradas.

El fallo del Consejo de Estado

El alto tribunal determinó que los aportes económicos de empresas como Postobón y Bavaria fueron dirigidos al partido Cambio Radical y no a la campaña individual de la congresista - crédito @kroarbelaez/X

El alto tribunal, al analizar los argumentos, concluyó que no existían fundamentos suficientes para ordenar la pérdida de investidura de la representante. La corporación judicial desestimó los señalamientos relacionados con un eventual conflicto de intereses al establecer que los aportes de las empresas mencionadas fueron entregados directamente al partido político y no a la campaña individual de Arbeláez.

Así mismo, el Consejo de Estado enfatizó que los impedimentos presentados por los legisladores deben estar sustentados en conflictos concretos y no en inferencias generales respecto al origen de los recursos de sus colectividades.

Respuesta de Carolina Arbeláez al fallo judicial

La congresista reafirmó su respeto por el Consejo de Estado, su compromiso con los electores y su voluntad de seguir representando a los colombianos - crédito @kroarbelaez/X

Luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado que negó la pérdida de su investidura, la representante Carolina Arbeláez se pronunció públicamente para expresar su satisfacción por el fallo y ratificar su compromiso con los ciudadanos.

En sus declaraciones, la congresista aseguró: “Vamos a seguir desde esta curul defendiendo el bolsillo de los más pobres. En la tributaria de Gustavo Petro grabaron la canasta familiar camuflando estos impuestos como saludables. Hoy tenemos una canasta familiar más costosa porque encarecieron más de 90 productos básicos de la canasta con este impuesto. Este es un impuesto que actualmente está tocando el bolsillo de los más vulnerables".

Y agregó: “Por eso votamos de manera negativa y este fallo ratifica que no existió conflicto de interés ni beneficio personal y que mi actuación fue legítima y orientada siempre a proteger a los hogares más pobres, que serían los afectados. Reafirmo mi respeto por las instituciones, por el Consejo de Estado, mi compromiso con mis electores y con el bolsillo de los colombianos. Aquí seguiremos firmes, representando a todos los colombianos".

Con la decisión del Consejo de Estado, se cierra un capítulo que ponía en entredicho la permanencia de Arbeláez en el Congreso, y envía un mensaje a los legisladores sobre la necesidad de evaluar con precisión las situaciones que constituyen verdaderos conflictos de interés.