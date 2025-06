Dos hermanos fueron baleados por una deuda de $15.000 en Valledupar: “Plata o muerte”

La modalidad de préstamo de dinero ilegal es uno de los principales dolores de cabeza para las autoridades del sector - crédito Colprensa

Un hombre fue asesinado a balazos y su hermano resultó herido en el barrio Mareigua de Valledupar por una deuda de $15.000. El hecho ocurrió cuando dos ‘cobra diario’, identificados como Luis Daniel Almenares De León y Juan Andrés Almenares De León, acudieron a la vivienda de la familia para exigir el pago atrasado y buscar a Jesús Alberto Fábregas Acosta, que debía dos días de pago.

Al no encontrarlo, los sujetos amenazaron a la madre del deudor, lanzando insultos y advirtiendo que tomarían represalias si no recibían el dinero. La mujer, identificada como Isabel, relató que los agresores habían intimidado previamente a su familia y que toda la comunidad conoce la identidad de los responsables. Incluso, recordó que uno de los hombres le dijo: “Oye Isabel, hoy te mato a tus hijos, son ellos o soy yo, plata o muerte”.

Poco después, los vecinos alertaron a Isabel de que su hijo estaba siendo agredido en una esquina del sector. Al llegar, encontró a Jesús Alberto Fábregas Acosta muerto, con varios impactos de arma de fuego. Según detalló el diario El Heraldo, los responsables utilizaron una pistola de 9 milímetros para perpetrar el ataque, con la que también dejaron gravemente herido a Juan Sebastián Muñoz Acosta, de 22 años, hermano del fallecido.

La investigación, asumida por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el autor material del homicidio fue Luis Daniel Almenares, que fue el encargado de disparar el arma. Tras cometer el asesinato, el criminal comunicó a sus familiares su intención de entregarse a las autoridades y responder por los hechos.

Las autoridades buscan a los responsables del ataque - crédito Colprensa

Según la reconstrucción de los hechos publicada por los medios locales, los vecinos presenciaron las amenazas que hicieron los criminales en la vivienda, aunque estaban atemorizados y sin poder intervenir. Al enterarse de lo sucedido, Jesús Alberto Fábregas Acosta regresó apresuradamente al sector, pero fue recibido a tiros. Un disparo en el abdomen le causó la muerte minutos después, mientras su hermano pedía ayuda porque resultó herido en un brazo.

Isabel, madre de los jóvenes, relató que las amenazas no solo fueron presenciales, sino que se realizaron por teléfono, y que tiene pruebas de estas intimidaciones: “Que esto no vuelva a pasar porque quedaron unos niños solos y una madre sin su hijo. Juan era el que cogía la plata prestada, y le hacían falta $5.000, y no solo dijo que el patrón había dicho que era plata o muerte, también dijeron que iban a ir a la oficina a buscar las armas. Cuando atacaron a mi hijo le cayeron como cinco. El dueño de la plata también se sabe quién es, y además ellos le hicieron primeramente amenazas por teléfono y todo eso quedó en evidencia”, expresó Isabel, que hoy llora la pérdida de sus dos hijos.

El caso desató la preocupación entre los habitantes de Valledupar, donde la violencia asociada a las deudas de este tipo son frecuentes, por lo que los familiares de las víctimas piden a las autoridades que actúen con celeridad para evitar que situaciones similares se repitan.

Este no es el primer caso que se ha tenido que atender en el sector - crédito Colprensa

Cabe mencionar que la familia afectada no solo se enfrenta a la pérdida de uno de sus miembros, sino que quedó en total incertidumbre sobre lo que pueda llegar a pasar con su otro hijo, teniendo en cuenta que la deuda era suya. Así que la familia no solo clama por justicia, sino por protección.

Entre tanto, las autoridades continúan con las investigaciones, y la comunidad espera que el caso no quede impune, teniendo en cuenta que se convierte en una cifra más de los ataques cometidos por los prestamistas que tienen azotada a la región.