Anamar, exparticipante del ‘Desafío’, fue hospitalizada a sus siete meses de embarazo: “Mi pesadilla”

Ana María Restrepo, conocida como Anamar por su participación en el reality de resistencia física El Desafío XX, compartió en redes sociales que debió ser hospitalizada con siete meses de embarazo.

Sin embargo, la deportista oriunda de Bello, Antioquia, entregó parte de tranquilidad a los seguidores que se preocuparon con la noticia, aclarando que su bebé está bien.

“Estamos hospitalizados por un tema de salud mía. Haberme operado los senos ha sido mi peor pesadilla”, mencionó Anamar en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó saber que la razón por la que está hospitalizada responde a un problema médico suyo que no compromete su embarazo.

La exdesafiante padece complicaciones causadas por una cirugía estética que se práctico meses atrás.

A pesar de haberse mostrado arrepentida de la operación de aumento de busto con la que cambió su aspecto físico y que causó su hospitalización, Anamar no ha desaprovechado el tiempo dentro de la clínica y ha estado compartiendo contenido con sus seguidores e incluso promocionó un emprendimiento de pijamas, pues no ha descuidado su labor como influencer aún cuando está convaleciente.

Hasta el momento, la auxiliar de vuelo de profesión no ha revelado más detalles de la evolución de su proceso, pero sí ha presumido desde las historias de Instagram las visitas de sus amigos que han llenado de flores su habitación. Sobre su etapa de gestación mencionó que: “He aprendido a escuchar mi cuerpo de una manera hermosa y totalmente nueva, siempre guiada por mi doctor”.

Así mismo, comentó que mantenerse activa no era por vanidad, sino por bienestar, ya que en redes sociales se le ha visto incluso levantando pesas: “No entrenaba para romper récords, sino para estar fuerte física y mentalmente. Me movía por mí… y por el pequeño ser que crecía dentro de mí”.

Así fue como Anamar confirmó su embarazo y lanzó indirecta a Renzo, su expareja

El embarazo de Anamar salió a la luz pública, primero por declaraciones de Renzo Meneses en el espacio televisivo La Red, según informaron los propios conductores del programa. Fue solo tiempo después cuando la exconcursante de Desafío 2024 decidió compartir personalmente la noticia, al subir un video a su perfil oficial de Instagram.

En la grabación, la joven describe cómo estos cinco meses de gestación han implicado retos tanto físicos como emocionales. La experiencia, según relata, la ha llevado a atravesar una transformación profunda que ha impactado su manera de ver la vida. El anuncio llega tras una serie de controversias que han marcado la vida pública de Anamar, añadiendo un nuevo capítulo a su historia personal ante sus seguidores.

“Hoy comparto con ustedes el secreto más hermoso que he guardado en mi corazón durante 5 meses. Mi familia sigue creciendo”, escribió.

En la publicación, Anamar describió los retos que ha enfrentado desde que descubrió su embarazo. Según detalló, este periodo ha estado marcado por momentos de soledad, lágrimas y pruebas difíciles, pero también por un amor profundo y fe. “Este camino no ha sido fácil… ha estado lleno de pruebas, silencios, lágrimas, pero también de un amor infinito, fe inquebrantable y una esperanza que nunca se apagó”, expresó. Además, destacó que esta experiencia le ha permitido descubrir una fortaleza interna que desconocía.

La atleta antioqueña también compartió cómo este proceso la ha llevado a replantearse su vida y a encontrar nuevas razones para seguir adelante. “Algo estaba cambiando dentro de mí y fue entonces cuando llegó todo por completo y puso mi mundo al revés. Me encontré con una parte que no conocía y me sentí en soledad, pero más acompañada que nunca”, afirmó. A pesar del cansancio físico y emocional, aseguró que el amor por su bebé le ha dado una fuerza renovada para enfrentar esta nueva etapa.