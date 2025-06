Shakira anunció la cancelación de su concierto ‘sold out’ en San Antonio, Estados Unidos: “Dependemos de un tercero”

La barranquillera lamentó este nuevo impasse que la obliga a cancelar su concierto a pocas horas de arrancar - crédito Fotomontaje Infobae (Shakira/Instagram)

Malas noticias para los “lobos y lobas” que esperaban la presentación de Shakira en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas (Estados Unidos), tras el anuncio de la cancelación de su concierto, a pocas horas de llevarse a cabo.

Fue la misma artista la que confirmó la lamentable noticia a través de sus redes sociales, explicando qué fue lo que ocurrió en esta ocasión.

En su mensaje, la artista escribió que sus presentaciones dependen exclusivamente de empresas locales que se encargan de garantizar la estructura necesaria para sostener el escenario y el techo del que cuelga su producción.

La artista también reprogramó su concierto en Los Ángeles por la situación de orden público - crédito Fotomontaje Infobae (@shakira, Instagram-LMYNLEorldTour/X)

Por ello, indicó, que debido a un problema estructural, tuvo que cancelar su show: “Me entristece mucho informarles lo que me han dicho: que debido a un problema estructural con una armadura proporcionada por esta empresa externa para sostener mi escenario, nos vemos obligados a reprogramar mi espectáculo con entradas agotadas en San Antonio, originalmente planeado para esta noche, 13 de junio".

La presentación, que como lo dijo la artista, tenía todas sus entradas agotadas, tendrá que ser reprogramada, según ella, en los próximos días, cuando las condiciones estructurales y logísticas lo permitan.

La barranquillera también detalló que ha enfrentado personalmente esta situación, con el propósito de garantizar la máxima seguridad tanto para su equipo, como para su público y ella misma.

“Después de un problema con la estructura de terceros en Boston, exigí personalmente la incorporación de un nuevo grupo de ingenieros y me reuní directamente con la compañía para que pudiera ser reevaluada a fondo. Después de una revisión detallada, los expertos e ingenieros de la compañía me prometieron personalmente que habían reforzado la estructura y me garantizaron al 100% la seguridad y confiabilidad del espectáculo en adelante”, complementó en su mensaje.

Este fue el comunicado que emitió la artista a pocas horas de su 'show' en San Antonio,Texas - crédito Shakira/Instagram

La artista lamentó el nuevo desplante, obligado, a sus fans. “No poder actuar para ustedes esta noche me afecta profundamente a mí y a mis fans en San Antonio. Estoy aquí, devastada y con el corazón roto”, complementó en la publicación.

Por último, aclaró que sus shows seguirán en Houston desde el lunes, mientras que está buscando una alternativa para reagendar el espectáculo de San Antonio en los próximos días.

Otros aplazamientos y cancelaciones

Cabe señalar que el viernes 13 de junio también se conoció el comunicado del Toyota Center de Houston, en el que informa que el primer concierto de la cantante en esa ciudad, originalmente previsto para el domingo 15 de junio, fue reprogramado para el martes 17 de junio.

Declaró que los asistentes que no puedan acudir a la nueva fecha del concierto podrán solicitar un reembolso a través de la plataforma AXS, siempre que lo hagan antes del martes 17 de junio a las 12:00 p.m.

Según detalló el Toyota Center en su página web, todas las entradas adquiridas para la fecha inicial seguirán siendo válidas para la función reprogramada, y aclararon que quienes ya cuenten con boletos no tendrán que realizar ningún trámite adicional si desean asistir al evento en la nueva fecha.

El recinto ofreció disculpas a los fanáticos por los inconvenientes que este cambio pueda haber ocasionado, según consignó el comunicado oficial.

“Lamentamos cualquier inconveniente que este cambio haya podido causar a los fanáticos”, se lee en el comunicado difundido por el recinto, que no especificó las razones detrás del aplazamiento.

Shakira ha cancelado varios de sus conciertos - crédito @shakira/Instagram

Este ajuste en el calendario se suma a una serie de cambios recientes en la agenda de la cantante; por ejemplo, su concierto en Los Ángeles fue reprogramado ante los disturbios provocados por redadas migratorias tras la implementación de medidas adoptadas por Donald Trump.

El concierto quedó programado para el 4 de agosto, fecha en la que se espera que la situación se haya solucionado.

Otros conciertos de Shakira también fueron cancelados o reprogramados a lo largo de su gira mundial: Lima, Perú (16 de febrero de 2025); Medellín, Colombia (24 de febrero de 2025); Santiago de Chile (2 y 3 de marzo de 2025); Santo Domingo, República Dominicana (2 de abril de 2025); Boston, EE. UU. (29 de mayo de 2025) y Washington D. C., EE. UU. (31 de mayo de 2025).