Melissa Gate se quedó sin mánager después de ‘La casa de los famosos Colombia’: sus contratos internacionales estarían en peligro

Melissa Gate estaría enfrentando una crisis profesional tras la ruptura con su mánager y conflictos en redes sociales

La reciente final de La casa de los famosos Colombia no solo coronó a Andrés Altafulla como ganador del reality, también dejó a Melissa Gate, la segunda finalista, en el centro de una serie de controversias que se han robado la atención en las redes sociales.

La influencer paisa, que se perfilaba como una de las favoritas del público, enfrenta ahora una crisis profesional tras la ruptura con su mánager Gustavo Rincón y la cancelación de contratos clave que podrían afectar su carrera.

De acuerdo con declaraciones de la periodista Graciela Torres, conocida como La Negra Candela, la relación laboral entre Melissa Gate y Gustavo Rincón terminó en malos términos.

La periodista Graciela Torres afirmó que el mánager decidió cortar el vínculo por considerar a la influencer "grosera, vulgar y desagradecida"

Según Torres, el reconocido mánager, que ha trabajado con artistas como Karol G, J Balvin y Sebastián Yatra, habría decidido desvincularse de la creadora de contenido debido a su comportamiento, al que calificó como “grosero y vulgar”.

En un video publicado en redes sociales, La Negra Candela afirmó: “No quiere seguir trabajando con ella por la grosería, por la patanería, por la vulgaridad, por ser una vieja desagradecida, efectivamente, que desconoce todo lo que él le consiguió en tan poco tiempo: un contrato con RCN estupendo, excelente, con una cantidad de dinero que en su vida ella imaginó iba a tener".

La ruptura con Gustavo Rincón también habría tenido repercusiones en los contratos y proyectos que Melissa Gate tenía en marcha. Según un programa de radio mexicano que reveló la noticia, la agencia de Rincón fue clave para que la influencer ingresara a La casa de los famosos y gestionara otros proyectos internacionales.

Según reveló un programa de radio en México, la agencia de Gustavo Rincón fue clave para que Melissa Gate ingresara a La Casa de los Famosos Colombia y accediera a proyectos internacionales

Sin embargo, tras su desvinculación, varios de estos acuerdos podrían estar en riesgo. Entre los contratos destacados se encuentran campañas con una importante cadena de supermercados en Latinoamérica, una marca de automóviles de alta gama y su participación en eventos como la Semana de la Moda en Dubái y proyectos en Río de Janeiro, París y México.

Melissa Gate ofreció una versión distinta de los hechos. En entrevistas con medios como Buen Día Colombia, la influencer aseguró que fue ella que decidió terminar la relación laboral con Rincón debido a un “mal movimiento financiero” ocurrido durante su participación en el reality: “Yo la verdad me represento a mí sola. Siempre me he caracterizado por ser una mujer independiente” y añadió que ahora cuenta únicamente con el apoyo de dos primos para gestionar sus procesos administrativos.

Además, en una entrevista con Los Impresentables de Los 40, reiteró: “Yo soy Melissa Gate y me manejo sola. Todas las contrataciones son directamente conmigo. De hecho, todo lo que yo he logrado, lo he logrado directamente yo (...), pero yo no tengo mánager, mi mánager soy yo, para que les quede muy claro, para esas personas que se están haciendo pasar por mis managers, sobre todo porque yo no he firmado nada, entonces para que no se dejen engañar. Y pues, las personas que quieran alguna propuesta tienen que hablar primero conmigo, por escrito, que yo creo que soy lo suficientemente inteligente para saber qué me conviene o no”, destacando que no necesita intermediarios para gestionar sus proyectos.

La influencer explicó que detectó un "mal movimiento financiero" mientras participaba en el reality

Mientras tanto, Gustavo Rincón, que actualmente reside en México, no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el tema, aunque fuentes cercanas aseguran que está enfocado en otros proyectos y no mantiene ningún vínculo con la influencer.

La polémica no se limita a su relación con el mánager. Desde su salida de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate ha protagonizado varios episodios que han generado críticas en redes sociales.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una entrevista en su gira de medios, cuando, al ser cuestionada sobre el triunfo de Andrés Altafulla, abandonó la entrevista visiblemente molesta, diciendo: “Estoy mamada”.

Durante una entrevista con Los Impresentables de Los 40, la influencer fue enfática en que todas sus contrataciones deben pasar directamente por ella

Además, en redes sociales, respondió a sus detractores con un mensaje que muchos calificaron como ofensivo: “Yo no me creo más que los demás, yo soy (...). Qué les quede muy claro, sobre todo a ti, envidioso, asalariado, muerto de hambre, inservible”.