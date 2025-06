Edil que estaba con Miguel Uribe en el atentado confesó que no puede dormir: “Todos estuvieron en riesgo de morir

Mosquera reaccionó a las palabras de la abuela del menor que le disparó al senador - crédito Montaje Infobae (X/Laredviral/YouTube)

En la tarde del 7 de junio, mientras hablaba durante un evento de campaña, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en el que recibió tres disparos, dos en la cabeza.

Un aspecto que llamó la atención es que Uribe Turbay no estaba rodeado de su esquema de seguridad, sino que, quienes lo acompañaban y levantaron su cuerpo hasta la ambulancia que lo traslado de urgencia fueron el concejal de Bogotá Andrés Barrios y el edil de Fontibón Víctor Mosquera.

Precisamente, Mosquera fue señalado como la persona que organizó el evento, que el edil confirmó, estaba programado con anterioridad y estaba ejecutándose de manera exitosa hasta que el menor le disparó al senador.

Mosquera afirmó que lo vivido en Fontibón es traumático

El precandidato estaba acompañado del edil Mosquera y el concejal Andrés Barrios - crédito Prensa Andrés Barrios

Siete días después del atentado, Mosquera protagonizó una entrevista para el canal de YouTube La red viral, en el que recordó y analizó varios aspectos registrados en la tarde del 7 de junio en el parque El Golfito.

“No dimensiona uno lo que acaba de ocurrir, pensándolo bien, no solo yo, sino que en esa reunión, niños, adultos mayores, todos estuvieron en riesgo de morir. El candidato se sube y me llama, yo me subo (a las canastas), pero sentía que estábamos incómodos (por el espacio). Pasó un minuto o dos y me baje, para no hacerlo sentir incómodo, me quede muy pegado”

Mosquera indicó que durante varias jornadas sintió culpa por lo registrado, puesto que él fue el encargado de organizar el evento con la comunidad en Fontibón.

“Vivir una situación de esas es traumático, sentir que la vida de alguien se va en las manos de uno es muy frustrante. Algunos probablemente se solidarizan, pero otros con sus expresiones te hacen sentir culpable. He tratado de quitarme la culpa, porque no es fácil, si tú me preguntas, ese mismo día o el siguiente, si me sentía culpable, por supuesto. Es como cuando tú invitas a alguien a tu casa, esa persona tiene que salir bien, contenta, no le puede pasar nada”.

El atentado se registró en la tarde del 7 de junio - crédito X

El edil confesó que ha tenido pesadillas y que desde ese momento no ha dejado de pensar en sus hijos y su madre, puesto que es consciente de que pudo haber muerto en Modelia.

“Ha sido difícil dormir, muy duro. Pensar mucho en mis hijos, mi vida estuvo en riesgo y al final lo que me hubiera pasado van a sufrir ellos, que van a quedar desprotegidos; en mi mamá, que no vive en Bogotá, pero me dice que debo orar, al levantarme, al acostarme, agradecer por un momento más de vida”.

Debido a que el sicario es un joven de 14 años, que afirmó a las autoridades que le ofrecieron 20 millones de pesos por atentar contra el senador; Mosquera reflexionó para indicar que además de la responsabilidad, se debe pensar en el contexto de la vida del menor.

“Son pocas cosas que se le pueden decir a un joven que a mi juicio está trastornado, perdió y cogió el camino equivocado. Más bien, tratar de seguir construyendo para que los jóvenes no caigan en estas redes criminales. No le vamos a quitar la responsabilidad, pero lo que es cierto es que como este joven, muchos otros son instrumentalizados”.

Mosquera habló sobre lo que pasó por su cabeza tras el atentado - crédito @Laredviral/YouTube

Durante la entrevista, Mosquera escuchó una entrevista que entregó la abuela del menor, dos horas después del atentado, en la que afirmó que no sabía en qué curso e institución estudiaba el joven.

“Definitivamente, en ese círculo hay una descomposición familiar, es una abuela que divaga mucho y no es precisa al decir su nieto en que grado está, en que institución estudia. Eso demuestra precisamente eso, un joven, probablemente, en una familia disfuncional, en la que tal vez la abuela no tenga el control del joven, que pueda vivir de paso donde la abuela”.

Por último, el edil de Fontibón expresó que al menor no se le puede quitar la responsabilidad de lo que se registró; sin embargo, también aseguró que debe ser un factor que genere un debate sobre qué se está haciendo mal en la sociedad.

“A eso nos referíamos, a estos jóvenes que tienen un entorno familiar, complejo y difícil. Esto no le exime de responsabilidad al joven, pero nos pone a pensar como sociedad que no estamos haciendo las cosas bien. Yo soy padre de una niña de 15 años; además de mi amigo, pensé en la tragedia de los jóvenes, pensando en mi hija, que sería de ella si sus padres no están, ¿sería este joven?“, puntualizó.