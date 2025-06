Gustavo Petro negó que quiera reelegirse por medio de la Constituyente: “Cuando se instale... no seré presidente de Colombia”

Gustavo Petro afirma que no será reelegido si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro afirmó que no buscará la reelección en caso de que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente.

“Cuando se instale la constituyente, no seré presidente de Colombia”, aseguró el mandatario en una publicación realizada en su cuenta oficial de X.

Esta declaración se dio en medio del debate generado por la posibilidad de llevar a cabo dicha asamblea, una propuesta que el jefe de Estado planteó durante una entrevista en Cali, donde participó en un acto relacionado con su consulta popular.

El jefe de Estado reiteró que su intención con la Asamblea Nacional Constituyente no sería extender su mandato, sino abrir un espacio para alcanzar consensos que permitan avanzar en reformas estructurales.

La propuesta de Petro busca consenso para las reformas sociales y política en medio de bloqueos legislativos - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, Petro explicó que, si el Congreso no logra acuerdos sobre temas clave, como la reforma laboral, y si tampoco se permite avanzar a través de los mecanismos institucionales, la única alternativa sería convocar al “poder constituyente” mediante el voto popular.

El anuncio de Petro se produjo después de que firmara el decreto para convocar una consulta popular, cuyo objetivo es someter a votación puntos específicos relacionados con reformas sociales.

En una entrevista con CNN en Español, el presidente explicó que este decreto será enviado a la Corte Constitucional para su revisión. Además, señaló que la consulta solo se cancelaría si el Congreso responde positivamente a los temas planteados en ella. “Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo [...] son respondidos positivamente por el Congreso”, afirmó.

El jefe de Estado también enfatizó que, si la consulta popular no es viable y el Congreso no permite avanzar en las reformas propuestas, la única opción restante sería recurrir al “poder constituyente”.

Petro señala que el Congreso tiene la capacidad de evitar la constituyente aprobando las actuales iniciativas legislativas - crédito @infopresidencia/X

Sin embargo, aclaró que este no sería convocado directamente por él, sino por el pueblo colombiano a través de su voto.

“Si tampoco el estado colombiano lo permite, claro que ya no.queda sino el poder constituyente.que no convoco yo, sino el mismo pueblo, con su voto”, enfatizó el mandatario.

Petro defendió esta postura como una vía para alcanzar consensos que permitan fortalecer la democracia, construir un verdadero estado social de derecho y avanzar hacia la paz en el país.

“Es para llegar a consensos que abran la democracia en Colombia y se construya de verdad el estado social de derecho y la paz”, afirmó.

Así mismo explicó, que esta consulta tiene como objetivo principal ordenar una reforma laboral, utilizando los mismos argumentos que en su momento respaldó el exministro Humberto de la Calle.

“Si en el Congreso no se puede hacer consensos, que no sea pasando por encima de los derechos del pueblo trabajador, no hay otra forma de hacerlo, que convocando al soberano popular que he solicitado en forma de una consulta popular, solo para ordenar una reforma laboral, con las mismas palabras y argumentos que firmó el entonces ministro Humberto de la Calle”, expresó Petro en su publicación.

Del mismo modo, Petro no descartó estar como constituyente si el pueblo decide votar a favor de que esta se lleve a cabo.

“Quizás si el pueblo lo quiere, en ese entonces y esté vivo, seré constituyente, que no se me asusten”, expresó en su publicación.

Según confirmó El Espectador, el presidente ha discutido esta posibilidad con su círculo cercano y que algunos legisladores del Pacto Histórico, la coalición oficialista, han planteado la idea en el Capitolio Nacional.

Gustavo Petro reafirma que solo sería constituyente si es apoyado por el voto popular en un eventual escenario - crédito Colprensa

Una de las estrategias propuestas sería abrir el debate formalmente durante el segundo semestre del año, con el objetivo de coordinar un temario que eventualmente se sometería a votación en las elecciones legislativas de marzo próximo.

En este contexto, se incluiría una papeleta para que los ciudadanos decidan si apoyan o no la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

La propuesta de Petro ha generado un intenso debate en el ámbito político colombiano, especialmente por las implicaciones que tendría una constituyente en el sistema democrático del país.

Mientras algunos sectores consideran que esta podría ser una herramienta para avanzar en reformas estructurales, otros la ven como una amenaza a la estabilidad institucional.

Por ahora, el Gobierno se encuentra a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre la consulta popular, mientras el Congreso se prepara para discutir las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo.