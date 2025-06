Aida Victoria Merlano apareció de nuevo en redes sociales tras ser hospitalizada y reveló cuál es su estado de salud actual: “La mamá está enfermita”

La influencer colombiana fue hospitalizada por un cuadro de vómito intenso, pero los exámenes médicos descartaron complicaciones mayores y confirmó que su malestar se relaciona con síntomas propios del embarazo - crédito @aidavictoriam / Instagram

El diagnóstico médico descartó complicaciones graves y confirmó que la influenciadora Aida Victoria Merlano sufrió una fuerte gastritis tras varios episodios de vómito, lo que llevó a su hospitalización y posterior tratamiento con medicamentos, incluido tramadol.

La creadora de contenido, que se encuentra embarazada, compartió estos detalles a través de sus historias en Instagram, donde también tranquilizó a sus seguidores sobre su estado actual.

La situación de salud de Aida Victoria Merlano generó inquietud entre sus seguidores y su entorno cercano, especialmente en su esposo Juan David Tejada, que permaneció atento durante el proceso médico.

La influencer relató que el malestar estomacal fue tan intenso que llegó a pensar en la posibilidad de cálculos o problemas con la vesícula, pero los exámenes médicos descartaron estas hipótesis.

De acuerdo con el testimonio de la propia Merlano, los síntomas se relacionaron con los malestares típicos del embarazo, lo que trajo alivio tanto a ella como a su familia.

En un reciente video compartido en su historia de Instagram, la barranquillera dio un parte de tranquilidad al asegurar que ya se encontraba mejor de salud. “Chicas por qué están tan preocupadas… Muchachas, yo me estaba muriendo, yo me revolcaba del dolor, yo no aguantaba y hasta llegué a pensar que tenía cálculos", dijo Merlano con un mejor semblante.

La influencer que se encuentra embarazada dio una nueva actualización de su estado de salud - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La creadora de contenido aprovechó la ocasión para expresar el cariño que siente por su hijo en gestación, describiéndolo como un bebé “inteligente” y asegurando que se siente completamente enamorada de la criatura. “Mi niño es tan hermoso, tan inteligente, tan lo máximo que él se acomodaba en la posición que menos me estorbara, divino, hermoso, yo le decía: ‘mi amor, la mamá está enfermita’”, compartió la creadora de contenido.

Además, la barranquillera aseguró que después de todo por lo que pasó, los resultados de los estudios salieron bien. “Los exámenes salieron súper bien, solo es que mi estómago se jodió de tanta vomitadera y me dio una gastritis bárbara, me pusieron hasta tramadol”, dijo Aida Victoria

Tras recibir el alta médica, Aida Victoria Merlano regresó a su hogar y mostró un semblante más tranquilo en sus redes sociales. En sus mensajes, agradeció el apoyo de su comunidad digital y destacó la importancia de los comentarios positivos que recibió durante su recuperación. “Gracias, ustedes me suben la autoestima”, escribió la influencer, haciendo referencia a un mensaje de un seguidor que elogió su apariencia pese a los días difíciles.

La barranquillera presumió la compañía de su pareja en el hospital - crédito aidavictoriam / Instagram

Aida Victoria Merlano sale en defensa de La Segura y lanza un mensaje contundente contra las críticas a madres en redes sociales

La reacción de Aida Victoria Merlano ante la presión que enfrentan las madres en redes sociales se centró en la experiencia de su colega Natalia Segura, conocida como La Segura, quien ha sido objeto de críticas constantes sobre la crianza de su hijo.

Merlano defendió públicamente a La Segura y pidió respeto por sus decisiones como madre, cuestionando la necesidad de responder a cada comentario negativo que circula en plataformas digitales.

En una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, Aida Victoria Merlano abordó los comentarios que han surgido en torno a la maternidad de La Segura. La barranquillera relató que las críticas han abarcado desde la postura del bebé hasta su apariencia física.

“A veces quisiera ser amiga de La Segura para enseñarle que hay personas a las que se responde y gente a la que se manda a comer mondá”, expresó Merlano, según reportó el medio.

Aida Victoria Merlano, en una de sus historias de Instagram, expresó su solidaridad con La Segura por las críticas que ha recibido desde el nacimiento de su hijo - crédito @aidavictoriam - @la_segura/Instagram

La influencer también mencionó un caso reciente en el que La Segura tuvo que explicar públicamente que su hijo, Lucca Baladán Segura, no sentía frío, a pesar de que su piel clara hacía visibles sus venas. “Me salió un video de ella explicando que su hijo es muy blanco, se ve en sus venas, pero que no, no tiene frío. ¿Y yo tipo qué?”, relató Merlano en sus historias.

“Era una técnica que les enseñó su enfermera prenatal, que la técnica existe y la enfermera prenatal estaba al lado. Entonces todo se lo critican y amablemente sale a explicar, y yo sufro”, manifestó la barranquillera.