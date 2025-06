Melina Ramírez expuso detalles sobre la separación de Mateo Carvajal y la relación con su hijo Salvador: “Es hermoso como papá”

Durante la conversación, la también empresaria reconoció que afrontar una separación no fue una experiencia sencilla - crédito Vos Podés / YouTube

Melina Ramírez, reconocida presentadora de la televisión colombiana, ganó notoriedad no solo por su talento y presencia en medios tradicionales, también por su actividad en plataformas digitales.

La caleña se ha convertido en una figura influyente, generando interés entre sus seguidores por su trayectoria profesional y aspectos de su vida privada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de ser una persona discreta en cuanto a su intimidad, Ramírez comparte en distintas ocasiones vivencias personales que han marcado su vida. En una reciente entrevista concedida al pódcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franko, la presentadora abordó temas sensibles relacionados con su pasado sentimental y familiar, en especial la ruptura con el también figura pública Mateo Carvajal.

Proceso difícil de separación

Durante la conversación, la también empresaria reconoció que afrontar una separación no fue una experiencia sencilla. Explicó que, al momento de asumir este cambio en su vida, mantenía firmes creencias e ideales sobre las relaciones amorosas. El proceso implicó un gran impacto emocional, pues mientras observaba en su entorno a otras personas que parecían conservar hogares estables, ella vivía una realidad completamente distinta. En palabras de Ramírez: “Para mí fue muy difícil ver a todos en el medio y que no se estuvieran separando, como yo, o siendo madre soltera como me pasó. Los casos cercanos tenían su hogar perfecto, y no perfecto como algo malo, sino que son como una inspiración... pero para mí fue difícil”.

A pesar de ser una persona discreta en cuanto a su intimidad, Ramírez comparte en distintas ocasiones vivencias personales que han marcado su vida - Crédito Vos Podés / YouTube

La conductora de Yo me llamo señaló que su decisión de alejarse de las redes sociales por un tiempo respondió a la necesidad de priorizar su bienestar emocional. En esa etapa, optó por no rendir cuentas ni brindar explicaciones públicas sobre aspectos privados. Aunque valoró los mensajes positivos que recibía de parte de su comunidad digital, comprendió que tales interacciones no podían determinar su identidad ni su estado de ánimo.

“No podía con tanto. Trato de ser muy sincera en mis redes sociales, me muestro tal cual. Estaba tan afectada en mi vida personal que me separé de las redes, me perdí. Cuando vuelvo, ahí fui a contar lo que pasó y ya. Ahí entendí que no tengo que dar explicaciones de nada, cada vez lo entiendo más, hasta el día de hoy... entendí que ni eso me sube ni me baja, me mantiene tal cual soy. Las verdades de las personas no me pueden definir, yo sé quién soy”, expresó la presentadora paisa.

La importancia del papá en Salvador

En cuanto a la crianza de su hijo Salvador, fruto de su relación con Mateo Carvajal, Ramírez fue clara al indicar que siempre buscó proteger al menor de cualquier conflicto derivado de la ruptura. Su prioridad ha sido que el niño pueda construir un vínculo saludable y equilibrado tanto con su madre como con su padre. Aseguró que nunca quiso trasladarle al pequeño responsabilidades emocionales que no le correspondían.

La conductora de Yo me llamo señaló que su decisión de alejarse de las redes sociales por un tiempo respondió a la necesidad de priorizar su bienestar emocional - crédito Vos Podés / YouTube

“Si yo hubiera asumido muy diferente mi separación, de pronto a mi hijo lo hubiera cargado de cosas que no le corresponden. Lo único que he permitido es que sea un niño que tome a su mamá como toma a su papá. Es decir, la madre es tan importante como el padre, y viceversa... no puedo pretender que por ser madre soltera y haber vivido un montón de cosas, vaya a minimizar la importancia del papá”, afirmó.

Melina Ramírez también destacó el papel activo que ha desempeñado Carvajal en la vida del menor. Agradeció que su expareja haya estado presente como figura paterna y valoró la dinámica de cooperación que han logrado establecer, pese a las diferencias. “Soy consciente de que no todos los niños papás quieren asumir su responsabilidad, entonces en eso hemos sido muy bendecidos, porque Salva tiene a Mate, que es hermoso como papá. También es porque yo he podido aportar para que esa relación sea sana y se construya, con nuestras diferencias... muchas cosas me toca decirle con las que no estoy de acuerdo, o no me parecen... Soy la mamá consciente de que esos dos son unos locos, pero me encanta porque Salvador vino a enseñarme que tengo que abrirme y fluir”.

Una relación basada en la libertad

Ramírez fue clara al indicar que siempre buscó proteger al menor de cualquier conflicto derivado de la ruptura - crédito @mateoc17 / Instagram

Con respecto a las críticas que ha recibido por la relación entre Carvajal y su hijo, la presentadora enfatizó que no se considera en posición de limitar el vínculo entre ambos. Recalcó que lo importante es que Salvador crezca con la libertad de amar a sus padres y construir su propia experiencia familiar. “No soy quien para decir: ‘Hasta aquí puedes ser papá’ o ‘Mira, Salva, hasta aquí puedes’... lo dejo ser libre para que tome a su papá como quiera, lo que tenga que aprender. Es un derecho natural que ambos tengan su relación y se amen, me encanta. Aprendí, y él también, en esa relación, porque nadie nos enseñó o preparó... nos ha tocado aprender en el camino y descubriendo la mejor manera. Lo estamos haciendo bien porque veo a un niño feliz”.

Relación de pareja actual

Finalmente, Ramírez compartió detalles sobre la etapa actual que vive junto a su esposo, el actor Juan Manuel Mendoza. Indicó que ha llegado a un momento de estabilidad y madurez emocional en su vida. “Estoy muy feliz, muy tranquila, es otra etapa de mi vida más madura y centrada, donde ya sé lo que quiero... ya sé lo que soy, sé para dónde voy, ya sé muchas cosas. No tengo todas las respuestas, pero tengo un camino avanzado en mi vida personal. Tengo un matrimonio muy estable, sólido, lindo, tengo un hombre maravilloso a mi lado”, expresó. Y concluyó: “Nuestra relación no es perfecta, pero tenemos una familia hermosa. A pesar de las diferencias o días difíciles, se construye sobre eso y se vuelve cada día una familia más sólida”.