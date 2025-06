En redes crecen los rumores de que Beéle estaría estrenando novia: de quién se trata

Daniela canta con entusiasmo el tema “Si te pillara” de Beéle, lo que fue suficiente para desatar una avalancha de rumores sobre un posible romance entre ambos - crédito @danibarranco13/TikTok

Un video que rápidamente se viralizó en redes sociales puso en el ojo del huracán a dos de los artistas más prometedores del momento: el cantante colombiano Beéle y la venezolana Daniela Barranco. La razón de esta ola de especulaciones fue un breve clip compartido por la influenciadora en su cuenta de TikTok, en el cual se le ve cantando con entusiasmo el tema Si te pillara, una de las últimas canciones del reguetonero.

Lo que comenzó como un simple video de una joven cantante disfrutando de una de sus canciones favoritas en el baño —que puede ser solo marketing—, pronto se transformó en un tema candente en redes sociales, luego de que Beéle reposteara el material en sus historias de Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la publicación, el colombiano acompañó el video con algunos emojis que fueron interpretados por sus seguidores como señales de una posible relación más allá de lo profesional.

La música y las redes sociales están siempre entrelazadas, y ahora Beéle y Daniela Barranco se han convertido en los protagonistas de un rumor que tiene a todos hablando - crédito @danibarranco13 - @beele/Instagram

Este gesto aparentemente inocente fue suficiente para que comenzaran a surgir rumores de un posible romance entre ambos artistas. Los fanáticos, siempre atentos a los movimientos de sus ídolos, no tardaron en especular sobre una relación sentimental, especialmente después de que se confirmara que ambos se encontraban en Puerto Rico, un destino popular entre los artistas para realizar trabajos.

Lo que llamo la atención de los internautas es que Beéle, el cantante barranquillero, mantuvo una relación sentimental con la modelo venezolana Isabella Ladera. Esta relación comenzó de una manera un tanto controversial, ya que el reguetonero estaba casado con Camila Rodríguez, más conocida como Cara, una influenciadora que denunció en sus redes sociales que su esposo le había sido infiel en varias ocasiones.

A raíz de estas declaraciones, los seguidores comenzaron a especular sobre la identidad de la tercera persona involucrada, y pronto relacionaron a Isabella Ladera con el artista, sobre todo cuando empezaron a aparecer juntos en público, confirmando su vínculo.

Beéle e Isabella Ladera terminaron su relación, luego de que iniciara con mucha polémica - crédito @isabella.ladera/Instagram

Sin embargo, esa relación también llegó a su fin en un período relativamente corto. Aunque no fue anunciada oficialmente, la ruptura se hizo evidente cuando dejaron de compartir fotos juntos y dejaron de ser vistos en público, algo que solían hacer con bastante frecuencia.

Ahora, con los rumores sobre un posible romance entre Beéle y Daniela Barranco, los internautas no han dejado de hablar del tema. Es común que cuando el artista aparece acompañado de una mujer, ya sea en una situación amistosa o profesional, comiencen a circular rumores de romance. No obstante, en este caso en particular, lo que más llamó la atención fue la conexión visual entre ambos y las miradas que intercambiaron, lo que generó aún más especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar y algunos internautas señalaron que la cercanía entre Beéle y Daniela era evidente: “Quedé el hielo que se pone Isabella Ladera todas la mañanas”; “Vine volando volando después de ver la historia de beele😫“; ”Beele es el propio Diomedes Díaz🫰“; ”Daniela corre y corre durooooooo more".

Un breve clip compartido por la cantante venezolana Daniela Barranco en su cuenta junto a Beéle provocó un sinfín de comentarios entre los internautas - crédito @danibarranco13/TikTok

Un detalle que no pasa desapercibido en medio de esta ola de rumores es que Beéle, reconocido por éxitos como Morena, Loco y No tiene sentido, acaba de lanzar una nueva colaboración musical de alto calibre. Se trata del tema Yo y tú, junto al artista español Quevedo y el reconocido productor Ovy on the Drums, dos figuras influyentes dentro del panorama urbano actual.

Es por eso que algunos internautas se preguntaron si esta cercanía con Daniela Barranco podría formar parte de una estrategia promocional bien calculada. No sería la primera vez que un artista aprovecha el interés del público por su vida personal para generar conversación en torno a un nuevo lanzamiento.