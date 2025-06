Políticos de la oposición convocaron a la Marcha del Silencio tras el atentado contra Miguel Uribe: “Sin importar la ideología, sin importar el partido, vamos todos a la calle”

Políticos convocan a marcha en favor de Miguel Uribe - crédito redes sociales/X

Desde la Plazoleta Núñez, en el Congreso de la República, este miércoles 11 de junio, actores políticos de Colombia, simpatizantes del Gobierno nacional y opositores, convocaron a una marcha el domingo 14 del mismo mes en apoyo al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, tras el atentado que lo tiene en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe.

Una de las que hizo la citación fue la exdirectora de Semana, Vicky Dávila, que en medio del anuncio llamó a todos los ciudadanos sin importar identidad política a marchar rechazando este acto y como un símbolo de unidad frente a los grupos terroristas que pretenden intimidar a la ciudadanía y entorpecer el proceder de las actividades de índole electoral en el país.

“A los criminales les decimos,’Basta’. Este domingo, sin importar la ideología, sin importar el partido, vamos todos a la calle por Miguel, por la libertad, por la democracia, por la verdad, con valentía. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, fueron las palabras de la precandidata a los comicios de 2026.

Otro de los hombres que se pronunció fue Efraín Cepeda, presidente del Senado, que en el centro de Bogotá, acompañado de decenas de funcionarios, convocó a que se acompañe la movilización denominada Marcha del Silencio, teniendo en cuenta los antecedentes del país.

“En la historia de Colombia este país siempre se ha sobrepuesto ante los criminales. Esta no va a ser la excepción. Los invitamos a la marcha del silencio por la vida de todos los colombianos y la de Miguel Uribe”, dijo Efraín Cepeda.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, entregó más detalles de la movilización como la hora y el punto de concentración mientras se confirman los demás puntos de las diferentes regiones del país.

“En Bogotá a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional, y estaremos informando en todas las regiones de Colombia, porque Colombia no se rinde, no se arrodilla. Basta ya a los violentos. Viva la vida de Miguel Uribe y de todos los colombianos. No al Terrorismo”, expresó Paloma Valencia.

El estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay, ingresado en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras un atentado en Fontibón el 7 de junio de 2025, ha evolucionado ligeramente. A más de 72 horas del ataque, Uribe sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, pero el quinto boletín médico, divulgado a las 6:45 a. m. del miércoles 11 de junio, proyecta un rayo de esperanza al indicar señales de mejora.

Según el comunicado firmado por el doctor Adolfo Llinás Volpe, director médico de la fundación, se han observado indicios positivos en su recuperación, con una notable reducción del edema cerebral y una tendencia hacia la estabilización hemodinámica, a pesar de la gravedad persistente de su condición clínica.

El atentado ha suscitado un intenso escrutinio sobre las circunstancias del ataque. Un sargento retirado del ejército ha planteado serias dudas respecto al arma utilizada, un modelo Glock, y al papel del atacante, ahondando en los desafíos relacionados con la seguridad del senador.

Este acontecimiento ha repercutido significativamente en el ámbito político y social de Colombia, dada la relevancia de Uribe al ser uno de los precandidatos presidenciales que lucharan por llegar a la Casa de Nariño en 2026. Las autoridades y la opinión pública siguen expectantes respecto a su recuperación y a la progresión de las investigaciones en curso, que buscan esclarecer tanto la logística detrás del atentado como las deficiencias en las medidas de seguridad desplegadas.