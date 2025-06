Corte Suprema rechazó la denuncia contra Efraín Cepeda y la Comisión Séptima del Senado por hundimiento de las reformas a la salud y laboral

Comisión Séptima del Senado y Efraín Cepeda, presidente del Senado - crédito @nadiablel/X/Catalina Olaya/Colprensa

La Corte Suprema de Justicia rechazó la denuncia contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y los congresistas de la Comisión Séptima por el hundimiento de las reformas a la salud y laboral.

Según el alto tribunal, la acción judicial carece de fundamento para dar inicio a una acción penal.

Medios de comunicación como Semana y W Radio, informaron que uno de los motivos que llevó a la Corte Suprema a no aceptar la demanda, era porque se traba de una denuncia temeraria y no contaba con pruebas, ya que se basaba en un correo electrónico de alguien que no presentó nombre, pero sí se autodenominó como “el sabueso”.

“Los congresistas (...) habrían incurrido en el delito de prevaricato por omisión y concierto para delinquir al archivar, sin previo debate, la reforma laboral, lo cual fue recompensado por unos grupos económicos, al entregar a dichos servidores públicos más de setecientos millones de pesos, sin tenerse en cuenta de cuánto —presuntamente— pudo haber recibido el señor Efraín Cepeda por su calidad de ‘jefe de la banda’”, se lee en la denuncia.

Según la Corte Suprema, la acción judicial contra la Comisión Séptima, carece de fundamento para dar inicio a una acción penal- crédito Prensa Nadia Blel

Con ponencia del magistrado César Augusto Reyes, se concluyó que la denuncia es genérica y especulativa.

“En verdad, las lacónicas narraciones no posibilitan colegir situaciones específicas de carácter punible contra la seguridad y administración pública que les puedan ser atribuidas a los congresistas, menos otras en el marco del Estatuto Sustantivo ante el reproche genérico, gaseoso y especulativo”, se lee en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, revelada por Semana y W Radio.

Y agregó: “Ante la ausencia de datos precisos que comprometan concretamente, directa o indirectamente, la responsabilidad penal de cada uno de los aforados. Déficit fáctico y probatorio que imposibilita trazar una línea de investigación fundada para el esclarecimiento de las predicadas ilícitas conductas”.

El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, también fue denunciado por “menoscabo a la integridad nacional”, debido a una declaración que dio en Estados Unidos.

“El presidente Petro le está poniendo un palo en la rueda a la democracia colombiana al querer desatar la violencia contra el Congreso,que tomó una decisión autónoma frente a la reforma laboral”, indicó Cepeda, luego de una reunión con congresistas del Partido Republicano.

Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El alto tribunal también fue tajante en la decisión, respaldando la autonomía y el derecho a opinar del senador del Partido Conservador, bajo el artículo 185 de la Constitución.

“Los congresistas no pueden ser investigados ni sancionados por sus votos u opiniones emitidos en el ejercicio de su cargo,desde luego, respecto de las funciones asignadas por la norma”, se lee en la decisión.

Discusión de la reforma

En medio de la decisión de la Corte Suprema, este miércoles 11 de junio de 2025, se discutirá la revivida reforma laboral, (ya no cuenta con el apoyo del Gobierno nacional), que fue aprobada en la Comisión Cuarta del Senado de la República.

La decisión fue confirmada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel.

Nadia Blel, senadora y presidenta del Partido Conservador - crédito Senado de la República

La congresista afirmó que la reforma laboral estará en el primer orden del día de la plenaria del Senado.

“En el primer orden del día se debatirá la reforma laboral una reforma que están esperando los colombianos. Una reforma que desde la Comisión Cuarta se ha hecho un trabajo serio por tratar de concertar los diferentes puntos y entregar el mejor proyecto”, indicó Blel.

Cepeda, por su parte, aseguró que han encontrado una voluntad por todas las bancadas para sacar adelante la iniciativa.

"Hemos encontrado total voluntad de las bancadas para sacar adelante una laboral que le de garantías a los trabajadores formales, pero también tenga en cuenta a los informales y trate de que ellos regresen a la formalidad", indicó Efraín Cepeda.

En la agenda de este miércoles 11 de junio, también estará la consulta popular 2.0, radicada por el Gobierno de Gustavo Petro tras el hundimiento de la primera, ocurrido el 14 de mayo de 2025.