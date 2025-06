Natalia París y su hija Mariana compartieron la opinión que tienen acerca de las relaciones poliamorosas: “Se presta para un montón de cosas”

Natalia París y su hija Mariana Correa revelaron el pensamiento que comparten acerca de las relaciones sentimentales - crédito @mariana_correa14/Instagram

Natalia París y su hija, que le sigue los pasos en la música, se sinceraron acerca de lo que piensan de las relaciones sentimentales abiertas y el poliamor.

Tanto la modelo y Dj paisa como su primogénita Mariana Correa, dejaron al descubierto la mentalidad abierta que comparten y las coincidencias que tienen frente a la forma en la que llevan su vida en pareja.

"Soy una mujer de una mente súper abierta para muchas cosas y no tengo prejuicios de nada. Pero la parejita sí que sea de uno y de nadie más. Y eso que compartir eso se presta para un montón de cosas“, así contestó Natalia cuando le preguntaron junto a su hija qué opinaba del poliamor.

La modelo y Nana París, nombre artístico que adoptó su hija Mariana Correa para presentar su carera musical, aceptaron la invitación al pódcast Sin Filtros de Caracol Digital donde presentaron la canción en la que unieron su talentos y que titularon Monogamia, nombre por el que les pidieron revelar lo si tendrían o no un romance con más de una persona al mismo tiempo.

París, conocida por su visión abierta de la vida, participó en una interesante charla donde el tema de discusión fue el poliamor, un enfoque de relaciones públicas donde múltiples conexiones afectivas y románticas coexisten, siempre con consentimiento y honestidad como pilares fundamentales. A pesar de su actitud usualmente liberal, no dudó en compartir claramente sus opiniones y postura sobre este concepto.

En cuanto a la joven Nana, se conoció que a su mama no solo le heredó la belleza y el gusto por la música, puesto que dejó ene videncia que refleja mucho de los valores y el sentir de su madre debido a que mostró una visión alineada con la de la modelo, aunque con un matiz personal: “Yo respeto la gente que lo hace y súper chévere y bien por ellos, y debe ser rico y todo, pero no. Yo con mi novio, no. Puede terminar muy mal”. Natalia añadió categóricamente: “No me gustan esas cosas”.

Natalia París y su hija Mariana Correa debieron cancelar su show en ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

Por medio de redes sociales, Natalia París y su hija, Mariana Correa, mostraron que ambas eran las invitadas para el último espectáculo musical en la fiesta del sábado 7 de junio en el reality de convivencia que suspendió su transmisión ante la noticia del atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

Las artistas corroboraron que todo se canceló por la situación del país. Dieron a entender que les dijeron que se presentarán este domingo 8 de junio, pero por otro compromiso en México, no podrán estar.

“Estamos a punto de salir a tocar, yo con mi música y Mariana con nuestra canción, pero acaba de pasar algo extraordinario en el país con un político, así que no se pudo”, dijeron mientras mostraban que estaban en la terraza donde estaban todos los famosos.

El concurso que vio campeón a Andrés Altafulla suele ofrecer una fiesta en vivo los sábados, en la que participan varios artistas invitados para aliviar la tensión de los competidores. No obstante, el reciente sábado 7 de junio, los participantes del reality se encontraron con una situación inesperada: El Jefe les comunicó que no habría fiesta debido a “motivos de fuerza mayor”, permitiéndoles únicamente disfrutar de una cena. Inicialmente tomaron el anuncio como una broma, pero al encaminarse hacia la terraza, confirmaron que era real y comenzaron a especular sobre las razones.

El formato del reality impide que los concursantes reciban información del exterior. Sin embargo, quienes estaban fuera entendieron la medida como un gesto de respeto luego del atentado ocurrido el mismo día contra el candidato presidencial Miguel Uribe en Bogotá, cuyo estado de salud es crítico.

Previamente, RCN había anunciado una fiesta especial para cerrar la temporada. Esta celebración blanca prometía música, alegría y un espacio de relajación para los finalistas, después de semanas intensivas de competencia. Sin embargo, la cancelación cambió los planes, generando variadas especulaciones entre los participantes, quienes han pasado la mañana del 8 de junio debatiendo posibles razones.

Para añadir tensión a la situación, un sismo se sintió en distintas partes del país, incluyendo la capital, donde residen los concursantes, sorprendiendo aún más a los presentes.