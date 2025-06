La Toxi Costeña terminó su participación dentro de ‘La casa de los famosos’ llegando al top 4: con el 1,34% de la votación

Así fue el paso de la Toxi Costeña por la segunda temporada de La casa de los famosos, siendo una de las 4 finalistas del programa - crédito cortesía del Canal RCN

Durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, La Toxi Costeña se convirtió en una de las participantes más comentadas y polémicas. Reconocida por su carisma y espontaneidad en redes sociales, la creadora de contenido barranquillera entró al reality con el propósito de mostrarse auténtica y llevar su estilo caribeño al programa.

Desde su ingreso a la casa, La Toxi Costeña logró conectar rápidamente con la audiencia gracias a su actitud directa y su sentido del humor.

Sus ocurrencias y la forma en la que interactuó con los demás concursantes la transformaron en uno de los personajes más presentes en las conversaciones de redes sociales.

En el desarrollo del reality, La Toxi Costeña no solo generó simpatías, también controversias. Algunos de sus comentarios originaron roces con otros participantes, lo que aumentó el interés del público en seguir de cerca su actuación semana tras semana. Sus fans destacaron la manera en que defendió sus principios y la energía que desplegó frente a los desafíos de la competencia.

El fenómeno que generó La Toxi Costeña demostró el impacto que las figuras digitales pueden alcanzar al incursionar en televisión. Su participación revitalizó la dinámica interna del programa y generó debates sobre la influencia de las redes sociales en los formatos de entretenimiento actual.

Aunque la temporada ya concluyó, el paso de La Toxi Costeña deja una huella en la historia del reality, tanto dentro de la convivencia como en la conversación digital del país.

La cantante dejó la casa como finalista con un 1,34% de los votos.

La cantante fue la primera líder del programa

La Toxi Costeña fue elegida como la primera líder de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. La popular creadora de contenido asumió este rol apenas iniciada la competencia y, como parte de sus beneficios, seleccionó a Yina Calderón para compartir habitación. Además, tuvo la responsabilidad de nominar a uno de sus compañeros, decisión con la que Camilo resultó el primer nominado de la temporada.

La cantante se ganó este beneficio en un juego en que debían pararse en frente de unas cajas de madera donde estaba escondida una moneda, objeto que “La Toxi” encontró, ganándose el beneficio de dormir en el cuarto del Líder.

“La toxi” protagonizó fuerte altercado con La Liendra y Los Lavaplatos al comienzo del ‘reality’

“Me molestan son las excusas que dan y después vienen como a justificarlo, como a a mí qué me importa. Que gana uno con justificar algo que no es real. No tienen criterio, no tienen no tienen autonomía, hacen lo mismo que haces tú. Eso es todo”, expresó Cindy Ávila, conocida como la Toxicosteña, durante una acalorada discusión con La Liendra en las primeras semanas del programa.

La cantante sincelejana confrontó al influenciador paisa tras una serie de reclamos sobre la manera en que ella lo menciona al referirse al grupo de los “lavaplatos”, integrado por Camilo Trujillo, José Rodríguez, el “Negro” Salas y Mateo Varela.

La tensión se incrementó durante un juicio presidido por Karen Sevillano dentro del reality, cuando La Liendra manifestó su inconformidad con la costumbre de la Toxicosteña de mencionarlo en sus comentarios negativos hacia Los Lavaplatos.

El creador de contenido le sugirió a la cantante que, si tenía algún problema con otros integrantes del grupo, se enfocara en ellos: “Si tienes algún problema con Camilo, con José, con el que sea, enfóquese en esa persona y no trate de involucrar a otra, sí me entiendes, porque eso acá puede causas reacciones negativas”, señaló La Liendra.

La respuesta de la Toxicosteña no se hizo esperar. “Métete una cosa en la cabeza, el mundo no gira alrededor tuyo, tú levitas, pero, a mí, tú no me importas”, replicó la cantante, dejando en claro su postura frente a los señalamientos del influenciador.

La cantante recibió la visita de su mejor amigo y mánager Osvaldo que cambio algunas dinámicas de su juego

La presencia de Osvaldo Arcia, mejor amigo de la cantante en la casa, no solo trajo noticias sobre la familia de la participante, también incluyó una advertencia que muchos interpretaron como una referencia directa a Yina Calderón.

Arcia, portando un peluche con una loción enviada por la hija de La Toxi Costeña, pidió a su amiga que prestara atención y le dijo: “Tóxica, préstame mucha atención, la que te admiraba está sintiendo envidia de ti, no dejes que ella te apague el brillo por favor, hazme caso”. Aunque no mencionó nombres, la alusión resultó evidente para los televidentes y para los propios habitantes de la casa, especialmente cuando al salir, Arcia agregó: “Colombia, ustedes se encargan de Yina, yo ya hice lo mío”.

Además de la advertencia, Osvaldo Arcia dedicó palabras de aliento a su amiga, resaltando su nobleza y valentía, y la comparó con otros participantes: “Toxi, eres tan noble como el corazón de Emiro. Tan valiente como Melissa. Quiero verte todos los días creando contenido, por favor”.

También le aseguró que toda la costa caribeña la apoya y que su familia se encuentra bien: “Los niños están superbien. Mariana te envía esto, durmió anoche con él. Tiene la loción de ella para que te sientas cerca. Dice que se parece a Mía, a la perrita. Tóxica, toda la costa está contigo. Tu tío Pancho tiene a Sincelejo revolucionado, tu tía está pendiente de los niños; dicen que se sienten orgullosos de ti”.

Se fracturó la amistad con Karina García y se quedó solo con Yina en el grupo de las Chicas Fuego

La relación entre La Toxi Costeña y Karina García llegó a su fin tras una serie de comentarios sobre la supuesta rivalidad por Altafulla, otro de los participantes.

Una de las dinámicas de etiquetas sirvió como escenario para que ambas expusieran abiertamente sus diferencias, dejando atrás cualquier vestigio de la amistad que compartieron como parte de las Chicas Fuego.

Durante la actividad, los concursantes debían definir a sus compañeros con una sola palabra, y la atención se centró en las interacciones entre las exintegrantes del grupo, ya que la relación entre ambas se había deteriorado notablemente.

Cuando llegó el turno de Karina García, la modelo paisa calificó a La Toxi Costeña de “mentirosa”, argumentando que la consideraba una amiga leal y sincera, pero que se sintió traicionada al descubrir, a través de la dinámica del Cine, los verdaderos sentimientos de su examiga. Karina cuestionó la sinceridad de La Toxi Costeña y expresó su molestia por enterarse de su distanciamiento por terceros, en lugar de haberlo escuchado de manera directa.

La respuesta de La Toxi Costeña fue contundente. Devolvió la acusación, señalando a Karina García de mentir sobre su comportamiento en la casa y criticó abiertamente su vida íntima, en términos que generaron controversia tanto dentro como fuera del programa.

En la misma dinámica, La Toxi Costeña etiquetó a Karina García como “víctima”, argumentando que la modelo no asumía responsabilidad por sus acciones y siempre buscaba justificarse. La sucreña aseguró estar cansada de que Karina recurriera al papel de víctima cada vez que enfrentaba una situación de conflicto, motivo por el cual decidió tomar distancia y romper la relación de amistad que mantenían.

La Toxi costeña recibió maleta de ropa nueva después de especulaciones en redes sociales

La reacción de La Toxi costeña al recibir una maleta repleta de ropa nueva desató una ola de comentarios y muestras de apoyo en redes sociales, donde sus seguidores venían manifestando preocupación por la limitada y anticuada vestimenta que la artista tenía disponible en el reality.

La falta de ropa adecuada para “la Toxi” no solo se convirtió en tema de conversación entre los televidentes, sino que también motivó a una marca femenina a patrocinarla y enviarle distintos atuendos para que pudiera lucirlos en el show.

La artista había expresado en varias ocasiones, frente a las cámaras que transmiten las 24 horas, su inquietud por no recibir la misma cantidad ni calidad de ropa que otras participantes, lo que la llevó a pensar que algo no marchaba bien fuera de la casa. Esta percepción se intensificó cuando notó que algunas de las prendas que le llegaban eran usadas, lo que aumentó la preocupación tanto en ella como en sus seguidores.

El interés de la audiencia por el tema fue tan notorio que la agencia encargada de la representación de La Toxi costeña emitió un comunicado en el que aseguró estar trabajando para solucionar el problema relacionado con el vestuario de la participante.

Al abrir la maleta, la cantante, acompañada por sus compañeras del grupo conocido como las Chicas Fuego, no pudo ocultar su emoción y comenzó a gritar de alegría. El medio reportó que la artista mostró cada una de las prendas, entre las que se encontraban pantalones, camisas, chaquetas y diversos accesorios, asegurando que la ropa estaba “divina”. Este momento fue ampliamente compartido en redes sociales, donde los usuarios celebraron que la situación se hubiera resuelto favorablemente para la participante.

“Tío pacho”, familiar de La Toxi Costeña, se robó el cariño de los televidentes en la recta final del programa

“Que alguien me explique de dónde sacaron al Tío Pacho. Amo a ese señor. Su energía... me hace reír demasiado”, escribió la creadora de contenido Dani Duke en sus redes sociales, reflejando el entusiasmo que generó la aparición de Francisco, conocido como el “Tío Pacho”, en la recta final de La casa de los famosos Colombia.

El episodio emitido el 29 de mayo reunió a los seis concursantes restantes con sus seres queridos, que ingresaron al set para acompañarlos durante una noche. Andrés Altafulla, Melissa Gate, La Jesuu, Mateo Varela “Peluche”, Emiro Navarro y La Toxi Costeña recibieron con alegría a sus familiares, en un ambiente cargado de emociones y sorpresas.

La participación del “Tío Pacho” no solo animó a los concursantes, también captó la atención de los televidentes, que inundaron las redes sociales con comentarios y videos de sus intervenciones más destacadas.