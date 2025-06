Imitador de Maluma se pronunció tras acusaciones de estafa de ‘Yo me llamo Shakira’: “No he cometido ningún acto ilícito”

El imitador de Maluma salió en redes sociales con un comunicado en el que negó hacer estafado a su compañera de 'Yo me llamo' - crédito @klismannofficial / Instagram

La relación de confianza entre dos imitadores que compartieron escenario en la temporada 2023 de Yo me llamo terminó en conflicto tras una denuncia por estafa presentada por Andrea Correa, conocida como la imitadora de Shakira, contra Klismann Moncada, que personificó a Maluma.

Según relató la artista, la disputa surgió a raíz de una inversión fallida que involucró una suma considerable de dinero y que, hasta el momento, no ha sido resuelta de manera satisfactoria para ambas partes.

De acuerdo con lo publicado por La red, de Caracol Televisión, Andrea Correa y Klismann Moncada forjaron una amistad durante su participación en el popular reality de imitadores.

Tras finalizar el programa, la imitadora de la cantante barranquillera realizó presentaciones en distintos países, incluyendo México, y al regresar a Colombia en marzo, retomó el contacto con su colega. Fue entonces cuando, según detalló Correa al medio, le confió a Moncada su interés en invertir sus ahorros para obtener mayores rendimientos, lo que dio pie a la propuesta que desencadenó el conflicto.

La artista explicó que Moncada le ofreció participar en un negocio digital que prometía altos dividendos, asegurando que la plataforma de inversiones generaba porcentajes de ganancia diarios en función del monto aportado.

“Eso generaba y generaba un porcentaje dependiendo de lo que yo ponía de dinero, entre más ponía obviamente era mejor el porcentaje diario que se podía recibir de eso”, relató Correa a La red.

Inicialmente, la imitadora pensó en invertir cuarenta millones de pesos, pero finalmente decidió entregar veinte millones de pesos.

Según su testimonio, Moncada le indicó que la inversión no podría realizarse si no aportaba al menos 35 millones de pesos, lo que despertó sus sospechas y la llevó a reconsiderar su participación. La desconfianza de Andrea Correa aumentó cuando, tras dos semanas de haber entregado el dinero, solicitó la devolución de la suma invertida.

En medio de la polémica, el imitador de Maluma apareció en redes sociales para aclarar lo sucedido con un comunicado oficial en el que asegura que Correa está incurriendo en una presunta difamación.

“Se ha instaurado y están ejecutando medidas para proteger mi buen nombre e integridad, debido a difamaciones que me señalan como ‘estafador’”, dice el comunicado del imitador.

Además, asegura que no ha incurrido en conductas delictivas, por lo que rechazó las acusaciones en su contra. “No he cometido ninguna estafa ni acto ilícito. Rechazo categóricamente las acusaciones en mi contra, las cuales carecen de fundamento y atentan contra mi historial personal”, dijo el imitador.

Moncada además confesó que reconoce la deuda que tiene con la imitadora y aseguró que ha regresado el dinero de manera periódica.

“Respecto a la deuda pendiente con la persona que ha promovido dichas acusaciones, reconozco mi responsabilidad y mi compromiso, y he venido efectuando los pagos de manera constante”, dijo Moncada, asegurando además que tiene la intención de pagar de seguir cumpliendo con los compromisos que tiene con la su excompañera.

El final del comunicado, el imitador de Maluma hizo una serie de solicitudes a Correa en las que se detalla: “Detener inmediatamente las agresiones, difamaciones y amenazas; No emitir juicio prematuro basado únicamente en afirmaciones infundidas, especialmente sabiendo que estoy pagando el saldo”.

Hasta el momento, el equipo de la imitadora no se ha vuelto a pronunciar sobre las medidas que están tomando ante el comunicado de Moncada.

Según el relato de Correa para La Red, su excompañero comenzó a poner excusas relacionadas con problemas en su cuenta bancaria, imposibilidad de transferir fondos y dificultades para retirar el dinero.

“Él solo me dijo: ‘Confía en mí’ … Pero después me empezó a decir cosas como ‘Es que tengo problemas con mi cuenta que no puedo sacar, No puedo retirar, no puedo transferir. No puedo hacer nada’. Empezó a dejar de hablarme como solíamos hablar. Se empezó como a ir de viajes. Entonces, como que hubo cosas muy raras en las cuales yo dije: ‘Ay, no, no, algo, algo está pasando’”, expresó la imitadora.

El imitador de Maluma detalló que “A ella en efectivo se le devolvieron como siete millones. Después de eso, como te digo, le he venido mandando un millón y medio. Después, le mandé como siete 50, otro millón. Y así he venido enviando”, en referencia a los pagos parciales que ha realizado para saldar la deuda.