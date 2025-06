‘Yo me llamo’ Shakira denunció a imitador de Maluma por estafa: el involucrado se defendió

Doble de Shakira en 'Yo me llamo' edición 2023 denunció a Klismann Moncada por estafa - crédito @klismannofficial / Instagram.

Andrea Correa fue participante de Yo me llamo en la temporada 2023 imitando a Shakira, con tan buen reconocimiento, que hizo presentaciones en diferentes países, entre esos México.

En el reality de imitadores participó junto a Klismann Moncada, que imitó a Maluma, con quien forjó una buena amistad durante el programa.

La imitadora de la barranquillera recientemente estuvo como invitada en el programa La red, de Caracol Televisión, donde hizo una denuncia en contra de Moncada por un aparente caso de estafa.

Según expuso Correa, el imitador del paisa le robó una millonaria suma de dinero, producto de sus ahorros para una supuesta inversión digital que le prometía grandes ganancias.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Andrea Correa en 'Yo me llamo', donde cantó la sesión 53 de Shakira y Bizarrap - crédito @yomellamoshakira2025_/IG

De acuerdo con “Yo me llamo Shakira”, el hecho se presentó cuando regresó en marzo a Colombia y volvió a hablar con su compañero en el programa.

La artista le confió que quería hacer unas inversiones con sus ahorros para no tener el dinero quieto y fue cuando recibió la propuesta de “Yo me llamo Maluma”: “Él me dice que tiene un negocio que tiene la manera de hacer crecer ese dinero y que confíe en él”, dijo la imitadora al programa La red.

La participante del reality de Caracol aseguró que cuando el imitador le dijo sobre la inversión, Klismann le explicó que la inversión consistía en poner un dinero en una plataforma de inversiones que entregaba dividendos significativos. “Eso generaba y generaba un porcentaje dependiendo de lo que yo ponía de dinero, entre más ponía obviamente era el mejor porcentaje diario que se podía recibir de eso”, agregó la exparticipante de Yo me llamo a su confesión.

Mensajes con los que interactuaba la imitadora con Yo me llamo Maluma cuando quiso retirarse de las inversiones digitales - crédito @laredcaracol/IG

Según dijo la imitadora, inicialmente le entregaría 40 millones de pesos, pero finalmente optó por invertir la suma de 20 millones de pesos, pero aparentemente cuando su compañero vio que era menor la cifra le dijo que no podría empezar con la inversión si no le entregaba 35 millones de pesos.

Esto la llevó a que empezara a generar desconfianza en el imitador y tomó la decisión de retirarse del negocio, ya que “las personas no decían nada tampoco”.

Y agregó que dos semanas después de iniciar el supuesto negocio, le pidió que le devolviera el dinero:

“Él solo me dijo confía en mí … Pero después me empezó a decir cosas como ‘Es que tengo problemas con mi cuenta que no puedo sacar, No puedo retirar, no puedo transferir. No puedo hacer nada’. Empezó a dejar de hablarme como solíamos hablar. Se empezó como a ir de viajes. Entonces como que hubo cosas muy raras en las cuales yo dije ‘Ay, no, no, algo, algo está pasando’”.

En el capítulo 36 del reality, la doble de la cantante Shakira recibió varias críticas de su presentación-crédito Yo me llamo/ Caracol Televisión.

Otro de los puntos que expuso la cantante fue que en ningún momento le hizo firmar un documento en el que especificara que le entregaba la millonaria cifra, pues todo se basó en la confianza como colegas y se quedó en las conversaciones.

“No, no, no, todo fue como un tema así de que estábamos teniendo como una relación, una amistad, sabes también como de todo muy conversado, pues somos colegas también trabajamos en lo mismo. Los dos somos, pues conocidos por el programa pues. O sea, como que confiemos en que esto va a resultar y yo dije, pues claro, pues qué voy a dudar de ti”, agregó a su historia.

Qué respondió Klismann Moncada

klismann está buscando empresa que se encargue de su proyecto artístico - crédito @klismannofficial/IG

De acuerdo con el participante, tuvo algunos problemas con la salud de su mamá y utilizó parte del dinero para poder atender las necesidades que tenía la mujer en el hospital; sin embargo, aclaró que ha tenido conversación con Andrea Correa e incluso, mostró capturas de pantalla al programa sobre las consignaciones que ha hecho al mánager de la imitadora, ya que ella no tiene una cuenta en el país.

“A ella en efectivo se le devolvieron como siete millones. Después de eso, como te digo, le he venido mandando un millón y medio. Después, le mandé como siete 50, otro millón. Y así he venido enviando”, mientras decía que lo único que le pide a su compañera es tiempo para terminar de saldar la deuda.