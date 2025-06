Reforma laboral y consulta popular incluyen estos convenios con la OIT: tienen que ver con las horas de trabajo

La reforma laboral modifica la jornada nocturna de trabajo. En vez de iniciar a las 9:00 p.m., propone que sea desde las 7:00 p. m. - crédito Albeiro Lopera/Reuters

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó la relevancia del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro como un paso importante hacia la justicia social y el fortalecimiento de los derechos laborales en el país. Durante su intervención en la 113 Conferencia Internacional del Trabajo organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, Sanguino presentó los principales objetivos de la propuesta y la consulta popular que la acompaña, en un llamado a la comunidad internacional para respaldar estos cambios normativos.

En su discurso ante los asistentes, compuesto por delegaciones de los 187 Estados miembros de la OIT, el funcionario enfatizó que la iniciativa responde a una necesidad nacional y también a compromisos globales adquiridos por el país.

Según expresó, “la defensa de los derechos laborales en Colombia no es solo un asunto interno, es un capítulo más en la lucha global por un nuevo modelo de relaciones laborales, centrado en la vida, la equidad y la sostenibilidad”. Además, señaló que la iniciativa busca revertir años de precarización laboral y flexibilización de los derechos contractuales.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en reunión con el director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, presentó la reforma laboral y consulta popular - crédito Ministerio del Trabajo

De acuerdo con lo detallado por el Ministerio del Trabajo, la reforma está alineada con convenios fundamentales de la OIT, como:

Convenio No. 111, sobre la discriminación.

Convenio No. 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

Convenio No. 108, sobre los documentos de identidad de la gente de mar.

Convenio No. 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

Recomendación No. 208, sobre los aprendizajes de calidad -el contrato de aprendizaje.

Entre otros, refiere los acuerdos No. 001 sobre las horas de trabajo (industria); el No. 30 sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas); el No. 14 sobre el descanso semanal y el No. 106 sobre descanso semanal (comercio y oficinas).

OIT reconoció esfuerzos de Colombia

El director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, reconoció los esfuerzos de Colombia como uno de los países más activos en el cumplimiento de estos compromisos multilaterales, por lo que destacó la participación del país en la Coalición Mundial para la Justicia Social. En relación con esta última, Sanguino reafirmó el compromiso de Colombia como miembro del comité de coordinación de la coalición, que trabaja en objetivos como la protección social universal y las transiciones hacia economías más sostenibles e inclusivas.

Según señaló el ministro, “Colombia reafirmó su compromiso con el trabajo decente, la inclusión productiva y la justicia social a escala global. Dialogamos con aliados sobre cómo reducir las desigualdades en el mundo del trabajo y superar la pobreza”.

El Congreso de la República decidió debatir el proyecto de reforma laboral mayoritaria y no el del Gobierno. El cuarto debate está previsto para el 10 de junio - crédito Luisa González/Reuters

Uno de los enfoques más innovadores de la reforma laboral colombiana es la apuesta por la consulta popular como mecanismo democrático para definir los cambios en las relaciones laborales. El ministro destacó que el proceso de participación es coherente con los principios promovidos por la OIT al vincular directamente a la ciudadanía en decisiones políticas.

“La consulta popular consolida la soberanía popular y fortalece la institucionalidad en nuestro compromiso con la justicia social”, afirmó. Además, hizo un llamado a gobiernos y organizaciones internacionales para actuar como observadores y aliados en este proceso.

Reuniones del ministro del Trabajo

Durante las reuniones sostenidas en Ginebra, Sanguino se reunió también con representantes del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) y de diversas organizaciones sindicales de la región, con el propósito de reforzar los lazos de cooperación en torno a temas laborales. Así las cosas, mantuvo un diálogo con representantes de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y con funcionarios de gobiernos como el de México, buscando promover una agenda común en defensa de los derechos laborales en el hemisferio.

Según expresó, “como Ministerio del Trabajo reiteramos nuestro compromiso con el diálogo, la cooperación y el consenso, siempre enmarcados en los principios fundamentales de la OIT” .

La reforma laboral podría mejorar los salarios de millones de trabajadores colombianos - crédito Canva

Parte de las discusiones se centraron en las disposiciones eliminadas del proyecto de reforma laboral, puntos que el ministro confirmó que seguirán siendo prioridad en futuras propuestas del Gobierno. Además, Sanguino resaltó la importancia de las estructuras laborales que promuevan la inclusión, como los aprendizajes de calidad, y mencionó convenios como el N.º 30 sobre horas de trabajo y el N.º 14 sobre descanso semanal, que formarán parte de su enfoque hacia la formalización del empleo.

La agenda en Ginebra también incluyó la promoción de la justicia social en un cabildo abierto organizado con diversas organizaciones sociales de la región, donde se discutieron los avances del Gobierno en asuntos de derechos laborales y reformas sociales. En este espacio, Sanguino enfatizó la relevancia del trabajo digno y la acción climática como aspectos complementarios para avanzar hacia economías que priorizan tanto la sostenibilidad como la protección de los trabajadores.

La propuesta de Colombia a la OIT

Finalmente, el ministro propuso que en la próxima reunión regional de la OIT para las Américas, programada en octubre en República Dominicana, se impulse el reconocimiento del apoyo de América Latina en la transición hacia economías sostenibles y justas.

Para Sanguino, esa transición no debe abandonar a los trabajadores y debe combinar la acción climática con empleo de calidad. “Empleo digno y acción climática pueden ir de la mano”, concluyó.

El papel de Colombia en esta conferencia reafirma su compromiso no solo con los principios de justicia social y trabajo decente promovidos por la OIT, sino también con su papel protagónico en las discusiones internacionales sobre la construcción de economías más justas y resilientes.