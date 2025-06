Escándalo en la final de ‘La casa de los famosos’: Laura G confirmó que Altafulla le “mandó la mano”

Melissa fue la primera en mencionar el suceso y aunque algunos no le creyeron, la involucrada reveló la verdad - crédito TikTok

La confesión de Melissa Gate sobre un hecho ocurrido en el confesionario de La casa de los famosos Colombia generó un giro inesperado en la recta final del reality, pues la participante relató que Altafulla le tocó las nalgas a Laura G durante s visita al programa. Este hecho salió a la luz durante una conversación entre Melissa, Vicky Berrío y Karen Sevillano, en la que se le pidió a Melissa que revelara algo desconocido para el público.

Durante la charla, Melissa Gate relató: “Bueno, hoy iba a entrar al confesionario y vi al compañero agarrándole la nalga a Laura, eso nadie lo vio, nadie lo sabe, solo lo vi yo”, dijo en el After Show, demostrando que el ingreso de los exparticipantes para compartir un fin de semana completo con los finalistas desató situaciones inesperadas y momentos de tensión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación fue confirmada posteriormente por Laura G en una entrevista con el programa Buen día, Colombia, donde ofreció su versión de los hechos. Laura explicó que el incidente ocurrió cuando ella ingresó al confesionario para dejar maquillaje, ya que el Jefe les había retirado las maletas y las participantes necesitaban arreglarse.

En ese momento, Andrés Altafulla entró detrás de ella, aparentemente para recoger algo, mientras el Jefe les hablaba. Laura relató: “Yo le dije, afuera tú sabes que te está esperando Rochi. Él me dijo ajá, sí flaca, no sé qué, y me mandó la mano a la cola. Sí, fue verdad y el Jefe lo sabe, porque el Jefe le dijo y yo me salí y ahí estaba Melissa”.

La famosa entró por segunda vez a revolucionar la casa - crédito Canal RCN

Las declaraciones de la joven fueron realizadas frente a Karina García, pareja actual del cantante, que también fue invitada al programa y no ocultó su sorpresa ante lo ocurrido, según sus gestos. Sin embargo, la modelo sigue defendiendo su “relación” y apoyando a Altafulla, pese a la cantidad de clips que circulan en las redes sociales en los que se le ve una actitud machista y de rechazo hacia ella.

Cabe mencionar que lo sucedido entre Altafulla y Laura G se suma a una serie de momentos polémicos que han caracterizado la edición actual del reality. Entre tanto, parte del público sigue rechazando las actuaciones de Andrés Altafulla en el programa, así como los constantes regresos de la paisa. En contraste, siguen las campañas para apoyarlo a ganar el concurso.

La final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo tras más de cuatro meses de competencia y los cuatro finalistas son: Altafulla, Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña, que se están disputando el premio mayor de 400 millones y el cariño del público para continuar creciendo en sus redes sociales y proyectos personales, relacionados con la música, estudios y apoyo a sus seres queridos.

En medio de las controversias dignas de una final de alto impacto, el programa continúa con buenos niveles de audiencia, en parte debido a la exposición de situaciones como la denunciada por Melissa Gate y confirmada por Laura G, que pusieron en el centro de la conversación la convivencia y los límites del comportamiento dentro del formato televisivo.

Las integrantes del reality protagonizaron varios problemas por asuntos del pasado - crédito @karinagarciaoficiall @laugonzalezdiaz/ Instagram - captura de pantalla Canal RCN

Cabe mencionar que la producción del programa no ha emitido un comunicado oficial sobre el hecho, aunque el relato de Laura G demuestra que el Jefe del reality está al tanto de lo ocurrido y que la situación fue presenciada por al menos una participante más: “Fue por lo del tema de Andrés, que me tocó la nalga en el confesionario”, reiteró Laura G en la entrevista, ante la mirada de Karina García.