El sentido mensaje de Mauricio Figueroa para Melissa: “Quiero que apagues las luces de la casa”

Melissa Gate es una de las participantes de La casa de los famosos Colombia que se perfila como la ganadora de la segunda temporada del concurso que tiene atentos a los colombianos a su desenlace, pues el programa llegará a su final en la noche del 9 de junio de 2025. Es por ello que todos los fanáticos están activos votando por su favorito y los actores y creadores de contenido que participaron en la casa ya tomaron partido públicamente.

Algunos lo hicieron dentro de la casa en el último posicionamiento de la temporada, en el que se contó con la presencia de algunos de los exparticipantes. Muchos de ellos sorprendieron con su voto, aunque otros fueron bastante predecibles; sin embargo, llamó la atención que algunos de los más queridos no estuvieron en la casa durante la dinámica, tal es el caso de Mauricio Figueroa y Yana, la rusa.

Pese a esta ausencia, el actor y presentador no quiso quedarse por fuera de la actividad y utilizó su cuenta de TikTok para apoyar a Melissa, una de las concursantes más polémicas de esta temporada, por lo que continúa causando amores y odios entre los seguidores del reality show.

Las imágenes con las que el famoso acompañó el mensaje causaron ternura - crédito donmauriciofigueroa / TikTok

El mensaje causó emoción entre los fanáticos del programa, pues el famoso no dudó en recordar el cariño que tiene por la creadora de contenido: “Quiero que apagues las luces de la casa por la forma de abordar la vida con pasión y determinación, sin miedo a mostrar tu verdadera esencia”, declaró, teniendo en cuenta que fue uno de los participantes más cercanos a la también modelo durante su estadía en la casa.

Y continuó su mensaje de la siguiente manera: “Eres muestra de cómo vivir de manera auténtica y sin pretensiones, lo que te hace una persona única y valiosa. Me siento afortunado de poder compartir momentos contigo y aprender de tu perspectiva”, puntualizó. Con estas palabras causó una ola de reacciones y de apoyo por parte de los seguidores del programa.

Entre los comentarios más populares se encuentran: “Don Mauricio si le entendió a lo que significa ser leal”, “Si las personas más Serias y respetadas de Colombia: Don Mauricio, Flaco Solórzano, Norma Nivia, los caballeros como Mateo, Camilo y Marlon apoyan a Melissa quiere decir que estoy del lado correcto”, “Que lindo don Mauricio te admiro y respeto tu trayectoria como actor es algo que no podemos olvidar y de verdad hiciste falta para darle tu amor y fortaleza a la reina me conmueve tus palabras” y “Que bello Don Mauricio 🥺 Siempre ahí presente para que la reina sepa que está ahí y que es padillero de corazón, Melissa gano mas que nadie en esa casa con la amistad de Don Mauricio y del Flaco dos tremendos caballeros”.

La cercanía de los famosos continuará fuera de la casa - crédito donmauriciofigueroa / TikTok

La pelea con Alerta

En contraste a la fuerte relación de amistad entre Melissa con Don Mauricio, durante la gala se presentó un momento tenso, pues el humorista Alerta sorprendió al público y a sus compañeros al dejar de lado a Melissa, Emiro y La Toxi Costeña, y manifestar su apoyo a Andrés Altafulla en el posicionamiento positivo.

Esta sorpresiva situación desató un ambiente de incomodidad, especialmente en Melissa, que no tardó en manifestar su descontento “Qué payasada (...) así como me trajo la peluca para que todo el mundo lo viera, yo lo hago y se la devuelvo para que se la entregue a Altafulla”, expresó Melissa, notablemente molesta.

Este comentario hizo referencia a un gesto previo de Alerta, que le había entregado una peluca a Melissa en un acto que, según ella, buscaba llamar la atención del público y él no dudó en responderle: “Contra ti no tengo nada, yo te quiero y punto. No le estoy lamboneando a ellos nada, ¿por qué no le dices lo mismo a la demás gente”.