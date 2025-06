Frustración y pasión, las claves de la primera colombiana en ser aceptada en la Ópera de París

Susanna es la primera colombiana en ser aceptada en la Ópera de París - crédito Montaje Infobae (Ópera de París/iStock)

La Ópera de París se destaca como una escuela musical francesa, reconocida como la sucesora directa de la Academia Real de Música, creada por Luis XIV en 1669. Esta institución es una referencia histórica y cultural, considerada una de las más antiguas e influyentes del arte en toda Europa.

Su relevancia para los parisinos es tal que la escuela integra el imaginario colectivo de la capital francesa, al mismo nivel simbólico de otros emblemas de la ciudad. Precisamente por eso, el proceso de selección para ingresar a sus programas es comúnmente equiparado con la rigurosidad que demanda acceder a la Universidad de Harvard, donde el índice de admisión resulta tan bajo como el 4% de los solicitantes.

En este contexto, el anuncio de la aceptación de Susanna Fuquene, una joven bailarina colombiana de apenas 17 años, en el nivel profesional de la Ópera de París, ha despertado múltiples reacciones en el sector artístico tanto de Colombia como en ambientes internacionales.

Se trata de un logro inédito para el país, ya que Susanna es la primera colombiana en arribar a un espacio de formación reconocido mundialmente por su excelencia en ballet clásico. Esta noticia también supone un mensaje alentador para otros talentos colombianos que intentan abrirse camino en el panorama global de la danza, al demostrar que alcanzar estándares de excelencia resulta posible incluso desde geografías consideradas periféricas en la tradición de este arte.

La Ópera de París es una de las escuelas de arte más importantes del mundo - crédito Ópera de París

Nacida en mayo de 2008, Susanna atraviesa su último año preprofesional en la Universidad Unicab, culminando un recorrido que comenzó cuando tenía ocho años.

Su formación ha sido marcada por la participación en seminarios, cursos intensivos y programas de especialización tanto en Colombia como en el extranjero, como los realizados en el Centre du Marais (2019) en Francia, la prestigiosa Joffrey Ballet School de Chicago (2022), So Dança In Motion, Ballet On, Latinoamérica Baila y la Escuela Municipal de Santiago de Chile.

Sumado a ello, su aprendizaje se enriqueció con las enseñanzas de figuras internacionales como Nathalie Bochenek, Patrick Zordan, Daniel Fetecua, Ramón Larrea, Vladímir Issaev, Ana Sofía Scheller, y otros referentes, alcanzando resultados sobresalientes en competencias nacionales e internacionales, tanto en repertorio clásico como en danza contemporánea.

Fuquene comenzó a prepararse cuando tenía ocho años - crédito Cortesía a Infobae Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, Susanna compartió que los valores fundamentales en su trayectoria han sido la pasión, el amor por la danza, la disciplina y la convicción de que nunca existen límites para quien se compromete realmente con su arte.

“Mucha constancia, entrenarme todos los días para superarme, siempre trato de mejorar las cosas, los pasos, trabajarlos en clase de manera consciente, de manera profunda, así es como me he preparado”.

La bailarina enfatizó que, aunque la frustración estuvo presente como un desafío recurrente, nunca permitió que esa emoción la apartara de su sueño.

“El mayor reto es como manejar la frustración, que es algo de todos los bailarines, pero siempre tengo en mi mente que tengo un sueño, por más que quiera parar, porque me ha pasado, no puedo soltar ese sueño. ¿Qué sería sin lo que amo hacer?“, señaló Fuquene.

La joven de 17 años viajará el 28 de junio a París - crédito Cortesía a Infobae Colombia

Su meta en París va más allá del crecimiento personal: Susanna busca contribuir a la valorización de la escena artística colombiana, aspirando a que, en el futuro, artistas nacionales reciban un reconocimiento más amplio y dejen de ser considerados solo una promesa.

“Realmente es un logro, un sueño que yo tuve desde hace muchos años, siempre quise llegar allá, conocer a los maestros. Ser la primera en Colombia, en representar al país, es un sueño hecho realidad, un honor representar todo el trabajo que se ha hecho durante muchos años”, concluyó Susanna.

Susanna viajará a París el 28 de junio con el objetivo de resaltar el talento emergente de Colombia y el impacto de los nuevos nombres latinos en el panorama del ballet mundial.