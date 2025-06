Yeison Jiménez publicó video furioso con Avianca por práctica que ha sido cuestionada en el pasado: “Qué tristeza”

El caldense se despachó en contra de la aerolínea por dañar su equipaje - crédito @yeisonjimenez.colombia/IG

La ira y la decepción se apoderaron del cantante Yeison Jiménez al descubrir que su equipaje había sufrido daños tras un vuelo desde Estados Unidos a Colombia.

El incidente se hizo público a través de un video que Jiménez compartió en sus redes sociales, denunciando un presunto maltrato por parte de la aerolínea Avianca.

Según detalló el cantante a través de sus redes sociales, su tristeza e indignación fueron evidentes al ver el estado de sus pertenencias después de un largo vuelo. En el video, Jiménez enfatizó la importancia de que las aerolíneas manejen el equipaje con mayor cuidado al ser enviadas a las bodegas de las aeronaves.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El cantante agradeció a Dios en su publicación por la oportunidad de comprar una nueva propiedad en ese país - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Su asombro fue aún mayor al comprobar que sus ocho maletas presentaban notables daños una vez que las recogió en la banda transportadora, lo cual compartió visualmente con sus seguidores.

El cantante aprovechó su plataforma digital para invitar a la empresa de transporte aéreo a mejorar la manipulación del equipaje, buscando con esto que en el futuro otros pasajeros vivan experiencias similares durante sus vuelos.

“Quiero contarles que veníamos por Avianca. Es normal que dañen una maleta en un viaje, pero quiero mostrarles cómo llegaron estas maletas. Mire, vea. Primera maleta. Vuelta. Mierda! Mire esta. Como llegó. Mire esto. Mire esto. Roto. Mire esta maleta. Como llegó“, fueron las declaraciones iniciales del cantante de música popular.

Yeison Jiménez celebrará su cumpleaños con torta en el concierto de El Campín - crédito Natalia Perilla

Otro de los argumentos que entregó el caldense en la publicación que reposa en redes sociales, aseguró que siempre le ocurren este tipo de situaciones cuando vuela con la aerolínea colombiana y no dudó en mostrar su decepción.

“Sin una rueda. Y la verdad yo ya no me desgasto diciéndoles maricadas porque a usted le dan un puto recibo allá que no sirve pa’ un culo. Pero no se dan garra. O sea, volamos en 25 vuelos por todo Estados Unidos y siempre que volamos con Avianca vea, imagínense, de nueve maletas llegaron cinco vuelta mierda! Qué tristeza, parce”, concluyó el artista.

El artista mencionó tener costos fijos de 160 millones mensuales -crédito @yeison_jimenez/Instagram

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron en sus comentarios las opiniones que tenían por lo ocurrido con su equipaje: “La verdad es que sí, siempre llegan vueltas nada”; “un pésimo servicio el de Avianca”; “será hacerles huelga, porque siempre que uno viaja con ellos, algo llega dañado”; “así le hicieron a Andrés Cepeda, le rompieron unas guitarras carísimas”, entre otros.

Andrés Cepeda contó su caso con la aerolínea

El bogotano vivió una situación similar con su equipaje, pues cuando llegó a Bogotá se dio cuenta de que dos de sus guitarras habían sufrido graves daños. La razón es que los encargados del embalaje le pidieron que estas fueran en la bodega, pero en esa oportunidad fue con una aerolínea norteamericana.

Andrés Cepeda perdió dos instrumentos importantes porque se los rompieron en una aerolínea - crédito @andrescepeda/X

“Con mucha tristeza debo contarles que en esta gira por Estados Unidos, que me ha traído tanta felicidad, he perdido dos de mis instrumentos favoritos y más valiosos. Dos de mis guitarras Gibson resultaron destruidas durante dos vuelos distintos en la aerolínea Delta Airlines”, escribió el cantante, lamentando la situación y mostrando las afectaciones que sufrieron cada uno de los instrumentos.

En las imágenes compartidas por el músico, quedó en evidencia el mal trato que le dieron a su equipaje delicado, pues allí aparece el personal de carga manejando las maletas de manera brusca, sin cuidado alguno por los artículos frágiles que puedan contener.

Más adelante, Cepeda mostró fotos de las guitarras en donde aparecen astilladas en el clavijero, dejando en firme el daño causado por el mal manejo en el área de carga de la aerolínea ya mencionada.