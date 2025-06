⁠Karola le respondió a Andrea Valdiri tras publicar audios de ella: “Conveniente”

Karol Alcendra acusó a Andrea Valdiri de utilizar estrategias públicas para obtener notoriedad - crédito @karolalcendra_ - @andreavaldirisos/Instagram

La controversia entre Andrea Valdiri y Karol Alcendra, conocida en las redes sociales como Karola, escaló con acusaciones cruzadas y la publicación de audios privados que generó un debate entre sus seguidores.

El enfrentamiento comenzó cuando Andrea Valdiri, amiga de La Jesuu, participante de La casa de los famosos Colombia, compartió en sus historias de Instagram audios en los que Karola Alcendra, mejor amiga de Emiro Navarro, criticaba a otros influencers por no apoyar a su amigo y utilizaba términos despectivos para referirse a Melissa Gate, otra participante del programa.

En uno de los audios, Karola expresó: “Un montón de influencers, amigos de Emiro, ahora le empezaron a tirar y ahora son fans de la otra que está más pegada, porque tú sabes que los influencers, algunos, somos unos mal que se van es para el palo que más sombra les pega”.

La situación se intensificó cuando la barranquillera cuestionó a Karola sobre su opinión acerca de Melissa Gate, lo que llevó a una serie de intercambios en los que ambas figuras se acusaron mutuamente de actuar por conveniencia.

Durante una transmisión del programa Tamo en Vivo, Alcendendra dirigió un mensaje directo a la empresaria e influencer, acusándola de perjudicar a Emiro por filtrar los audios mencionados: “Muestra que yo estoy hablando mal de Melissa para que el team Melissa se le vaya en contra al peladito (a Emiro)”.

Karola sostuvo que las acciones de Valdiri no solo la afectan a ella, sino que también involucran a terceros, especialmente a Navarro, y la instó a que cualquier disputa la mantuviera exclusivamente entre ambas: “Porque eso que estás haciendo, solamente lo estás haciendo para joder a Emiro. Y la vaina es conmigo. Métete conmigo”.

La influencer destacó que no había mencionado a otras personas, como Melissa, y pidió que cualquier diferencia se resolviera directamente entre ellas, sin involucrar a terceros: “¿Para qué tienes que mostrar que es la vaina con Melissa y no sé qué? Métete conmigo. ¿Yo en cuándo? ¿En qué momento yo nombro aquí a Melissa? ¿En qué momento?”.

También criticó la actitud de Andrea Valdiri, acusándola de molestarse con quienes destacan o “brillan”. Alcendendra afirmó que la barranquillera suele incomodarse con el éxito ajeno y que sus acciones estarían motivadas por esa incomodidad: “Te raya, porque tú eres de las personas que les molesta la gente que brilla y te pasa. Te emputas y siempre te ha emputado”.

Karola también se refirió a la manera en que Andrea maneja la información en redes sociales, acusándola de repetir lo que otros dicen para ganar aprobación: “Eres una lora que solamente repite lo que la gente dice para poder quedar bien”.

La creadora de contenido agradeció a quienes la han apoyado en medio de la controversia y mencionó que Valdiri habría hecho públicas conversaciones privadas mantenidas por mensajes directos, lo que consideró una estrategia para perjudicarla.

La influencer defendió su estilo de comunicación, asegurando que quienes la conocen saben que suele expresarse de manera directa y sin filtros, tanto en público como en privado: “Yo me expreso así. La gente que me conoce sabe que yo soy así (...) No quieras venir a joderme con unos audios que estás sacando de contexto, solamente para tirarme (...) Eres una conveniente, porque sí lo eres”.

Alcendendra también reflexionó sobre la exposición pública del conflicto, agradeciendo irónicamente la atención recibida por parte de Valdiri, ya que esto le habría permitido ganar visibilidad y seguidores: “Para mí es muy gratificante de ser tu fanática a que me estés tirando en tus historias públicamente. De verdad, estoy al mismo nivel tuyo porque uno no le tira a la gente que no está al nivel suyo”.

La creadora de contenido anticipó que enfrentaría críticas y ataques en redes sociales tras sus declaraciones, pero aseguró que aprovecharía la oportunidad para fortalecer su comunidad de seguidores: “Todos los fans nuevos que me están mandando los voy a tener de este lado y te aseguro que hoy me están odiando, pero mañana me van a amar”.