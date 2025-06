Nutrióloga explicó qué podría faltarle al cuerpo cuando se tienen antojos de pan, chocolate o comida chatarra y cómo reemplazarlos

La profesional reveló cómo matar los antojos sin pecar ni hacer pausas en la dieta - crédito DraManuela Escobar / Facebook

Si se acepta que no solo las embarazadas deben lidiar con ellos, la nutrióloga conocida en redes como Dra. Manuela Escobar explicó a sus seguidores que “los antojos no aparecen porque sí, se debe a que el cuerpo está pidiendo algo y normalmente no le damos lo que necesita”.

En un video corto, la profesional dio a conocer cómo enfrentarlos sin “pecar” o hacer pausas en la dieta en los tres casos más comunes: productos de panadería, chocolates y comida chatarra.

Sobre el primero, Escobar precisó: “Si el antojo es por productos de panadería, como panes, galletas o tostadas, el cuerpo podría estar pidiendo magnesio y triptófano, esenciales para la producción de serotonina: la hormona del bienestar. En lugar de harinas refinadas, recomiendo optar por el aguacate o los frutos secos”.

Según comentó, podrían ser una señal de deficiencia en el organismo - crédito DraManuela Escobar / Facebook

El único producto de la lista, con una alternativa saludable que tenga el mismo sabor, contrario de lo que podría pensarse, es el chocolate. Para encontrar el ideal, Escobar indicó:

“Antojo de chocolate, especialmente grasoso y dulce, podría ser por una deficiencia de magnesio, que es un mineral clave en el equilibrio del sistema nervioso, la energía y la relajación muscular. Es esa la razón por la que las mujeres quieren probarlo durante el período menstrual, pero es mejor elegir un chocolate amargo. Idealmente, con un porcentaje de cacao superior al 85% o semillas de calabaza, almendras y espinacas”.

Mientras que “si las ganas por frituras o comida chatarra no están matando. El cuerpo podría estar necesitando grasas saludables y sodio. Probablemente, también pueda estar deshidratado. Así que recomiendo contrarrestar las ganas con aguacate, pescados grasos, aceitunas o frutos secos”.

Ingeniera da alimentos advirtió sobre producto de supermercado que sería “un veneno”

En un video reciente la ingeniera de alimentos colombiana conocida en redes sociales como @mcsuareza advirtió a sus seguidores sobre el consumo de salchichas y otros embutidos, destacando los peligros asociados, especialmente con aquellos de calidad estándar.

Estos productos, comúnmente usados como sustitutos económicos de la carne debido a su facilidad de preparación, están generando preocupación entre los consumidores y profesionales, como la ingeniera, que señaló que la diferencia principal entre una salchicha económica y una premium radica en la calidad y la cantidad de la proteína cárnica.

Advirtió que ambas opciones pueden incluir ingredientes poco recomendables - crédito @mcsuareza / TikTok

Las salchichas premium suelen tener una mayor proporción de carne de alta calidad, mientras que las de menor coste tienden a incluir subproductos de carne y otros tipos de proteínas, como la de soya. También la ingeniera expuso que algunas empresas incluyen harinas y almidones en las salchichas estándar, lo que reduce la cantidad de proteína cárnica y podría afectar la salud si no se revisan adecuadamente las etiquetas antes de consumir.

Más allá de la calidad de la carne, ambas categorías de salchichas podrían contener ingredientes que, según estudios médicos, disminuyen la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre e incrementan el riesgo de formaciones cancerígenas o problemas cardiovasculares. Estos incluyen elementos como sales, nitritos y conservantes, que son comunes tanto en productos cárnicos económicos como en los más costosos.

La ingeniera explicó cómo diferenciar una salchicha decente de una estándar - crédito @mcsuareza / TikTok

A pesar de ofrecer ciertas ventajas nutricionales como proteínas de alta calidad y minerales esenciales como hierro y zinc, el consumo excesivo de embutidos presenta riesgos significativos para la salud. Su alto contenido en sodio, utilizado como conservante, es un factor clave en la hipertensión arterial, lo cual aumenta la posibilidad de enfermedades cardiovasculares graves.

Además, la versatilidad y el valor cultural de los embutidos son innegables, especialmente en Colombia, donde productos como la morcilla, el chorizo y el salchichón son parte integral de la gastronomía local. No obstante, el impacto en la salud dependerá considerablemente de consumir estos productos con moderación y elegirlos de acuerdo con los estándares de calidad adecuados.