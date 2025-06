Estadounidense fue encontrado sin vida en un apartamento en Sabaneta, Antioquia

Extranjero hallado sin vida en un apartamento de Sabaneta, Antioquia - crédito Colprensa

El 1 de junio de 2025 las autoridades del municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia, informaron sobre la muerte de un ciudadano extranjero dentro de un apartamento en el sector de Las Lomitas.

Al parecer vecinos del extranjero decidieron dar aviso a las autoridades luego de tocar en la puerta en varias ocasiones sin recibir respuesta del inquilino.

Las autoridades arribaron al lugar y, al hacer el ingreso al apartamento, se encontraron con el hombre sin vida. En el momento de realizadas las investigaciones por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, confirmaron que el occiso no presentaba signos de violencia ni abuso de sustancias estupefacientes, por lo que contemplaron una muerte natural a causa de alguna enfermedad.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El hombre fue identificado como Carlos Rodríguez, de 57 años, oriundo de Nueva Jersey.

El general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en entrevista con Teleantioquia Noticias, comentó posibles causas del deceso.

“Hay casos en los que ha sido por problemas de salud, problemas cardíacos u otro tipo de patologías. Lastimosamente, en algunos de los casos se ha logrado establecer que fue por exceso de consumo de sustancias alucinógenas”.

De acuerdo con información suministrada por El Tiempo, el fallecido tenía antecedentes de enfermedades como hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, que habrían sido un factor importante dentro de su muerte, situación que continúa siendo materia de investigación.

Tres extranjeros hallados sin vida en menos de 24 horas

Las muertes de estas tres personas ocurrieron entre el 9 y el 10 de abril de 2025 en los barrios Belén y laureles en Medellín. El primer hecho se registró en horas de la noche del 9 de abril en el sector de Belén cuando un hombre de nacionalidad estadounidense fue encontrado muerto en una habitación que era habitada por la persona de 59 años tres meses atrás.

Las unidades de atención llegaron al lugar para realizar los actos urgentes luego de un aviso por medio de la Línea de emergencia nacional 123 comentando sobre un fuerte olor que emanaba del lugar, y la ausencia del ciudadano en los alrededores por algunos días atrás.

En el momento de la inspección no encontraron el cuerpo desnudo, pero en una primera inspección no tenía signos de violencia. Información que fue corroborada por el reporte oficial de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá de ese día: “El cuadrante llega a verificar el caso, se entrevistan y manifiesta que este ciudadano hace tres meses arrendó esta habitación, hace varios días no lo observaban y el día de hoy empiezan a sentir fuerte olor, deciden abrir a la fuerza la puerta de la habitación y encuentran a este ciudadano sin vida, desnudo tendido en el piso“.

Los otros dos casos se dieron el 10 de abril. El primero fue atendido en horas de la mañana en el barrio Laureles, al reportarse el fallecimiento de una ciudadana de República Dominicana de 33 años, al interior de un hotel.

Las instituciones que atendieron el caso informaron que la muerte habría llegado siete días atrás para pasar vacaciones con un grupo de amigas, pero ese día presentó un cuadro respiratorio que le produjo un desmayo y posteriormente le quitó la vida.

El tercer caso se dio pasadas las 12:30 p. m. cuando el cuerpo de un hombre de 39 años fue encontrado boca abajo en la cama de la habitación donde se estaba hospedando. Al igual que en los casos anteriores, el personal del lugar habría sido el encargado de alertar sobre la situación.

El reporte policial confirmó los hechos: "El cuadrante llega a verificar el caso, se entrevista con la propietaria del lugar quien manifiesta que este ciudadano ingresó al hotel el día anterior, posteriormente salió del lugar y regresó solo cuando se cumplió el tiempo de estadía. Abren la puerta y encuentran a este ciudadano sin signos vitales acostado en la cama boca abajo“.

Uno de los factores que se ha encontrado en común con todos los casos descritos anteriormente es que ninguno de los cuerpos presentaba signos de violencia, por lo que no se descartaron causas de muerte natural.